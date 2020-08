Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kiderült Schmidt Mária fizetése, a győri polgármester az elődje trehányságát firtatja, ma is nagy esőzés várható. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kiderült Schmidt Mária fizetése, a győri polgármester az elődje trehányságát firtatja, ma is nagy esőzés várható...","id":"20200818_Radar360_Dontottek_a_maszkviselesrol_az_iskolakban_EUs_videocsucs_Belaruszrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b4c1f3-8b7e-4a2b-86fe-95a92a558192","keywords":null,"link":"/360/20200818_Radar360_Dontottek_a_maszkviselesrol_az_iskolakban_EUs_videocsucs_Belaruszrol","timestamp":"2020. augusztus. 18. 08:00","title":"Radar360: Döntöttek a maszkviselésről az iskolákban, EU-s videócsúcs Belaruszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd32e132-7c03-448a-9095-686beddd73b2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fenekestül fölforgatta a világot a Covid–19, de vajon földtörténeti távlatban is marad-e nyoma a vírusnak? – tették fel félig komolyan, félig játékosan a kérdést a Leicesteri Egyetem kutatói. ","shortLead":"Fenekestül fölforgatta a világot a Covid–19, de vajon földtörténeti távlatban is marad-e nyoma a vírusnak? – tették fel...","id":"202033_a_koronavirus_foldtorteneti_nyomai_kobe_vesve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd32e132-7c03-448a-9095-686beddd73b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4f436f-4e68-417a-8771-17bbffc5fd05","keywords":null,"link":"/360/202033_a_koronavirus_foldtorteneti_nyomai_kobe_vesve","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:00","title":"Miből jönnek majd rá 200 év múlva, hogy 2020-ban koronavírus tombolt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f976b4-ce99-43db-9c75-5d167631687c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már csak tíz minősített taxitársaság működik a fővárosban.","shortLead":"Már csak tíz minősített taxitársaság működik a fővárosban.","id":"20200817_Befejezte_mukodeset_a_TaxiPlus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97f976b4-ce99-43db-9c75-5d167631687c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee46e3f-0274-4a60-aadb-cb2562ec2371","keywords":null,"link":"/kkv/20200817_Befejezte_mukodeset_a_TaxiPlus","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:26","title":"Befejezte működését a TaxiPlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683e337b-1dbf-49d8-ae68-b16b891f0f10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Reneszánszát élik a 16. században létesített apró ablakok a firenzei házfalakban. ","shortLead":"Reneszánszát élik a 16. században létesített apró ablakok a firenzei házfalakban. ","id":"20200816_A_tuleles_zalogai_lettek_a_borablakok_Firenzeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=683e337b-1dbf-49d8-ae68-b16b891f0f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8077f055-c6df-4629-9f14-f968171609f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_A_tuleles_zalogai_lettek_a_borablakok_Firenzeben","timestamp":"2020. augusztus. 16. 13:49","title":"A túlélés zálogai lettek a borablakok Firenzében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d86b2df-c664-4db4-9439-20b1f0581ab5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A limitált szériás Vantage és DBS Superleggera első példányait a jövő év elején vehetik át a megrendelők.","shortLead":"A limitált szériás Vantage és DBS Superleggera első példányait a jövő év elején vehetik át a megrendelők.","id":"20200818_ket_uj_aston_martin_erkezett_az_uj_james_bond_film_eloszelekent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d86b2df-c664-4db4-9439-20b1f0581ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7a5fe2-f55c-451f-b573-68afeee6e01d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200818_ket_uj_aston_martin_erkezett_az_uj_james_bond_film_eloszelekent","timestamp":"2020. augusztus. 18. 07:59","title":"Két új Aston Martin érkezett az új James Bond-film előszeleként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b430a95-2786-4ae2-b0f5-24a6cabdf450","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Küszöbön a koronajárvány második hulláma, de még a nagyvállalatok körében is nagy különbségek figyelhetők meg abban, hogyan viszonyulnak az otthoni munkavégzéshez.","shortLead":"Küszöbön a koronajárvány második hulláma, de még a nagyvállalatok körében is nagy különbségek figyelhetők meg abban...","id":"20200817_A_home_office_a_legnagyobb_magyar_cegeket_is_megosztja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b430a95-2786-4ae2-b0f5-24a6cabdf450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32745d3b-b435-48d4-8c61-d01b4b05d287","keywords":null,"link":"/kkv/20200817_A_home_office_a_legnagyobb_magyar_cegeket_is_megosztja","timestamp":"2020. augusztus. 17. 20:00","title":"A home office a legnagyobb magyar cégeket is megosztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284a21c0-001b-4961-83b4-70b3cabca405","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világ egyik vezető lapja, a New York Times vezércikkben mondja ki, hogy megrendült a belarusz diktatúra, és akik Lukasenka uralma alatt élnek, azok nem engedelmeskednek neki örökre. Pedig a politikus jó negyedszázadon át példát mutatott az önkényből, hiszen vaskézzel vezeti országát. ","shortLead":"A világ egyik vezető lapja, a New York Times vezércikkben mondja ki, hogy megrendült a belarusz diktatúra, és akik...","id":"20200816_Inog_Lukasenka_hatalma_de_meg_nem_omlott_ossze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=284a21c0-001b-4961-83b4-70b3cabca405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d9553b-6e65-4d5d-b67d-93268179cf11","keywords":null,"link":"/360/20200816_Inog_Lukasenka_hatalma_de_meg_nem_omlott_ossze","timestamp":"2020. augusztus. 16. 09:05","title":"New York Times: Inog Lukasenka hatalma, de még nem omlott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00de3aff-a2ae-48fa-9a3c-dd9bc03b0f09","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár hivatalosan „gyógyult” státuszúként tartják nyilván őket, hiszen a koronavírus akut fertőzésének számukra vége, több páciens élete hónapokkal később sem állhat vissza a normál kerékvágásba.","shortLead":"Bár hivatalosan „gyógyult” státuszúként tartják nyilván őket, hiszen a koronavírus akut fertőzésének számukra vége...","id":"202033__koronavirusfertozes_utan__kronikus_faradtsag__tudo_sziv_agy__fajo_emlekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00de3aff-a2ae-48fa-9a3c-dd9bc03b0f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db23d55-6c47-4b44-b831-288f9ff9e3b3","keywords":null,"link":"/360/202033__koronavirusfertozes_utan__kronikus_faradtsag__tudo_sziv_agy__fajo_emlekek","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:00","title":"Egészen durva tünetek léphetnek fel hónapokkal a koronavírus után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]