[{"available":true,"c_guid":"449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates Jay Leno és a Rolling Stones oldalán 1995-ben mutatta be a Windows 95-öt, amiért úgy álltak sorba a vásárlók, mint néhány éve az iPhone-okért.","shortLead":"Bill Gates Jay Leno és a Rolling Stones oldalán 1995-ben mutatta be a Windows 95-öt, amiért úgy álltak sorba...","id":"20200824_microsoft_windows_95_25_eves_evfordulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ffbc1b-ab99-4211-8416-8d4cef5339ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_microsoft_windows_95_25_eves_evfordulo","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:03","title":"Szerette vagy gyűlölte? 25 éves a Windows 95","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy koreai Starbucks kávézó egyetlen vendége 56 másiknak adta tovább a koronavírus-fertőzést a helyi sajtó szerint. A felszolgálóknak viszont nem lett bajuk – mert arcmaszk volt rajtuk.","shortLead":"Egy koreai Starbucks kávézó egyetlen vendége 56 másiknak adta tovább a koronavírus-fertőzést a helyi sajtó szerint...","id":"20200826_starbucks_szuperfertozo_fertozott_fertozes_legkondicionalo_koronavirus_arcmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0fd9b8-abe0-4225-a294-e5b18c153649","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_starbucks_szuperfertozo_fertozott_fertozes_legkondicionalo_koronavirus_arcmaszk","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:33","title":"Egy kávézó vendége 56 embert fertőzött meg koronavírussal, az alkalmazottak viszont nem kapták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25398817-9d73-4c2c-8551-842fab8f5804","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy nemcsak az emberekre veszélyes az új kórokozó.","shortLead":"Egy új kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy nemcsak az emberekre veszélyes az új kórokozó.","id":"20200825_Veszelyeztetett_allatfajokra_is_veszelyes_lehet_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25398817-9d73-4c2c-8551-842fab8f5804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3119248e-d0c7-4e4a-b052-f50d382c5071","keywords":null,"link":"/zhvg/20200825_Veszelyeztetett_allatfajokra_is_veszelyes_lehet_a_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 25. 15:05","title":"Veszélyeztetett állatfajok is kitettek lehetnek a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla tőzsdei értéke már minden versenytársét felülmúlta, de a kasszája kevésbé csörög.","shortLead":"A Tesla tőzsdei értéke már minden versenytársét felülmúlta, de a kasszája kevésbé csörög.","id":"20200825_A_Volkswagenkonszern_tobb_mint_9_ezer_dollart_keres_masodpercenkent_a_Tesla_780at","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216ec47e-2d72-410e-b1a2-c7320830fac9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_A_Volkswagenkonszern_tobb_mint_9_ezer_dollart_keres_masodpercenkent_a_Tesla_780at","timestamp":"2020. augusztus. 25. 12:14","title":"A Volkswagen-konszern több mint 9 ezer dollárt keres másodpercenként, a Tesla 780-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspár nem követte az egészségügyi tanácsokat, és akkor sem kértek segítséget, amikor májusban megbetegedtek.","shortLead":"A házaspár nem követte az egészségügyi tanácsokat, és akkor sem kértek segítséget, amikor májusban megbetegedtek.","id":"20200825_Koronavirusban_meghalt_a_felesege_annak_a_floridai_taxisnak_aki_szerint_a_koronavirus_csak_egy_atveres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee8e9c9-3430-4c51-9ce1-4c784e0823d3","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Koronavirusban_meghalt_a_felesege_annak_a_floridai_taxisnak_aki_szerint_a_koronavirus_csak_egy_atveres","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:40","title":"Koronavírusban meghalt a felesége annak a floridai taxisnak, aki szerint a koronavírus csak egy átverés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ccce11-5704-40e4-b876-69a835cdb804","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közösségi oldalán szólt a két színműs osztályfőnökét bírálókhoz Stohl András.\r

","shortLead":"Közösségi oldalán szólt a két színműs osztályfőnökét bírálókhoz Stohl András.\r

","id":"20200824_stohl_andras_zsambeki_gabor_szekely_gabor_szfe_vidnyanszky_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00ccce11-5704-40e4-b876-69a835cdb804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109666b9-b68c-44b1-a87d-67d322d60033","keywords":null,"link":"/kultura/20200824_stohl_andras_zsambeki_gabor_szekely_gabor_szfe_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. augusztus. 24. 21:45","title":"Stohl: Székelytől és Zsámbékitól tanultam, hogy a kultúra nem politikai ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694f75c8-18ea-4332-8c91-8812eaa26f1e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszezőt a szerb Filip Krajinovic búcsúztatta.","shortLead":"A magyar teniszezőt a szerb Filip Krajinovic búcsúztatta.","id":"20200826_Fucsovics_siman_kikapott_kiesett_New_Yorkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=694f75c8-18ea-4332-8c91-8812eaa26f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5413aab1-fb37-438e-a88f-545d2a69726d","keywords":null,"link":"/sport/20200826_Fucsovics_siman_kikapott_kiesett_New_Yorkban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 06:13","title":"Fucsovics simán kikapott, kiesett New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c66ee2-340b-465f-bb41-0af390d08f82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asuka 12236 kódnévvel ellátott meteorit a feltételezések szerint a Naprendszer keletkezése előttről származik, de ennél is sokkal fontosabb az, amit a belsejében találtak.","shortLead":"Az Asuka 12236 kódnévvel ellátott meteorit a feltételezések szerint a Naprendszer keletkezése előttről származik, de...","id":"20200824_asuka_12236_meteoirot_aszteroida_aminosav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77c66ee2-340b-465f-bb41-0af390d08f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124d1a9f-2ac6-460f-b320-51b78fe8b191","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_asuka_12236_meteoirot_aszteroida_aminosav","timestamp":"2020. augusztus. 24. 18:03","title":"Egy apró meteoritot vizsgált a NASA, különös felfedezést tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]