[{"available":true,"c_guid":"4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A veszélyhelyzet vége után is látványosan növekszik a csomagküldés forgalma, a Magyar Posta már azon dolgozik, hogy a karácsonyi csúcsszezont átcsoportosítással és munkaidőkerettel vigye végig.","shortLead":"A veszélyhelyzet vége után is látványosan növekszik a csomagküldés forgalma, a Magyar Posta már azon dolgozik...","id":"20200901_posta_csomag_jarvany_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c996c8d-da57-4bfe-8825-7200eff9f7d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_posta_csomag_jarvany_karacsony","timestamp":"2020. szeptember. 01. 06:22","title":"Elkezdtek a karácsonyi rohamra készülni a Magyar Postánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ccca37e-8381-4eb9-99e5-7ab45cadf691","c_author":"Serdült Viktória-Kacskovics Mihály","category":"kultura","description":"Gyakorlatilag patthelyzet alakult ki a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, amelyet hétfő este óta kordon mögött tartanak az intézmény hallgatói. A diákok ígéretük szerint addig nem mennek haza, amíg nem teljesítik követeléseiket, erre egyelőre azonban semmilyen esély nem látszik a Vidnyánszky Attila vezette új kuratórium részéről. Vidnyánszky nyitottságot vár a tanároktól és diákoktól, és azt ígéri, egy oktatót sem küld el. Szerdára egyeztetésre hívta a lemondott rektorhelyettest, Upor Lászlót. ","shortLead":"Gyakorlatilag patthelyzet alakult ki a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, amelyet hétfő este óta kordon mögött...","id":"20200901_Szinmuveszeti_hallgatok_blokad_tiltakozas_kuratorium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ccca37e-8381-4eb9-99e5-7ab45cadf691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46aa8638-510c-4dd1-acd5-85e2ad83eb27","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Szinmuveszeti_hallgatok_blokad_tiltakozas_kuratorium","timestamp":"2020. szeptember. 01. 21:15","title":"Hosszú állóháborúra készülnek a Színművészeti hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d476e3a-6dac-45ef-8fc7-8206a9231a94","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Rég nem látott szintre értek a védelmi költések a világon, ám a koronavírus miatt ez a trend jó eséllyel megfordul. Magyarország az utóbbi alól kivétel lehet, és ennek meg is lesz az ára.","shortLead":"Rég nem látott szintre értek a védelmi költések a világon, ám a koronavírus miatt ez a trend jó eséllyel megfordul...","id":"202035__fegyverkezes__jarvanyhatas__kulon_uton__arral_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d476e3a-6dac-45ef-8fc7-8206a9231a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43cd28a8-a0b7-4da7-911c-0739343d8a18","keywords":null,"link":"/360/202035__fegyverkezes__jarvanyhatas__kulon_uton__arral_szemben","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:00","title":"A járvány miatt fegyverkezésre sem lesz pénz a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nemigen megy át csont nélkül az Európai Parlamentben az Európai Bizottság javaslata a hétéves költségvetésről és a járvány miatti segélycsomagról. Az EP-képviselők közül sokan komolyan gondolják, hogy a pénzek kifizetését jogállamisági feltételekhez kell kötni – például Magyarország esetében.","shortLead":"Nemigen megy át csont nélkül az Európai Parlamentben az Európai Bizottság javaslata a hétéves költségvetésről és...","id":"20200901_jogallam_strasbourg_lapszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a421594-0367-40c3-979d-0106f5831a9b","keywords":null,"link":"/360/20200901_jogallam_strasbourg_lapszemle","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:30","title":"Gazdasági mentőcsomag és/vagy jogállamiság: forró ősz jön az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kovács Zoltán szerint ezzel a Helsingin Sanomat nemcsak a miniszterelnököt, hanem a magyar embereket is megsértette. ","shortLead":"Kovács Zoltán szerint ezzel a Helsingin Sanomat nemcsak a miniszterelnököt, hanem a magyar embereket is megsértette. ","id":"20200901_Sztalin_Szaddam_Huszein_Orban_diktator_finn_lap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767e1be8-c852-4d52-b4ca-348219a26039","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_Sztalin_Szaddam_Huszein_Orban_diktator_finn_lap","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:45","title":"Sztálinnal, Szaddám Huszeinnel és Orbán Viktorral illusztrálta a diktátorok pszichológiáját egy finn lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszeripar és a pénzügyi szektor tudott csak növekedni, a gazdaság minden más ágazatában csak az volt a kérdés, hogy nagyot zuhan vagy kicsit. Az autóipar és a művészet, szórakozás ágazat leállása annál is rosszabb helyzetet okozott, mint korábban gondolhattuk.","shortLead":"A gyógyszeripar és a pénzügyi szektor tudott csak növekedni, a gazdaság minden más ágazatában csak az volt a kérdés...","id":"20200901_ksh_gdp_reszletes_recesszio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f32ebf5-941d-40da-b2f3-4d435400939d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_ksh_gdp_reszletes_recesszio","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:10","title":"Részletezte a KSH, miért zuhant ekkorát a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d41983-693d-4984-a1d6-f881e8d1ce80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába az Apple többkörös védelme, egy alkalmazásnak sikerült minden jóváhagyást megszereznie, így Mac számítógépek millióin lehetett volna futtatni mindenféle veszélyjelzés nélkül.","shortLead":"Hiába az Apple többkörös védelme, egy alkalmazásnak sikerült minden jóváhagyást megszereznie, így Mac számítógépek...","id":"20200902_apple_alkalmazas_shlayer_virus_gatekeeper","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78d41983-693d-4984-a1d6-f881e8d1ce80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7156c156-7a11-4bb6-973f-9aa710279d64","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_apple_alkalmazas_shlayer_virus_gatekeeper","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:33","title":"Az Apple minden ellenőrzésén átcsúszott a program, amelyről kiderült, valójában vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ramzan Kadirov szerint 21 éves lányának már most óriási tapasztalata van komplex feladatok elvégzésében, úgyhogy ő a jó választás a kulturális minisztériumba.","shortLead":"Ramzan Kadirov szerint 21 éves lányának már most óriási tapasztalata van komplex feladatok elvégzésében, úgyhogy ő a jó...","id":"20200902_Eddig_csak_allami_divatmogul_volt_a_csecsen_diktator_lanya_mostantol_miniszterhelyettes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf598643-8b19-4d95-bc90-51284885bb90","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_Eddig_csak_allami_divatmogul_volt_a_csecsen_diktator_lanya_mostantol_miniszterhelyettes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:10","title":"Eddig csak állami divatmogul volt a csecsen diktátor lánya, mostantól miniszterhelyettes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]