[{"available":true,"c_guid":"f31cdcf4-db18-4d94-970d-d0c4c1ce1e6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kisebbek lesznek a helyiségek, viszont külön kabinokat és átvételi pontokat terveznek. ","shortLead":"Kisebbek lesznek a helyiségek, viszont külön kabinokat és átvételi pontokat terveznek. ","id":"20200904_Burger_King_etterem_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f31cdcf4-db18-4d94-970d-d0c4c1ce1e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb88e37e-bb94-427d-8423-350325382a7f","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Burger_King_etterem_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 16:23","title":"A Burger King újratervezi az éttermeit a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler saját hatáskörben döntött a hátrányos helyzetű térségekben dolgozó pedagógusok 500 ezer forintos juttatásáról – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Kiderült az is, pénteken kormányülés lesz, ahol finomítják a védekezés részleteit. Orbán azt mondta, rugalmasabb, kifinomultabb, a valósághoz jobban alkalmazkodó rendszer lesz. ","shortLead":"Kásler saját hatáskörben döntött a hátrányos helyzetű térségekben dolgozó pedagógusok 500 ezer forintos juttatásáról –...","id":"20200904_Orban_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91229ce5-1df8-49bb-ae72-84fcc26bfda9","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_Orban_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:51","title":"Orbán Viktort meglepte Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Franciaországban az állam korábban 460 milliárd euróval támogatta meg a gazdaságot a Covid19-járvány első szakaszában. Kiderült, hogy ez kevés, ezért döntöttek egy új csomag mellett. Melyek a prioritások? A zöld programok, a versenyképesség és a társadalmi kohézió. Ezt célozza meg a 100 milliárd eurós válságkezelő program, amelynek részleteit csütörtökön ismertette a párizsi vezetés.","shortLead":"Franciaországban az állam korábban 460 milliárd euróval támogatta meg a gazdaságot a Covid19-járvány első szakaszában...","id":"20200903_A_fiatalok_tamogatasa_Macron_100_milliard_euros_programjanak_fo_celja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b25e13-e327-4f13-8bef-dc5471f63ec3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200903_A_fiatalok_tamogatasa_Macron_100_milliard_euros_programjanak_fo_celja","timestamp":"2020. szeptember. 03. 20:10","title":"A fiatalok támogatása Macron 100 milliárd eurós programjának fő célja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9deb39a5-2bd9-4081-b90b-aa2f77305ee5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idősotthonban látogatási és kijárási tilalmat vezettek be.","shortLead":"Az idősotthonban látogatási és kijárási tilalmat vezettek be.","id":"20200903_ujbuda_idosotthon_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9deb39a5-2bd9-4081-b90b-aa2f77305ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d92ddd-c377-41f9-9242-37e1892f06a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_ujbuda_idosotthon_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 03. 17:05","title":"Lezárják az újbudai idősotthont a járványhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b092ca91-a9c1-4263-8d4b-70413ad6b28c","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A szerző szerint nem igaz az a közkeletű álláspont, ami az SZFE tiltakozását egy nemzetközi trendbe illeszti. Ennek az ellenállásnak magyar gyökerei vannak. Vélemény. ","shortLead":"A szerző szerint nem igaz az a közkeletű álláspont, ami az SZFE tiltakozását egy nemzetközi trendbe illeszti. Ennek...","id":"20200904_Csizmadia_Ervin_Ellenallas_es_ellenallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b092ca91-a9c1-4263-8d4b-70413ad6b28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27b2280-f35b-46f8-86be-0a4b6075de6e","keywords":null,"link":"/360/20200904_Csizmadia_Ervin_Ellenallas_es_ellenallas","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:00","title":"Csizmadia Ervin: Ellenállás és ellenállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583b1ae6-8deb-45a9-9a80-799fbee5ed40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár korábban úgy tűnt, nem rendítik meg a Huaweit az amerikai szankciók, az egyik jól ismert mobilpiaci elemző már másképp látja a helyzetet. Szerinte adott esetben akár okostelefonos üzletágát is feladhatja a kínai vállalat.","shortLead":"Bár korábban úgy tűnt, nem rendítik meg a Huaweit az amerikai szankciók, az egyik jól ismert mobilpiaci elemző már...","id":"20200904_min_chi_kuo_elemzo_huawei_kilatasok_amerikai_embargo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=583b1ae6-8deb-45a9-9a80-799fbee5ed40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e956d4f-3165-49c8-845a-b79b1edfe349","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_min_chi_kuo_elemzo_huawei_kilatasok_amerikai_embargo","timestamp":"2020. szeptember. 04. 08:03","title":"A legrosszabb forgatókönyv: akár be is fejezheti az okostelefon-gyártást a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9c77b3-2418-4d7c-8251-c58943d7a3ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövünk a részletekkel, mikor és milyen formában érkezik meg hazánkba a csehek zöld rendszámos újdonsága, az Enyaq iV","shortLead":"Jövünk a részletekkel, mikor és milyen formában érkezik meg hazánkba a csehek zöld rendszámos újdonsága, az Enyaq iV","id":"20200904_magyarorszagra_tart_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautoja_az_enyaq_iv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e9c77b3-2418-4d7c-8251-c58943d7a3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101b2637-0b5f-4cdb-9d06-8605b11eab2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_magyarorszagra_tart_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautoja_az_enyaq_iv","timestamp":"2020. szeptember. 04. 11:21","title":"Magyarországra tart a Skoda első elektromos szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7720086-f85e-48b2-a80a-0d445d44bc84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ismert üzletember, Palotás János elmondta, cseppet sem neheztel azokra a vállalkozókra, akik olyan céget hoztak létre, ahol a mindenkori hatalom a megrendelő. Ez a Fülke, a hvg.hu podcastja.","shortLead":"Az ismert üzletember, Palotás János elmondta, cseppet sem neheztel azokra a vállalkozókra, akik olyan céget hoztak...","id":"20200905_Palotas_Janos_Ismerek_jo_par_NERvallalkozot_de_tanacsot_soha_nem_adok_nekik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7720086-f85e-48b2-a80a-0d445d44bc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca84532-c15e-4d78-b46b-a7fb106a6bdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200905_Palotas_Janos_Ismerek_jo_par_NERvallalkozot_de_tanacsot_soha_nem_adok_nekik","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:30","title":"Palotás János: \"Ismerek jó pár NER-vállalkozót, de tanácsot soha nem adok nekik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]