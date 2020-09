Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8747dffd-cc84-47dc-ae24-b2b8d7734c5b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A matematikatanárára támadó diák tagadja, hogy előre kitervelte volna a késelést.","shortLead":"A matematikatanárára támadó diák tagadja, hogy előre kitervelte volna a késelést.","id":"20200907_gyor_keseles_birosag_diak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8747dffd-cc84-47dc-ae24-b2b8d7734c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a28df7-c375-4c99-b455-38fe543a439a","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_gyor_keseles_birosag_diak","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:01","title":"Részben beismerte bűnösségét a tanárát Győrben megkéselő fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9e88c7-5d6f-4031-97f8-0dcec407f9d0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnagyobb, egymillió euró pénzjutalommal járó tudományos elismerésével, a Körber Európai Tudományos Díjjal tüntették ki hétfőn Hamburgban a Svájcban kutató magyar neurobiológust, a vakság gyógyításán dolgozó Roska Botondot.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb, egymillió euró pénzjutalommal járó tudományos elismerésével, a Körber Európai Tudományos...","id":"20200907_roska_botond_korber_dij_vaksag_gyogyitasa_tudomanyos_elismeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de9e88c7-5d6f-4031-97f8-0dcec407f9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0edf1f5-8f37-4b09-b8d6-5b1a804e4b65","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_roska_botond_korber_dij_vaksag_gyogyitasa_tudomanyos_elismeres","timestamp":"2020. szeptember. 07. 18:47","title":"A vakság gyógyításán dolgozó Roska Botond kapta idén az egymillió eurós Körber-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb13d2e-c9d9-40ed-92c1-2c34e9139150","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos leleplezésre alig több mint két hetet kell csak várnunk.","shortLead":"A hivatalos leleplezésre alig több mint két hetet kell csak várnunk.","id":"20200907_mar_javaban_tesztelik_az_uj_bmw_m3at__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bb13d2e-c9d9-40ed-92c1-2c34e9139150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa161b67-b8e2-4d71-b66f-d2a0d748d5ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_mar_javaban_tesztelik_az_uj_bmw_m3at__video","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:21","title":"Már javában tesztelik az új BMW M3-at – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6965ed40-4e97-48aa-bd00-a7d6203295e3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Marihuánát, ecstasytablettákat, LSD-bélyeget és növényi maradványokat is találtak a rendőrök a 38 éves férfinél. ","shortLead":"Marihuánát, ecstasytablettákat, LSD-bélyeget és növényi maradványokat is találtak a rendőrök a 38 éves férfinél. ","id":"20200906_Tizenotmillio_forint_erteku_kabitoszert_foglaltak_le_Obudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6965ed40-4e97-48aa-bd00-a7d6203295e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa07d36-9ffc-4e0e-962b-f4a57334e012","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Tizenotmillio_forint_erteku_kabitoszert_foglaltak_le_Obudan","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:23","title":"Tizenötmillió forint értékű kábítószert foglaltak le Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"10 oktatási intézményt zártak be eddig, elhunyt Jirí Menzel, Djokovicot kizárták. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"10 oktatási intézményt zártak be eddig, elhunyt Jirí Menzel, Djokovicot kizárták. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200907_Radar360_Tobb_ezres_elolanc_a_Szinmuert_tizezrek_az_utcan_Minszkben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ede7b53-10d9-44f8-86fa-fafb8fe04b11","keywords":null,"link":"/360/20200907_Radar360_Tobb_ezres_elolanc_a_Szinmuert_tizezrek_az_utcan_Minszkben","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:00","title":"Radar360: Több ezres élőlánc a Színműért, tízezrek az utcán Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddiginél 20-30 perccel több idő lesz Budapestről Pécsre vagy Kaposvárra eljutni.","shortLead":"Az eddiginél 20-30 perccel több idő lesz Budapestről Pécsre vagy Kaposvárra eljutni.","id":"20200906_vasut_dombovar_sebessegkorlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9aa57a-3937-40de-be43-d94c62792530","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_vasut_dombovar_sebessegkorlatozas","timestamp":"2020. szeptember. 06. 20:16","title":"Olyan rossz a vasúti pálya állapota Dombóvárnál, hogy sebességkorlátozást kellett bevezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b79695-3944-4314-97d8-7e00ddda16fe","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Szigorú járványügyi szabályok között folyik a júniusról szeptember 27-re halasztott romániai önkormányzati választás kampánya. Az előírások annyira kemények, hogy valószínűleg alig lesznek kampányrendezvények. A durvuló járvány sem volt viszont elég ahhoz, hogy végre összefogjanak az erdélyi magyar pártok. ","shortLead":"Szigorú járványügyi szabályok között folyik a júniusról szeptember 27-re halasztott romániai önkormányzati választás...","id":"20200907_Furcsa_onkormanyzati_valasztas_elott_all_Romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00b79695-3944-4314-97d8-7e00ddda16fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94167347-d8e9-4f67-a913-8cb85e2b666b","keywords":null,"link":"/360/20200907_Furcsa_onkormanyzati_valasztas_elott_all_Romania","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:00","title":"A járvány és a turáni átok sújtotta önkormányzati választás előtt áll Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296556fa-dc72-411e-855a-b2ed749ebb00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új eszközt is bemutatott a Samsung a virtuális Life Unstoppable eseményén. Egy olyan töltőt is láthattunk, amelyre egyszerre három eszköz is tehető, és ezek vezeték nélkül tölthetők.","shortLead":"Több új eszközt is bemutatott a Samsung a virtuális Life Unstoppable eseményén. Egy olyan töltőt is láthattunk, amelyre...","id":"20200906_samsung_wireless_charger_trio_vezetek_nelkuli_toltopad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=296556fa-dc72-411e-855a-b2ed749ebb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22deb126-3da7-4f8b-ab86-c1034a2277b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_samsung_wireless_charger_trio_vezetek_nelkuli_toltopad","timestamp":"2020. szeptember. 06. 10:03","title":"Három eszközt tölthet egyszerre vezeték nélkül a Samsung újdonságával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]