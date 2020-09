Belehúz a Google, és szeptember végén nemcsak okostelefonokat, hanem új okoshangszórót és Chromecast eszközt is bemutat.

Megerősítette a Google, hogy új eszközöket mutat be szeptember 30-án egy virtuális esemény (Launch Night In) keretében. „Meghívjuk önt, hogy mindent megtudjon új Chromecastünkről, legújabb okoshangszórónkról és új Pixel telefonjainkról” – áll a meghívóban.

Bár a gyártók ilyenkor nem osztanak meg részletes információkat, eddig elég sok minden kiszivárgott ezekről az eszközökről ahhoz, hogy nagyjából tudjuk, mire is számíthatunk. Amikor nyáron a Google bejelentette a Pixel 4a-t, a blogbejegyzésben utalt a telefon 5G-s változatára, illetve a Pixel 5-re is, de csak annyit árult el, hogy majd ősszel érkeznek. Itt az ősz, és lesz 5G-s Pixel 4a, illetve ugyancsak 5G-s Pixel 5 is.

© @OnLeaks

A Pixel 5 telefon majdnem úgy fog kinézni, mint a nemrégiben bejelentett Pixel 4a, viszont csillogó kivitelű lesz, és egy extra kamera is kerül a hátoldalára. 5,7”-es vagy 5,8”-es lesz a lapos kijelző, és a bal felső sarokban egy kis lyuk rejti majd a 8 MP-es szelfikamerát. Snapdragon 765G lapkakészlet dolgozik majd benne, akárcsak az 5G-s Pixel 4a-ban. Ne is keressünk majd rajta 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozót. A Pixel 5-nek várhatóan 4000 mAh-s lesz az akkumulátora, az 5G-s Pixel 4a-é pedig 3800 mAh-s. A hátoldali kamerákat illetően a Pixel 5-ben lesz egy 0,5x széleslátószögű lencse, egy ugyanolyan érzékelő, mint a Pixel 4-ben és egy 12.2 MP Sony IMX363 érzékelő. Ugyanez a felállás lesz az 5G-s Google Pixel 4a-nál is.

Az új Google Chromecast (Sabrina kódnéven emlegetik) tartalmazza az Android TV funkcióit, és csak 49 dollárba (azaz körülbelül 15 ezer forintnak megfelelő összegbe) kerül.

© XDA Developers

Az új okoshangszóró valószínűleg a Nest intelligens hangszóró lesz, amelynek a megjelenését még júliusban erősítette meg a Google, miután kiszivárgott a hangszóró képe. Az eszköz a Nest Mini és a nagyobb Google Home Max közé tehető, és függőleges állású lehet.

