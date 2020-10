Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d11e853a-9199-4430-ad4f-bdaae825252f","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Komolyabb intézkedések nélkül sokkal többen fognak kórházba kerülni és meghalni a koronavírus-járvány miatt – erről beszélt Jakab Ferenc virológus egy online előadáson.","shortLead":"Komolyabb intézkedések nélkül sokkal többen fognak kórházba kerülni és meghalni a koronavírus-járvány miatt – erről...","id":"20201001_Jakab_Ferenc_Semmi_ertelme_az_iskolai_lazmeresnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d11e853a-9199-4430-ad4f-bdaae825252f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e45765-f887-4fd3-a4e4-f91f48936687","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Jakab_Ferenc_Semmi_ertelme_az_iskolai_lazmeresnek","timestamp":"2020. október. 01. 20:20","title":"Jakab Ferenc szerint semmi értelme az iskolai lázmérésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1baa3e-06fa-447a-94ea-683768cf21ee","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU Orbán képébe mondta az igazságot, neki egyelőre mégsem kell félnie – írja a német nyelvű sajtó. ","shortLead":"Az EU Orbán képébe mondta az igazságot, neki egyelőre mégsem kell félnie – írja a német nyelvű sajtó. ","id":"20201001_Der_Standard_Magyarorszag_es_Lengyelorszag_elszigetelodott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f1baa3e-06fa-447a-94ea-683768cf21ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df1a1a7-dc23-434e-960f-2d42a567a8f6","keywords":null,"link":"/360/20201001_Der_Standard_Magyarorszag_es_Lengyelorszag_elszigetelodott","timestamp":"2020. október. 01. 07:33","title":"Der Standard: Magyarország és Lengyelország elszigetelődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-fertőzöttek közül 48-an elítéltek, 50-en pedig a személyi állomány tagjai a BVOP szerint.","shortLead":"A koronavírus-fertőzöttek közül 48-an elítéltek, 50-en pedig a személyi állomány tagjai a BVOP szerint.","id":"20200930_bvop_szaz_koronavirusos_a_bortonokben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5f9cf0-d24d-448f-9df0-aa73080fefc2","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_bvop_szaz_koronavirusos_a_bortonokben","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:52","title":"98 koronavírusos van a börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e080b522-3e52-4d3b-93db-82b25f8c69d5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vádirat szerint Rupert Stadler tudott a dízelmotoroknál alkalmazott manipulációkról és utasítást adott az érintett gyártmányok forgalmazására.","shortLead":"A vádirat szerint Rupert Stadler tudott a dízelmotoroknál alkalmazott manipulációkról és utasítást adott az érintett...","id":"20201001_Birosag_elott_az_Audi_volt_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e080b522-3e52-4d3b-93db-82b25f8c69d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf448fd-f6cb-41e2-88e7-0f0b2b85cd19","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_Birosag_elott_az_Audi_volt_elnoke","timestamp":"2020. október. 01. 07:45","title":"Bíróság előtt az Audi volt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58927c4-118c-4f9e-ad87-67bb2efccd11","c_author":"Internorm Ablak Kft.","category":"brandcontent","description":"Ablakot nyitni a világra – mondjuk sokszor. A metafora szemléletesen érzékelteti, mennyire szerves része az életünknek otthonunk, helyiségeink ezen eleme. Nyelvhasználtunk következetes, hiszen valóban a világban való részvételünkért szavatol, szavatolt mindig is az ablaknyílás.","shortLead":"Ablakot nyitni a világra – mondjuk sokszor. A metafora szemléletesen érzékelteti, mennyire szerves része az életünknek...","id":"20200930_Kint_is_vagyok_bent_is_vagyok_kis_ablaktortenelem_internorm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e58927c4-118c-4f9e-ad87-67bb2efccd11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0500d699-8eb6-487e-bd16-648ab230baf7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200930_Kint_is_vagyok_bent_is_vagyok_kis_ablaktortenelem_internorm","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:30","title":"Kint is vagyok, bent is vagyok: kis ablaktörténelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy ember meghalt, hárman megsérültek. ","shortLead":"Egy ember meghalt, hárman megsérültek. ","id":"20201002_Baleset_57_Babarc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2bf4f9e-30f3-483b-8479-b97cfbaa4081","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_Baleset_57_Babarc","timestamp":"2020. október. 02. 05:19","title":"Halálos baleset történt az 57-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c52e930-e566-41d5-b42d-99a9402274a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan technológiát szabadalmaztatott a Samsung, amelyet bevetve egészen futurisztikus, akár teljesen átlátszó is lehet egy okostelefon, de akár egy játékkonzol vagy egy televízió is.","shortLead":"Olyan technológiát szabadalmaztatott a Samsung, amelyet bevetve egészen futurisztikus, akár teljesen átlátszó is lehet...","id":"20201002_samsung_szabadalom_atlatszo_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c52e930-e566-41d5-b42d-99a9402274a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4cef7f4-b05b-454f-ba6c-367f4597038b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_samsung_szabadalom_atlatszo_telefon","timestamp":"2020. október. 02. 11:03","title":"Teljesen átlátszó telefonnal jöhet ki a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33fe730-3ec5-4350-8499-783ea1a241c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hősöket, a Jónás Vera Experimentet, a Margaret Islandet és a Turbo zenekart támogathatjuk pálinkavásárlással.\r

\r

","shortLead":"A Hősöket, a Jónás Vera Experimentet, a Margaret Islandet és a Turbo zenekart támogathatjuk pálinkavásárlással.\r

\r

","id":"20201001_Bedobjuk_a_palinkat_maris_tamogattunk_egy_zenekart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a33fe730-3ec5-4350-8499-783ea1a241c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3ec695-aede-48b7-8b0a-c86dbc23b189","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Bedobjuk_a_palinkat_maris_tamogattunk_egy_zenekart","timestamp":"2020. október. 01. 15:39","title":"Bedobjuk a pálinkát, máris támogattunk egy zenekart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]