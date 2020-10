Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cabacc7e-244c-44e7-82c9-c6aafbe1e040","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Swift ütős sportváltozata is megkapta a japán gyártó hibrid technológiáját, ami a fogyasztásra pozitív-, a dinamikára viszont negatív hatást gyakorolt.","shortLead":"A Swift ütős sportváltozata is megkapta a japán gyártó hibrid technológiáját, ami a fogyasztásra pozitív-, a dinamikára...","id":"20201007_szelidebre_hangolva_kiprobaltuk_a_hibrid_suzuki_swift_sportot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cabacc7e-244c-44e7-82c9-c6aafbe1e040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6497013d-c8d0-4fa6-a665-817dbd27e0fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_szelidebre_hangolva_kiprobaltuk_a_hibrid_suzuki_swift_sportot","timestamp":"2020. október. 07. 06:41","title":"Szelídebbre hangolva: kipróbáltuk a hibrid Suzuki Swift Sportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c472db2c-317a-4dbd-8b59-4a83c6dd62ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rasszizmusa, erkölcstelensége és hazugságai miatt kritizálja Donald Trumpot, és Joe Biden melletti szavazásra biztat a novemberi elnökválasztáson Michelle Obama az amerikai elnökválasztásra küldött videós üzenetében. ","shortLead":"Rasszizmusa, erkölcstelensége és hazugságai miatt kritizálja Donald Trumpot, és Joe Biden melletti szavazásra biztat...","id":"20201006_michelle_obama_amerikai_elnokvalasztas_videos_uzenet_trump_biden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c472db2c-317a-4dbd-8b59-4a83c6dd62ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83ad2e5-fba3-4bbc-91c5-4f54b97b3f12","keywords":null,"link":"/elet/20201006_michelle_obama_amerikai_elnokvalasztas_videos_uzenet_trump_biden","timestamp":"2020. október. 06. 18:46","title":"Michelle Obama: Amerika káoszban, mert az elnökünk alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e671c348-6c51-44cd-964f-1e8688fb7b5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismertette terveit a Közép-Európai Egyetem, miután az Európai Bíróság jogsértőnek ítélte a lex CEU-t.","shortLead":"Ismertette terveit a Közép-Európai Egyetem, miután az Európai Bíróság jogsértőnek ítélte a lex CEU-t.","id":"20201006_ceu_ignatieff_fodor_eva_europai_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e671c348-6c51-44cd-964f-1e8688fb7b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df621485-6988-46fc-a902-b1b3ae60419f","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_ceu_ignatieff_fodor_eva_europai_birosag","timestamp":"2020. október. 06. 16:38","title":"CEU: Maradunk Bécsben, de újra lesznek amerikai akkreditációjú programok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Katarina Barley, az Európai Parlament szocialista alelnöke szerint a Fidesz minden lehetséges módon megpróbálja lejáratni a kritikusait, a sajtó nagy része pedig a párt kezében van.","shortLead":"Katarina Barley, az Európai Parlament szocialista alelnöke szerint a Fidesz minden lehetséges módon megpróbálja...","id":"20201006_ep_alelnok_katarina_barley_orban_viktor_fidesz_media_kesma_eu_s_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462a7423-834f-4972-bccd-819abf1a42d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_ep_alelnok_katarina_barley_orban_viktor_fidesz_media_kesma_eu_s_tamogatas","timestamp":"2020. október. 06. 11:50","title":"EP-alelnök: Az EU-s támogatásokat Orbán korrupt rendszerétől akarjuk megvonni, nem a magyar néptől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0774d0-439b-4105-85c4-2aa4fbdd54cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi az ügyészség szerint meg is akarta ölni a rendőröket, ám ezt már tagadja a vádlott. ","shortLead":"A férfi az ügyészség szerint meg is akarta ölni a rendőröket, ám ezt már tagadja a vádlott. ","id":"20201006_rendor_pisztoly_lopas_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc0774d0-439b-4105-85c4-2aa4fbdd54cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2851066-0d54-4b03-8734-121fb1297a35","keywords":null,"link":"/elet/20201006_rendor_pisztoly_lopas_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2020. október. 06. 12:28","title":"Rendőrtől próbált pisztolyt lopni egy férfi Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1bdbdc-1701-47d3-b851-b26c0367ec97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európa legnagyobb tetőre épített napelemparkja készült el az Audi telephelyén.","shortLead":"Európa legnagyobb tetőre épített napelemparkja készült el az Audi telephelyén.","id":"20201007_szijjarto_napelempark_audi_gyor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b1bdbdc-1701-47d3-b851-b26c0367ec97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1a1115-39a5-4408-b983-ba28969fe69e","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_szijjarto_napelempark_audi_gyor","timestamp":"2020. október. 07. 12:30","title":"Győrben adták át Európa legnagyobb tetőre épített napelemparkját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918e9d1b-c60e-4b31-8992-c0ac873e76cf","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az idei új csúcsok után még tovább menetelhet az arany jegyzése a globális bizonytalanság miatt. Közben valószínűleg a nemesfém kitermelése is elérte a csúcspontját.","shortLead":"Az idei új csúcsok után még tovább menetelhet az arany jegyzése a globális bizonytalanság miatt. Közben valószínűleg...","id":"202040__aranylaz__uj_rekordok__kifogyoban__femes_csillogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=918e9d1b-c60e-4b31-8992-c0ac873e76cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84305d5-468a-48da-bde3-ccc719dc3211","keywords":null,"link":"/360/202040__aranylaz__uj_rekordok__kifogyoban__femes_csillogas","timestamp":"2020. október. 06. 15:15","title":"Aranylázat hozott a befektetői pánik, és ezzel sokan jól járhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyes szervezetek javaslata ellenére Magyarországon továbbra is a zéró tolarencia elve érvényesül, de akadnak olyan európai országok, ahol egy kevés alkohol lehet a sofőrök vérében.","shortLead":"Egyes szervezetek javaslata ellenére Magyarországon továbbra is a zéró tolarencia elve érvényesül, de akadnak olyan...","id":"20201006_hol_es_mennyi_alkoholt_fogyaszthatnak_a_soforok_vezetes_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c2a531-5c99-4c2d-9b60-652f8e423f0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_hol_es_mennyi_alkoholt_fogyaszthatnak_a_soforok_vezetes_elott","timestamp":"2020. október. 06. 06:41","title":"Hol és mennyi alkoholt fogyaszthatnak a sofőrök vezetés előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]