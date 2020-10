Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eea7d92e-b9b3-413f-8587-d8583709704b","c_author":"Fekő Ádám","category":"360","description":"A Fradi sajátos sziget a NER-ben, hiszen Kubatov Gábor érkezése óta a közpénzeket az utolsó fillérig arra fordítják, amire szánták – mondja Nagy József, aki évtizedek óta hűséges drukkere a Ferencvárosnak. A 24.hu újságírójának bérelt helye van az Üllői úti stadionban, és már alig várja, hogy csapata 25 év után újra megkezdhesse szereplését a Bajnokok Ligája főtábláján, méghozzá a legnagyobbak ellen. ","shortLead":"A Fradi sajátos sziget a NER-ben, hiszen Kubatov Gábor érkezése óta a közpénzeket az utolsó fillérig arra fordítják...","id":"20201020_Nagy_Jozsef_Ferencvaros_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eea7d92e-b9b3-413f-8587-d8583709704b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1cfa18-5fef-4da9-b0c7-cba4bf0e3358","keywords":null,"link":"/360/20201020_Nagy_Jozsef_Ferencvaros_interju","timestamp":"2020. október. 20. 11:00","title":"Nagy József: \"Korlátolt álértelmiségi alapállás, hogy minden focidrukker bunkó és minden fradista nyilas\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c080443-b407-4dc8-8edc-fa370c7f7f39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kocsi is leégett keddre virradóra, kis híja volt, hogy az épület is lángra kapjon. A rendőrség szándékosságot gyanít.","shortLead":"Több kocsi is leégett keddre virradóra, kis híja volt, hogy az épület is lángra kapjon. A rendőrség szándékosságot...","id":"20201020_tesla_tuzeset_svedorszag_malmo_gyujtogatas_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c080443-b407-4dc8-8edc-fa370c7f7f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5efc094-99d7-483d-9181-3afba5604ced","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_tesla_tuzeset_svedorszag_malmo_gyujtogatas_lehet","timestamp":"2020. október. 20. 18:31","title":"Teslák lángoltak Malmőben, a rendőrség nyomozást indított – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653149af-e919-4477-b25d-dc6aeb27d8e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ügyészség szerint összebeszéltek, hogy pénzért futni hagyják a megállított autósokat, akiknek egy része nem is szabálytalankodott. Akár 12 évet is kaphatnak.","shortLead":"Az ügyészség szerint összebeszéltek, hogy pénzért futni hagyják a megállított autósokat, akiknek egy része nem is...","id":"20201021_rendor_jaror_m1_autopalya_korrupcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=653149af-e919-4477-b25d-dc6aeb27d8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3505ec0-80fb-48ab-8c57-3728dbcafa77","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_rendor_jaror_m1_autopalya_korrupcio","timestamp":"2020. október. 21. 12:44","title":"Zsebre dolgozhatott két rendőr az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c763fa0-4417-4dd1-aa58-24704d99c194","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 730 lóerős biturbó V8-assal szerelt csúcsmodellnek alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"A 730 lóerős biturbó V8-assal szerelt csúcsmodellnek alaposan megkérik az árát. ","id":"20201020_135_millio_forinttol_indul_itthon_a_legujabb_mercedesamg_gt_black_series","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c763fa0-4417-4dd1-aa58-24704d99c194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a57401-77bf-4008-addf-096d86a89699","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_135_millio_forinttol_indul_itthon_a_legujabb_mercedesamg_gt_black_series","timestamp":"2020. október. 20. 06:41","title":"135 millió forinttól indul itthon a legújabb Mercedes-AMG GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyöngyösi kórház szerint ezzel páciensei és munkatársai egészségét is veszélybe sodorta.","shortLead":"A gyöngyösi kórház szerint ezzel páciensei és munkatársai egészségét is veszélybe sodorta.","id":"20201020_pocs_alfred_kirugasa_koronavirus_maszk_gyongyos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9b0ebe-4f15-4ecf-8c5c-ce400529c50d","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_pocs_alfred_kirugasa_koronavirus_maszk_gyongyos","timestamp":"2020. október. 20. 18:40","title":"Maszk nélkül rendelt, ezért rúgták ki a vírusszkeptikus orvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a forint gyengülése.","shortLead":"Folytatódik a forint gyengülése.","id":"20201019_forint_euro_366_arfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745fc2b0-736e-47ff-bcab-6fd91ed83c55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_forint_euro_366_arfolyam","timestamp":"2020. október. 19. 19:21","title":"366 forintba is került egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a87547-5dbe-4e81-82bf-c3890d8de90b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerületi rendőrök keresik a férfit.\r

","shortLead":"A VIII. kerületi rendőrök keresik a férfit.\r

","id":"20201021_maszk_bolt_kes_viii_kerulet_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31a87547-5dbe-4e81-82bf-c3890d8de90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2c2910-9bf8-4198-9d11-c0e73d83f642","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_maszk_bolt_kes_viii_kerulet_rendorseg","timestamp":"2020. október. 21. 07:29","title":"Kést rántott, amikor szóltak, hogy vegyen fel maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbd4cd0-fcf0-4cf4-a0fa-91d88fb0d623","c_author":"Fekő Ádám","category":"360","description":"A Ferencváros ma esti, Barcelona elleni meccsével Kubatov Gábor harca is végleg lezárul a zöld-fehér szurkolók kemény magjával. A véres szembenállásból harmonikus kapcsolat lett, amiből a klubelnök pártja, a Fidesz is profitálhat.","shortLead":"A Ferencváros ma esti, Barcelona elleni meccsével Kubatov Gábor harca is végleg lezárul a zöld-fehér szurkolók kemény...","id":"202042__fradiultrak__kubatov_gabor__politikai_szolgalat__baratsagosmeccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cbd4cd0-fcf0-4cf4-a0fa-91d88fb0d623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84dc4e6-1828-459b-90cf-be3017adcd1f","keywords":null,"link":"/360/202042__fradiultrak__kubatov_gabor__politikai_szolgalat__baratsagosmeccs","timestamp":"2020. október. 20. 07:00","title":"A Fradi és a Fidesz is jól járt Kubatov fociultrákkal kötött alkujával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]