[{"available":true,"c_guid":"f13a5a54-692e-4fba-80bf-1a216a3c7bcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre szélesebb körben tapasztalt jelenség, hogy alacsonyabb értékeket mutat a mai emberek átlagos testhőmérséklete, mint néhány évtizeddel korábban. A kutatók egyelőre nem igazán értik, mi áll ennek a hátterében.","shortLead":"Egyre szélesebb körben tapasztalt jelenség, hogy alacsonyabb értékeket mutat a mai emberek átlagos testhőmérséklete...","id":"20201102_atlagos_testhomerseklet_csokkenese_homero_lazmero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f13a5a54-692e-4fba-80bf-1a216a3c7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d24c564-5630-4c05-95fb-dbc8bc131d9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_atlagos_testhomerseklet_csokkenese_homero_lazmero","timestamp":"2020. november. 02. 09:03","title":"Történik valami furcsa az embereknél: csökken az átlagos testhőmérsékletünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de128d9-feae-46be-9a7d-b45824514e0d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elnökválasztást tartanak kedden az Egyesült Államokban, a voksoláson a hivatalban lévő republikánus elnök, a 74 éves Donald Trump és demokrata párti kihívója, a 77 éves Joe Biden között döntenek a választók. Ön szerint ki lesz a befutó? Szavazzon!","shortLead":"Elnökválasztást tartanak kedden az Egyesült Államokban, a voksoláson a hivatalban lévő republikánus elnök, a 74 éves...","id":"20201103_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas_2020_november_3_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2de128d9-feae-46be-9a7d-b45824514e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed426f78-85bf-40b6-ba6c-e0ef1864fd2c","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas_2020_november_3_szavazas","timestamp":"2020. november. 03. 11:47","title":"Biden vagy Trump? Szavazzon, ön szerint ki nyeri az elnökválasztást!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45dab57a-1f9c-4588-bef0-3c139a69f866","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tüskevárnál rögzítették az alábbi, igen durva szabálytalanságot bemutató videót.","shortLead":"Tüskevárnál rögzítették az alábbi, igen durva szabálytalanságot bemutató videót.","id":"20201102_Video_Kamionos_szabalytalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45dab57a-1f9c-4588-bef0-3c139a69f866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab485ec-6c4d-4e1b-b86e-72644ac5e6ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_Video_Kamionos_szabalytalan","timestamp":"2020. november. 03. 07:14","title":"A 8-as főúton hozta a frászt pár autósra egy ámokfutó kamionos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két részletben fogják megkapni a dolgozók a bérüket, a második kifizetés csak a hónap végén lesz esedékes.","shortLead":"Két részletben fogják megkapni a dolgozók a bérüket, a második kifizetés csak a hónap végén lesz esedékes.","id":"20201103_dunaferr_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d496d95-e051-4763-b80d-c38741afb451","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_dunaferr_fizetes","timestamp":"2020. november. 03. 17:02","title":"Ismét gondok vannak a Dunaferrnél a bérek kifizetésével ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c189a8f-a231-4743-942b-3ffebb204bea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rendőrségi bejegyzés alatt azt üzente egy user, hogy amit eddig láthattunk, az még semmi volt ahhoz, ami most következik.\r

","shortLead":"Egy rendőrségi bejegyzés alatt azt üzente egy user, hogy amit eddig láthattunk, az még semmi volt ahhoz, ami most...","id":"20201103_becsi_terrortamadas_twitter_iszlamista_fenyegetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c189a8f-a231-4743-942b-3ffebb204bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ab66b0-a17d-4f1a-8be2-40a502dfce26","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_becsi_terrortamadas_twitter_iszlamista_fenyegetes","timestamp":"2020. november. 03. 08:03","title":"Felfüggesztették a twitterezőt, aki Allahra esküdözve fenyegetőzött a bécsi rendőrség posztja alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d8649f-8030-4dad-8ad4-a3ea2ac9e5a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SmartThings szolgáltatás segítségével a felhasználók ezután gyorsan megtalálhatják Galaxy eszközeiket. Akkor is, ha nincs a közelükben, a rendszer ugyanis a világ összes csatlakoztatott Samsung eszközét felhasználja, hogy segítsen megtalálni az elhagyott okostelefont, táblagépet, órát vagy fülhallgatót. A szolgáltatás egy alkalmazás telepítésével, illetve frissítésével elérhető, a régebbi készülékeken is.","shortLead":"A SmartThings szolgáltatás segítségével a felhasználók ezután gyorsan megtalálhatják Galaxy eszközeiket. Akkor is, ha...","id":"20201103_samsung_galaxy_elveszett_keszulek_megtalalasa_smartthings_find","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3d8649f-8030-4dad-8ad4-a3ea2ac9e5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc0b235-153e-45a4-be99-dbd9016f1be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_samsung_galaxy_elveszett_keszulek_megtalalasa_smartthings_find","timestamp":"2020. november. 03. 12:03","title":"Samsung telefonja van? Jött rá egy valóban hasznos funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db927035-fca6-4946-8a62-9dc060627b4c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mindennapi gyógyításban jelenleg kevésbé automatizált fogászat területét fejlesztené az amerikai Neocis robotikai startup, amely nemrég 72 millió dollárt kalapolt össze a befektetőitől. ","shortLead":"A mindennapi gyógyításban jelenleg kevésbé automatizált fogászat területét fejlesztené az amerikai Neocis robotikai...","id":"202044_robotdentista_fajhat_afogunk_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db927035-fca6-4946-8a62-9dc060627b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e9fd8d-42c3-438f-a964-6a8c1c960d64","keywords":null,"link":"/360/202044_robotdentista_fajhat_afogunk_ra","timestamp":"2020. november. 02. 13:30","title":"Fájhat a fogunk a robotra, amely segít, ha fáj a fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egykori Apple-vezér, Steve Jobs is megkereste Sean Conneryt, hogy szerepeljen egy reklámban, de a színész kikosarazta őt – áll abban a levélben, amit egy szatirikus híroldal rakott össze korábban, de most újból népszerű lett.","shortLead":"Az egykori Apple-vezér, Steve Jobs is megkereste Sean Conneryt, hogy szerepeljen egy reklámban, de a színész...","id":"20201102_sean_connery_halala_level_steve_jobs_apple_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bf6d12-2d0b-48a7-9bac-500aab5a32b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_sean_connery_halala_level_steve_jobs_apple_reklam","timestamp":"2020. november. 02. 14:34","title":"Megint terjed a kamu levél, amelyben Sean Connery kiosztja Steve Jobsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]