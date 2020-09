Már előrendelhető a Fitbit Sense okosóra, amelybe később – várhatóan egy szoftverfrissítést követően – az EKG készítésének lehetősége is bekerül.

A napokban jelentette be a Fitbit új csúcskategóriás Sense okosóráját, amelyet számos egészségügyi funkcióval ruházott fel, és bár egyelőre nem tud EKG-t készíteni, hamarosan már erre is képes lesz. Az órát szeptember végén kapják meg azok, akik most előrendelték, ám akkor még nem lesz benne az említett funkció, ugyanis a gyártó egyelőre még nem kapta meg az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeletének (FDA) engedélyét.

© Fitbit

Ami viszont azonnal elérhető lesz, az a pulzus figyelése az óra által, az alvás minőségének követése és pontozása, a csukló bőrének rendszeres hőmérséklet-mérése, amellyel egy esteleges koronavírus-fertőzésre figyelmeztethet. Az 50 méterig vízálló órával nyomon követhetők az edzések, illetve az is, hogy mennyire stresszes az óra viselője, és stresszoldó foglalkozásokat is kínál a kapcsolódó alkalmazásban. Az eszköz figyelmeztetheti viselőjét a túl magas vagy túl alacsony pulzusszámra és az alvási apnoéra is.

© Fitbit

Larry Yang, a Fitbit alelnöke egy interjúban nemrégiben azt mondta, hogy az EKG-támogatást egy szoftverfrissítéssel adják majd hozzá az órához az év vége felé, mind az Egyesült Államokban, mind Európában. Konkrét dátumot nem említett, de logikus lenne, ha a cég ezt az ünnepi szezonra időzítené. Bár az óra rendelkezi Google Assistant támogatással, úgy hírlik, ez a funkció is csak később érkezik majd meg. Viszont az Alexa-támogatás azonnal elérhető lesz. Az okosóra ára 300 font, azaz nagyjából 120 ezer forintnak megfelelő összeg.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.