[{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 100 millió eladott példány mellé most még bejött 2,8 millió, így a Sony negyedik generációs gépe több mint remek teljesítményt tudhat magáénak.","shortLead":"A 100 millió eladott példány mellé most még bejött 2,8 millió, így a Sony negyedik generációs gépe több mint remek...","id":"20191031_sony_playstation_4_eladasi_adatok_last_of_us_part_2_death_stranding_konzoljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6efbf07-369f-420c-825d-84d4b10764ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_sony_playstation_4_eladasi_adatok_last_of_us_part_2_death_stranding_konzoljatek","timestamp":"2019. október. 31. 19:03","title":"A PS4 minden idők második legnépszerűbb konzolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette az Európai Bíróság a főtanácsnoki indítványt a Magyarország, Lengyelország és Csehország ellen, a menekültek be nem fogadása miatt indított eljárásban.","shortLead":"Közzétette az Európai Bíróság a főtanácsnoki indítványt a Magyarország, Lengyelország és Csehország ellen, a menekültek...","id":"20191031_Elveszitheti_a_masodik_kvotapert_is_Magyarorszag_az_EU_Birosagan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daac1dbb-72bd-4c41-b9ce-4c7aedc5acac","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Elveszitheti_a_masodik_kvotapert_is_Magyarorszag_az_EU_Birosagan","timestamp":"2019. október. 31. 12:21","title":"Elveszítheti a második kvótapert is Magyarország az EU Bíróságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0573d37e-5604-444b-8284-05a704172c56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"14 szavazattal nyert csak az ellenzéki jelölt Jászberényben, ahol meg kell ismételni a választást. Az újabb voksolás előtt a Mi Hazánk jelöltje visszalépett a fideszes javára.\r

\r

","shortLead":"14 szavazattal nyert csak az ellenzéki jelölt Jászberényben, ahol meg kell ismételni a választást. Az újabb voksolás...","id":"20191101_Visszalepett_a_Mi_Hazank_jeloltje_Jaszberenyben_es_ez_megfordithatja_a_vegeredmenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0573d37e-5604-444b-8284-05a704172c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4855914-9f93-41ed-bf42-05ebab17559a","keywords":null,"link":"/itthon/20191101_Visszalepett_a_Mi_Hazank_jeloltje_Jaszberenyben_es_ez_megfordithatja_a_vegeredmenyt","timestamp":"2019. november. 01. 17:38","title":"Visszalépett a Mi Hazánk jelöltje Jászberényben, és ez megfordíthatja a végeredményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a9175d-e51b-4bd0-b0fd-de9185a29ec7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmasat ment a Twitteren az Abu Bakr al-Bagdadit megfogó kutya, Trump most egy merészet húzott.","shortLead":"Hatalmasat ment a Twitteren az Abu Bakr al-Bagdadit megfogó kutya, Trump most egy merészet húzott.","id":"20191030_Trump_nem_engedi_el_a_hos_kutyat_egy_borzalmas_keppel_tolja_tovabb_a_temat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34a9175d-e51b-4bd0-b0fd-de9185a29ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05615cd-caf9-49f5-936a-b325a67f1c3a","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Trump_nem_engedi_el_a_hos_kutyat_egy_borzalmas_keppel_tolja_tovabb_a_temat","timestamp":"2019. október. 30. 19:36","title":"Trump nem engedi el a hős kutyát, egy borzalmas képpel tolja tovább a témát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06aa8387-4de7-43f2-88b1-11d9906142bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lehet őket ugyanis november 1-jétől cirkuszban szerepeltetni. A szabályozás megszegői borsos büntetésre számíthatnak.","shortLead":"Nem lehet őket ugyanis november 1-jétől cirkuszban szerepeltetni. A szabályozás megszegői borsos büntetésre...","id":"20191101_Fellelegezhetnek_a_szlovakiai_elefantok_oroszlanok_delfinek_es_zsirafok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06aa8387-4de7-43f2-88b1-11d9906142bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477fcdc0-396c-4b76-879d-073b62a0531f","keywords":null,"link":"/elet/20191101_Fellelegezhetnek_a_szlovakiai_elefantok_oroszlanok_delfinek_es_zsirafok","timestamp":"2019. november. 01. 16:45","title":"Fellélegezhetnek a szlovákiai elefántok, oroszlánok, delfinek és zsiráfok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EB távozó elnökét a kórházi ápolása alatt Frans Timmermans fogja helyettesíteni.","shortLead":"Az EB távozó elnökét a kórházi ápolása alatt Frans Timmermans fogja helyettesíteni.","id":"20191031_Meg_kell_muteni_JeanClaude_Junckert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12494d1-b892-4133-aa3c-794760dd89ef","keywords":null,"link":"/vilag/20191031_Meg_kell_muteni_JeanClaude_Junckert","timestamp":"2019. október. 31. 15:48","title":"Meg kell műteni Jean-Claude Junckert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szavazat volt a különbség az ellenzék jelöltje és a fideszes között. Most már 9 van.","shortLead":"Egy szavazat volt a különbség az ellenzék jelöltje és a fideszes között. Most már 9 van.","id":"20191031_Dontott_az_itelotabla_marad_az_ellenzek_tobbsege_a_kozgyulesben_Kobanyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918e1717-c53a-44cd-8d20-f748aa319075","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Dontott_az_itelotabla_marad_az_ellenzek_tobbsege_a_kozgyulesben_Kobanyan","timestamp":"2019. október. 31. 11:35","title":"Döntött az ítélőtábla, marad az ellenzék többsége Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35fcc7b-a127-4bfb-865a-6dfda5b746c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 25 éves páciensen, Jenna Schardton Texasban hajtották végre az operációt, a több mint 45 perces beavatkozást az elejétől a végig látni lehetett a Facebookon.","shortLead":"A 25 éves páciensen, Jenna Schardton Texasban hajtották végre az operációt, a több mint 45 perces beavatkozást...","id":"20191031_elo_video_facebook_agymutet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c35fcc7b-a127-4bfb-865a-6dfda5b746c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e186d598-adbd-4332-a85d-94b36da37e95","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_elo_video_facebook_agymutet","timestamp":"2019. október. 31. 20:03","title":"Élőben közvetítették a Facebookon, ahogy megműtik egy nő agyát – miközben ébren volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]