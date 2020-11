Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c1aa7f1-fa2c-44ad-80c6-296e12c46dd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ők egyelőre nem kaptak mentőcsomagot, miközben a forgalmuk nagy része eltűnt.","shortLead":"Ők egyelőre nem kaptak mentőcsomagot, miközben a forgalmuk nagy része eltűnt.","id":"20201103_csehorszag_sorfozdek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c1aa7f1-fa2c-44ad-80c6-296e12c46dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6265254d-b437-44ed-b65a-cbffb9491c03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_csehorszag_sorfozdek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 14:56","title":"Nagy bajban a cseh sörfőzdék, a kormánytól kérnek segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945dabad-cbf7-4a93-baab-6e08e95067b3","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Egy szempillantás alatt újra itt a rendeleti kormányzás, de a mindennapi élet nem sokban változik, a korlátozások enyhék, az iskolák sem zárnak be, egyre nehezebb helyzetbe kerül viszont egészségügy és a gazdaság.","shortLead":"Egy szempillantás alatt újra itt a rendeleti kormányzás, de a mindennapi élet nem sokban változik, a korlátozások...","id":"20201104_Korlatok_kozt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=945dabad-cbf7-4a93-baab-6e08e95067b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475fe296-df26-48f4-9cf4-0a8604dbd46b","keywords":null,"link":"/360/20201104_Korlatok_kozt","timestamp":"2020. november. 04. 13:00","title":"A szabadságjogokat gyorsan korlátozza a kormány, a vírus elleni lépései viszont lassúak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a0592f-46c7-463f-a95e-43026baf6558","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez év októberére jósolták, hogy a Google pontot tehet a Fitbit felvásárlásának végére. Az október elmúlt, és egyelőre nyoma sincs az akvizíció lezárásának.","shortLead":"Ez év októberére jósolták, hogy a Google pontot tehet a Fitbit felvásárlásának végére. Az október elmúlt, és egyelőre...","id":"20201103_google_fitbit_felvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71a0592f-46c7-463f-a95e-43026baf6558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5545de-186d-4518-89c5-88e5cede4526","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_google_fitbit_felvasarlas","timestamp":"2020. november. 03. 17:03","title":"Google-Fitbit akvizíció: nagy a csend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0917f52c-5a43-49fe-b7b7-7fbaca811e6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjféltől újra rendkívüli jogrend lép életbe Magyarországon, éjfél és hajnal 5 között kijárási korlátozást vezet be a kormány. A szórakozóhelyeket bezárják, a moziban, színházban, stadionban három széket üresen kell hagyni nézőnként. A parkolás ismét ingyenes lesz – ezeket jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon. ","shortLead":"Éjféltől újra rendkívüli jogrend lép életbe Magyarországon, éjfél és hajnal 5 között kijárási korlátozást vezet be...","id":"20201103_Orban_koronavirus_bejelentes_szigoritas_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0917f52c-5a43-49fe-b7b7-7fbaca811e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f235770-94a5-4008-be3b-bd925f5d4890","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_Orban_koronavirus_bejelentes_szigoritas_facebook","timestamp":"2020. november. 03. 19:03","title":"Orbán: \"Ma éjféltől bevezetjük a rendkívüli jogrendet, éjfél és reggel 5 között kijárási korlátozás lép életbe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tréleren szállított autók gyulladtak ki Szikszón, a Kassai úton kedd hajnalban.","shortLead":"Tréleren szállított autók gyulladtak ki Szikszón, a Kassai úton kedd hajnalban.","id":"20201103_szikszo_kigyulladt_auto_3_as_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b4dcd6-fdd0-447f-a571-291efb8680c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_szikszo_kigyulladt_auto_3_as_ut","timestamp":"2020. november. 03. 06:46","title":"Több autó is kigyulladt Szikszó közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kubatov szerint nem csak az egészség múlik ezen, hanem az is, hogy Európában szinte egyedülálló módon továbbra is ki lehessen menni meccsre.","shortLead":"Kubatov szerint nem csak az egészség múlik ezen, hanem az is, hogy Európában szinte egyedülálló módon továbbra is ki...","id":"20201103_Kubatov_Gabor_kulon_kerte_a_Fradiultrakat_tartsak_be_meccsen_a_szabalyokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2df7bc-edbe-4a4b-91bc-0f0574ad29d2","keywords":null,"link":"/sport/20201103_Kubatov_Gabor_kulon_kerte_a_Fradiultrakat_tartsak_be_meccsen_a_szabalyokat","timestamp":"2020. november. 03. 21:08","title":"Kubatov Gábor külön kérte a Fradi-ultrákat, tartsák be meccsen a szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c688fdd-7da4-45d2-a91a-b9bb85d0b150","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy kormányváltás sem tudná már visszacsinálni annak az ezermilliárdos állami vagyonnak a kimenekítését, amelyet Orbán Viktorék tucatnyi egyetemi és egyéb alapítványnak juttattak. Ezzel akár évtizedeken át finanszírozni tudják saját szellemi hátországukat – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Egy kormányváltás sem tudná már visszacsinálni annak az ezermilliárdos állami vagyonnak a kimenekítését, amelyet Orbán...","id":"20201104_egyetemek_alapitvanyok_hatorszag_orban_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c688fdd-7da4-45d2-a91a-b9bb85d0b150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befc576d-f033-4fe4-a686-81f15a193ebc","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_egyetemek_alapitvanyok_hatorszag_orban_fidesz","timestamp":"2020. november. 04. 12:49","title":"Szintet lépett a Fidesz, alapítványokkal betonozza be a holdudvarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Önálló kategóriaként kezelve a koronavírus az egyik vezető halálokká vált itthon. ","shortLead":"Önálló kategóriaként kezelve a koronavírus az egyik vezető halálokká vált itthon. ","id":"20201103_koronavirus_statisztikak_halalokok_halalozasi_arany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef027c75-52b0-481c-9542-e263f59af296","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_koronavirus_statisztikak_halalokok_halalozasi_arany","timestamp":"2020. november. 03. 11:50","title":"Október legelején már minden 30. elhunyt koronavírusos volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]