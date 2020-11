Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e08e5e6f-b969-456c-9c5c-5d5c01e6d8d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyre fertőzöttebb hokicsapatok gyakran a játékosok beleegyezésével titkolják el a fertőzéseket, mivel ha valaki elkapja, garantáltan hónapokra kiesik.","shortLead":"Az egyre fertőzöttebb hokicsapatok gyakran a játékosok beleegyezésével titkolják el a fertőzéseket, mivel ha valaki...","id":"20201104_dvtk_jegesmedvek_jegkorong","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e08e5e6f-b969-456c-9c5c-5d5c01e6d8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ac73a4-7e6d-4790-a2f5-3f7f1e6f721d","keywords":null,"link":"/sport/20201104_dvtk_jegesmedvek_jegkorong","timestamp":"2020. november. 04. 14:49","title":"A karrierjét is bukhatja a DVTK covidos jégkorongozója, amiért túl hamar küldték vissza játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb48e0d-1cad-485c-a25b-05708775d594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF-nek nyújtott támogatás dokumentációját a visszaélésszerű adatigénylők ellen hozott törvénymódosításra hivatkozva nem adja ki a lottótársaság.","shortLead":"A CÖF-nek nyújtott támogatás dokumentációját a visszaélésszerű adatigénylők ellen hozott törvénymódosításra hivatkozva...","id":"20201104_cof_coka_szerencsejatek_tamogatas_atlatszo_perel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eb48e0d-1cad-485c-a25b-05708775d594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9154d2e-1194-451c-8890-517c85380474","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_cof_coka_szerencsejatek_tamogatas_atlatszo_perel","timestamp":"2020. november. 04. 12:01","title":"Perrel derítené ki az Átlátszó, mire adott 170 milliót a kormány kedvenc civiljeinek a Szerencsejáték Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c49f84-3dcd-4b7a-9387-b1d0f80ad44d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rolls-Royce Cullinan egyébként is a világ legdrágább „szabadidő-autója”, de van akinek ez csak az alap. ","shortLead":"A Rolls-Royce Cullinan egyébként is a világ legdrágább „szabadidő-autója”, de van akinek ez csak az alap. ","id":"20201102_Megcsinaltak_a_RollsRoyce_Cullinan_abszolut_oligarcha_valtozatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6c49f84-3dcd-4b7a-9387-b1d0f80ad44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4ddc87-f528-470c-8210-a261e179e1f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_Megcsinaltak_a_RollsRoyce_Cullinan_abszolut_oligarcha_valtozatat","timestamp":"2020. november. 03. 04:46","title":"Megcsinálták a Rolls-Royce Cullinan abszolút oligarcha változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a19255-0162-4557-9869-3af02d5056ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez az egri közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciója, miután nem a jobboldal által támogatott jelöltet nevezték ki a színház élére.","shortLead":"Törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez az egri közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciója, miután nem a jobboldal által...","id":"20201103_egri_szinhaz_igazgato_blasko_balazs_torvenyessegi_felugyeleti_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3a19255-0162-4557-9869-3af02d5056ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385186bb-8d17-4772-8fc5-34516f5d1a46","keywords":null,"link":"/kultura/20201103_egri_szinhaz_igazgato_blasko_balazs_torvenyessegi_felugyeleti_eljaras","timestamp":"2020. november. 03. 11:07","title":"Nem a kormány jelöltjét nevezték ki Egerben, eljárást kezdeményez a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a karácsony valószínűleg más lesz, mint a többi, de egyvalamiben aligha tér majd el a tavalyitól: megint sokat költhetünk.","shortLead":"Ez a karácsony valószínűleg más lesz, mint a többi, de egyvalamiben aligha tér majd el a tavalyitól: megint sokat...","id":"20201103_koronavirus_jarvany_kereslet_aruhazak_lancok_boltok_karacsonyi_bevasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06808fe-0e4d-45f8-a58a-de6906b2e04e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_koronavirus_jarvany_kereslet_aruhazak_lancok_boltok_karacsonyi_bevasarlas","timestamp":"2020. november. 03. 06:10","title":"A járvány ellenére is fokozott év végi keresletre számítanak a magyarországi boltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0a69ee-f8aa-4471-a05c-e4fc61d55c9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban csak a mobil Microsoft Teams használói értek el egy üzenetidézési funkciót, amit hamarosan azok is megkapnak, akik asztali számítógépen tartják a kapcsolatot távoli partnereikkel.

","shortLead":"Korábban csak a mobil Microsoft Teams használói értek el egy üzenetidézési funkciót, amit hamarosan azok is megkapnak...","id":"20201104_microsoft_teams_uzenet_idezese_funkcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc0a69ee-f8aa-4471-a05c-e4fc61d55c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2baffa-8db1-4367-a614-3b38e54b4c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_microsoft_teams_uzenet_idezese_funkcio","timestamp":"2020. november. 04. 15:03","title":"Számítógépen használja a Teams szolgáltatást? Hamarosan kap egy jó kis funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0073ceb2-c38b-4fc4-9b0a-b623b0edf249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter már úton van Magyarországra.","shortLead":"A külügyminiszter már úton van Magyarországra.","id":"20201104_szijjarto_csalad_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0073ceb2-c38b-4fc4-9b0a-b623b0edf249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eee570b-e768-49e0-8b8c-086551e017fb","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_szijjarto_csalad_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. november. 04. 12:22","title":"Szijjártó családjának negatív lett a koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c761da7-6d0d-4433-94c3-e01c197602b2","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Több mint száz európai íróval egyetemben szolidaritási nyilatkozatot írt alá az SZFE hallgatóival és oktatóival az 1987 óta Párizsban élő román drámaíró, akinek III. Richárd betiltva című darabját a Vádli Társulás mutatta be a Szkénében. ","shortLead":"Több mint száz európai íróval egyetemben szolidaritási nyilatkozatot írt alá az SZFE hallgatóival és oktatóival az 1987...","id":"202044__matei_visniec__gunyiratokrol_boszorkanykonyharol__harci_szellem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c761da7-6d0d-4433-94c3-e01c197602b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6320f5-93af-497d-9ed2-8feec2b931f2","keywords":null,"link":"/360/202044__matei_visniec__gunyiratokrol_boszorkanykonyharol__harci_szellem","timestamp":"2020. november. 03. 17:00","title":"Matei Visniec: \"A társadalom, amely elfojtja a kritikai szellemet, magát emészti fel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]