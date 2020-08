Más gyártóktól eltérően a Samsung évente két alkalommal is bejelent csúcskategóriás mobilokat. Ha tavasz, akkor jönnek a széles közönségnek szánt új S-sorozatú készülékek, ha pedig ősz, akkor támadnak az elsősorban az üzleti, vagy legalábbis komolyabb igényekkel rendelkező felhasználók igényeit kielégítő Note mobilok.

Ez idén sincs másképp. Tavasz elején érkezett meg a boltokba az S20, S20+ és S20 Ultrából álló triumvirátus, a nyár vége felé leleplezett Note20 és Note20 Ultra pedig ősszel és az év végi szezonban veszi célkeresztbe a vásárlók szívét, eszét és pénztárcáját.

Megnéztük, hogy mit tud a gyakorlatban a Samsung legkomolyabb 2020-as telefonja, a Note20 Ultra, melynek tudását az egy éve kijött elődjével, a Note10+-szal, illetve az S20 Ultrával vetjük össze.

© László Ferenc

Nem kicsi

A méretnövekedés nem ért véget. Bár a szélesség nem nőtt a Note10+-hoz képest, a hosszúság 2,5 milliméterrel gyarapodott, de nem is ez a fő változás. Hanem az, hogy a 0,2 milliméterrel megvastagodott hátfalból ezúttal nemcsak minimálisan, hanem jelentős mértékben kiáll a téglalap formájú kameramodul. Emiatt a Note20 Ultra nem egyszerűen csak több helyet foglal a zsebünkben, hanem az asztalra helyezve egyrészt lefele lejt, másrészt oldalra billeg.

A Note-széria csúcsmodellje külső megjelenés tekintetében sokat veszített a kecsességéből, bár megjegyzendő, hogy az S20 Ultránál mindenképpen jobban mutat a sarkaiban kevésbé lekerekített és egyedibb színváltozatokban elérhető Note20 Ultra. A bronz kivitel nagyon szép, és bár nem olyan extravagáns, mint az előd fénylő prizmasága, matt felülete kevésbé piszkolódik és nem is csúszik annyira a kezünkben.

Note10+ vs. Note20 Ultra © László Ferenc

A zsebünket nemcsak kidudorítja, hanem egyben le is húzza a legújabb Samsung csúcsmobil, a Note10+-nál jobban, az S20 Ultránál viszont kicsit kevésbé. Nincs mit szépíteni, ez egy hatalmas és elég nehéz okostelefon, amely messze nem való mindenkinek: látatlanban nem szabad megvásárolni, hanem csak az első személyes találkozást követően.

A most először rozsdamentes acélból készült keretre elöl és hátul is a legújabb Gorilla Glass védőüveg, a Victus került, mely nemcsak karc-, hanem egyben ütésállóbb is, mint valaha. Sőt, a kijelzőn még egy tartós használatra szánt remek kijelzővédő fólia is található.

© László Ferenc

Tavaly némi port kavart, hogy a bekapcsológomb jobbról átkerült a bal oldalra. Nos, idén visszakerült jobb oldalra és vele tartott a hangerőállító gombpár. Egyik megoldást sem mondanánk jobbnak vagy rosszabbnak, néhány nap alatt megszokható mindkét konfiguráció. A SIM-et és microSD-t fogadó tálca maradt a felső élen, alul pedig a sztereó hangszórópár egyik tagjára és egy USB-C aljzatra számíthatunk.

A másik hangszóró a kijelző felett található, ahova ezúttal sem került értesítő LED. Szerencsére a mindig bekapcsolva tartható képernyő (AOD funkció) sok vizuális információval szolgál, és ha ez is kevés, akkor érdemes kipróbálni az aodNotify alkalmazást. Jack dugalj továbbra sincs, mint ahogy FM-rádiót és infravörös portot sem kapunk a pénzünkért. IP68-as por- és vízállóságot viszont igen.

© László Ferenc

Nagyképű

A Note 9-hez képest több mint 10 százalékkal növekedett a Note10+ hasznos kijelzőfelülete, ezzel szemben idén csak 2 százalékos növekménynek lehetünk tanúi. Egyrészt azért, mert már nem nagyon lehetett vékonyítani a kávákon, másrészt azért, mert már egyszerűen nem nagyon lenne értelme 6,9 col fölé menni.

A Note20 Ultra papíron ugyanúgy 6,9 colos, mint az S20 Ultra, de a két kijelző elég eltérő. A kevésbé hosszúkás kialakítás miatt a Note-nak kicsit nagyobb a hasznos felülete, és nem elhanyagolható szempont, hogy a sarkai nem annyira lekerekítettek, az oldalai viszont nagyobb ívben kanyarodnak lefelé.

Note10+ vs. Note20 Ultra vs. S20 Ultra © László Ferenc

A képminőség elképesztően jó, csakúgy, mint eddig.

A fényerő pedig jól láthatóan növekedett (a DisplayMate mérései szerint 20-23 százalékkal), így erős napsütésben jobban látható a kijelző képe. Ez az első Note, mely 60 Hz-nél nagyobb frissítési sebességet, vagyis szuper-gördülékeny képi megjelenítést biztosít. A 120 Hz-et már az S20 Ultra is tudta, a Note20 Ultra viszont már dinamikusan képes változtatni a frekvenciát: állóképnél alacsonyabb, videónál és játéknál gyorsabb frissítést alkalmaz. Ez csökkenti a fogyasztást, viszont kár, hogy maximális felbontásnál továbbra is csak 60 Hz-et kapunk.

Az ujjlenyomat-szenzor a kijelzőbe van rejtve, és bár alapvetően jól használható, találkoztunk már nála gyorsabb és pontosabb megoldással. Az autofókuszos szelfikamera ugyanúgy 10 megapixeles, mint az előd esetében és a gyakorlatban nem érezzük hátrányát annak, hogy nem az S20 Ultra-féle 40 megapixeles egység került ide. A Note10+-hoz képest pozitívum, hogy a kijelző felső középső szekciójában lévő köralakú kamerasziget jelentősen kisebb lett.

Note10+ vs. Note20 Ultra © László Ferenc

Evolúciós ceruza

A stylus pontosan ugyanakkora és ugyanúgy néz ki, mint eddig, ezúttal azonban nem a jobb-, hanem a bal alsó sarokból húzható elő. A kattogtatható végű és oldalsó nyomógombos ceruza válaszidejét 42-ről 9 milliszekundumra csökkentették, ami a korábbiaknál természetesebb írogatást, firkálgatást tesz lehetővé. A különbség érezhető, de ha nem hívták volna fel rá külön a figyelmünket, magunktól vélhetően nem fedeztük volna fel. Az íróeszköz mostantól mindig olyan színű, mint maga a telefon, vagyis extravagancia tekintetében is visszavett egy picikét a gyártó.

A korábbiaknál több gyorsművelet érhető el a cerka levegőben történő mozgatása, nyomkodása révén, ennél azonban hasznosabb újdonság, hogy a virtuális jegyzetpapírról immár a ferdén felírt szövegeket is felismeri a telefon, valamint képes azok kiegyenesítésére is. Egyelőre csak bízni tudunk abban, hogy ezt az egyszerűen szoftveres fejlesztést a későbbiekben a korábbi Note-ok is megkapják majd. Ugyancsak hasznos extra, hogy a jegyzeteket végre mappa struktúrában tudjuk rendszerezni, ezenkívül pedig a remek PDF és PowerPoint támogatás és a felhőbe történő jegyzetszinkronizálás mellett sem mehetünk el szó nélkül.

© László Ferenc

Kamera

A Note10+-hoz képest jelentős, az S20 Ultrához képest visszafogott változások tapasztalhatók ezen a téren. Az S20 Ultrából érkezett 108 megapixeles főkamera részletgazdagabb fotókat eredményez, mint a Note10+ 12 megapixeles egysége, még akkor is, ha a pixelösszevonás miatt az alapértelmezett felbontás változatlanul 12 megapixel. Az S20 Ultra sokat kritizált élességállításán lézeres autofókusszal sikerült javítani, viszont a mélységérzékelős ToF kameráról le kell mondanunk.

© László Ferenc

Az elődhöz képest rossz fényviszonyok mellett körülbelül így változott a képminőség:

© László Ferenc

© László Ferenc

A 12 megapixeles nagylátószögű egység egyenesen az S20 Ultrából érkezett, kellemesen rövid a 13 milliméteres fókusztávolsága, de autofókuszt továbbra sem vonultat fel.

Az optikai képstabilizátoros telefotó egység teljesen új fejlesztés. Az S20 Ultra-féle 48 megapixeles egység egy 12 megapixeles modulnak adta át a helyét, mely a korábbinál nagyobb fényerejű, és nem 4x-es, hanem már 5x-ös optikai nagyításra képes (Note10+: 2x-es optikai zoom).

Négyszeres zoom esetén ilyen képminőséget kapunk:

© László Ferenc

© László Ferenc

Ötszörös nagyításnál pedig ilyet:

© László Ferenc

Az S20 Ultra-féle 100x-os zoom nem több egyszerű parasztvakításnál, és ezt vélhetően a gyártó is érezte, így a Note20 Ultra esetében 50x-esben maximálizálta a digitális nagyítást. A Note10+-hoz képest újdonság a 8K videófelvevő, ezenkívül pedig a Profi Videó módot is érdemes kiemelni, mely számos manuális beállítással és élő hisztogrammal kedvez a haladó felhasználóknak.

Belsőségek

Az Android 10 operációs rendszerre ezúttal a Samsung 2.5-ös saját felhasználói felületét húzták rá, mely viszonylag kevés újdonságot hozó UI hamarosan várhatóan a korábbi Note- és S-szériás telefonokra is megérkezik. Ahogy eddig is, a One UI sokkal inkább azoknak kedvez, akik a már-már túlburjánzó szolgáltatáskínálatot többre értékelik a puritán egyszerű kezelhetőségnél.

© László Ferenc

A Samsung saját fejlesztésű Exynos 990 chipsete már ismerős lehet az S20 Ultrából, és bár teljesítmény tekintetében némileg elmarad a más piacokon árult Snapdragon 865-ös modellektől, a Note20 Ultra egy igazi mobil erőmű, mely minden alkalmazást villámgyorsan futtat. Ebben többek közt a 12 GB RAM-nak is fontos szerepe van, ami mellett 256 GB belsőmemória található.

A 4500 mAh kapacitású akkumulátor az elődben lévő 4300-as és az S20 Ultrában rejtőző 5000-es telep között helyezkedik el. A Samsung vélhetően a ceruza miatt nem tudta beletenni az 5000-es aksit az új Note-ba, amely egyébként kicsit vékonyabb is az S20 Ultránál. Üzemidő fronton nincs jelentős különbség, egyaránt 1-1,5 napos üzemidőre lehet számítani, mivel bár a Note20 Ultrában kisebb az akkumulátor, az adaptív kijelzőfrissítés miatt némileg csökkent a fogyasztás.

Note20 Ultra vs. S20 Ultra © László Ferenc

Ahogy eddig, úgy ezúttal is 25 W-os a gyári vezetékes töltő, amellyel körülbelül 1 óra lehet feltölteni a teljesen lemerült akkumulátort. Furcsa visszalépés, hogy a 45 W-os töltést már nem támogatja az új Note, bár ez a gyakorlatban nem jelent nagy érvágást, mert az utólag megvásárolható 45 W-os töltő csak elhanyagolhatóan gyorsítja fel a Note10+ és az S20 Ultra áramfelvételét. Vezeték nélkül maximum 15 W-tal tölthető a készülék, amely a hátára helyezett kütyüket legfeljebb 9 W-tal képes táplálni.

Nincs külön 4G és 5G változat, a Note20 Ultra már alapban a leggyorsabb 5G adatátvitelt támogatja. Wifi fronton is a lehető leggyorsabb 6-os (ax) szabványt támogatja a készülék, melyből természetesen a Bluetooth 5.0, az NFC és a szupergyors GPS-vevő sem hiányozhat. Hasznos extra, hogy a telefonból egy monitor vagy tévé segítségével számítógépet varázsoló DeX mostantól akár vezeték nélküli módon is használható. Sőt, az előrendelők 3 hónapos Xbox Game Pass előfizetést kapnak, és szeptember közepétől streaming formában akár a mobiljukon is játszhatnak a legújabb Xbox játékokkal.

© László Ferenc

Konklúzió, árak

+ : általánosan kiváló minőség, gyönyörű kijelző, 5x-ös zoomos kameraszett, fürge működés, ceruzás kezelhetőség, korrekt üzemidő. –: nagy, nehéz, asztalra letéve dülöngél, a nagylátószögű kamera fix fókuszos, nem tölthető 45 W-tal, magas ár.

A Samsung apait-anyait beleadott a Galaxy Note20 Ultra fejlesztésébe, a végeredmény pedig egy olyan csúcskategóriás okostelefon lett, mely a mainstream mellett az üzleti felhasználók igényeit is maximálisan képes kielégíteni. Hibátlannak ettől függetlenül nem mondanánk a dél-koreai gyártó legfrissebb üdvöskéjét, és mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy az általa jelenleg használt készülékhez képest tud-e annyival többet a Note20 Ultra, hogy megérje a váltást.

A 12/256 GB-os Note20 Ultra magyarországi listaára 485 ezer forint, vagyis az újdonság ugyanolyan áron nyit, mint amilyen áron a most már 400 ezer forinton jegyzett 12/128 GB-os S20 Ultra kezdett tavasszal. Emlékeztetőül, a 12/256 GB-os Note10+ tavaly ilyenkor 380 ezer forintba került, és a 12/512 GB-os verzió sem került többe 415 ezer forintnál.

Alternatív megoldás lehet a "sima" Note20, mely kiviteltől függően 355-390 ezer forintba kerül. Ez a testvérmodell egyrészt kisebb, mint a Note20 Ultra, másrészt tudásban is jelentősen szerényebb annál.

A többi tesztünket itt találja.