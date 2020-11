Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként mondta ki ezt.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként mondta ki ezt.","id":"20201113_Ha_az_adohivatal_elkesve_birsagol_csokkentse_az_osszeget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3354779-b3ea-4dd3-8caa-40aca0c9c120","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_Ha_az_adohivatal_elkesve_birsagol_csokkentse_az_osszeget","timestamp":"2020. november. 13. 17:14","title":"Ha az adóhivatal elkésve bírságol, csökkentse az összeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbihoz képest 1 százalékkal esett vissza szeptemberben az ipari termelés, majdnem pontosan visszatért a válság előtti állapotra. Főleg az autóipar fellendülése magyarázza a kilábalást.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest 1 százalékkal esett vissza szeptemberben az ipari termelés, majdnem pontosan visszatért...","id":"20201112_ipar_jarvany_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3a7400-d1b0-4c6d-9d55-701783b69455","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_ipar_jarvany_ksh","timestamp":"2020. november. 12. 09:38","title":"A járvány előtti szint 99,5 százalékára tért vissza a magyar ipar, amikor megérkezett a második hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bc3b98-f909-4941-aee2-70264738a004","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Méghozzá Taika Waititi rendezésében!","shortLead":"Méghozzá Taika Waititi rendezésében!","id":"20201112_CocaCola_karacsonyi_reklam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3bc3b98-f909-4941-aee2-70264738a004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2731baba-c133-40cc-9789-c4d10bd339d5","keywords":null,"link":"/elet/20201112_CocaCola_karacsonyi_reklam","timestamp":"2020. november. 12. 10:28","title":"Most már biztos, hogy indul az ünnepi szezon: megjött a Coca-Cola karácsonyi reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Brüsszel egészségügyi unióra tett javaslatot, Merkel szerint kemény telünk lesz, és nem a hideg miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Brüsszel egészségügyi unióra tett javaslatot, Merkel szerint kemény telünk lesz, és nem a hideg miatt. A hvg360 reggeli...","id":"20201112_Radar360_Engedelyezett_vakcina_es_szazmillios_segely_a_focikluboknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff597d73-178d-494e-aaa5-1c2c74a7cc2a","keywords":null,"link":"/360/20201112_Radar360_Engedelyezett_vakcina_es_szazmillios_segely_a_focikluboknak","timestamp":"2020. november. 12. 07:55","title":"Radar360: Engedélyezett vakcina és százmilliós segély a focikluboknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6200426e-c631-4cf8-8852-b1ec76ca747f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan \"vagyonosodási kiskapu\" bemutatását ígéri egy facebookos hirdetésben terjedő cikk, mellyel az a néhány magyar állampolgár, aki eddig tudott róla, már több millió forintot gereblyézett össze. Természetesen átverés.","shortLead":"Egy olyan \"vagyonosodási kiskapu\" bemutatását ígéri egy facebookos hirdetésben terjedő cikk, mellyel az a néhány magyar...","id":"20201113_ha_magyar_vagy_ne_hagyd_ki_ezt_a_lehetoseget_index_atveres_otp_palvin_barbara_bitcoin_code","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6200426e-c631-4cf8-8852-b1ec76ca747f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeec43c2-7961-4c31-8299-af81a961edd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_ha_magyar_vagy_ne_hagyd_ki_ezt_a_lehetoseget_index_atveres_otp_palvin_barbara_bitcoin_code","timestamp":"2020. november. 13. 12:08","title":"Óriási hazugság az Index és az OTP nevével terjesztett cikk, ne dőljön be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ef1bc6-200f-40c2-ba73-858f9934d987","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbűnözők továbbra is próbálnak hasznot húzni a koronavírus-krízisből, folyamatosan növekszik az általuk indított támadások száma – figyelmeztet a G Data. A német kiberbiztonsági vállalat szerint elsősorban az otthonról dolgozó munkavállalók kerültek a célkeresztjükbe.","shortLead":"A kiberbűnözők továbbra is próbálnak hasznot húzni a koronavírus-krízisből, folyamatosan növekszik az általuk indított...","id":"20201113_koronavirus_jarvany_home_office_vpn_adathalasz_trojai_virus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8ef1bc6-200f-40c2-ba73-858f9934d987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b58dc4-b122-40fd-8d73-3342d0b94a9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_koronavirus_jarvany_home_office_vpn_adathalasz_trojai_virus","timestamp":"2020. november. 13. 08:03","title":"Ha otthonról is dolgozik, jobb, ha ezekben a napokban odafigyel a gépére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df04a48f-0a1d-4c98-b214-dfc90e98c992","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szabados Ágnes üzlete Libertine Könyvesbolt néven nyílik.","shortLead":"Szabados Ágnes üzlete Libertine Könyvesbolt néven nyílik.","id":"20201112_Konyvkiadot_alapitott_es_konyvesboltot_nyit_az_RTL_hiradosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df04a48f-0a1d-4c98-b214-dfc90e98c992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef51282c-f4db-4938-94b7-5fb22ac0513f","keywords":null,"link":"/kultura/20201112_Konyvkiadot_alapitott_es_konyvesboltot_nyit_az_RTL_hiradosa","timestamp":"2020. november. 12. 16:02","title":"Könyvkiadót alapított és könyvesboltot nyit az RTL híradósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKIK és tizenegy nagy országos szakmai érdekképviselet nem támogatja a fővárosi válságadó ötletét.","shortLead":"A BKIK és tizenegy nagy országos szakmai érdekképviselet nem támogatja a fővárosi válságadó ötletét.","id":"20201113_bkik_iparkamara_valsagkezeles_vallalkozas_vallalkozo_ipa_plusz_magyar_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519a439b-9fe5-466f-b002-c5dd56c86b87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_bkik_iparkamara_valsagkezeles_vallalkozas_vallalkozo_ipa_plusz_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. november. 13. 12:06","title":"Iparkamara: Nem elfogadható érv a fővárostól a forráshiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]