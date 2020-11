Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbddadb4-349d-4987-b9f8-dccf4a31a802","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pennsylvaniában és Michiganben is marad az eddig megállapított választási eredmény.","shortLead":"Pennsylvaniában és Michiganben is marad az eddig megállapított választási eredmény.","id":"20201118_Trump_valasztas_michigan_pennsylvania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbddadb4-349d-4987-b9f8-dccf4a31a802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1729095a-af2d-4b4d-a6c6-431735dd1131","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_Trump_valasztas_michigan_pennsylvania","timestamp":"2020. november. 18. 16:49","title":"Sorra buknak el Trump reményei, hogy valamiképp megnyerheti a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c523bf-b01a-4b06-85a4-f7e64ffd38bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felfrissített sportos kompakt divatterepjáró kevesebb mint 5 másodperc alatt tudja le a 0–100-as sprintet.","shortLead":"A felfrissített sportos kompakt divatterepjáró kevesebb mint 5 másodperc alatt tudja le a 0–100-as sprintet.","id":"20201117_meregzsak_megerkezett_a_300_loeros_uj_audi_sq2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00c523bf-b01a-4b06-85a4-f7e64ffd38bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f7ff64-5910-486d-ab33-da27927e3dda","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_meregzsak_megerkezett_a_300_loeros_uj_audi_sq2","timestamp":"2020. november. 17. 16:08","title":"Méregzsák: megérkezett a 300 lóerős új Audi SQ2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b8b775-6345-41c0-9ccf-6d27872c6dca","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért akar vétózni Orbán Viktor a jogállami szabályozás miatt, ha minden rendben van a magyar demokráciával, ahogy azt gyakran állítja – teszi fel a kérdést a Néppárt frakcióvezetője a legolvasottabb német lapban. ","shortLead":"Miért akar vétózni Orbán Viktor a jogállami szabályozás miatt, ha minden rendben van a magyar demokráciával, ahogy azt...","id":"20201119_Manfred_Weber_Orban_terjen_eszhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40b8b775-6345-41c0-9ccf-6d27872c6dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a771f38-61e2-4337-aa81-9b4438b1100b","keywords":null,"link":"/360/20201119_Manfred_Weber_Orban_terjen_eszhez","timestamp":"2020. november. 19. 08:25","title":"Manfred Weber: Orbán térjen észhez!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Két könyvre szóló szerződést kötött Quentin Tarantino filmrendező a Harper kiadóval. Elsőként jövő nyáron a Volt egyszer egy Hollywood című filmjének könyvváltozatát adják majd ki.","shortLead":"Két könyvre szóló szerződést kötött Quentin Tarantino filmrendező a Harper kiadóval. Elsőként jövő nyáron a Volt...","id":"20201118_Konyv_Quentin_Tarantino_iras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2ddb0d-fd3b-402a-866e-a76366a7e8d2","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Konyv_Quentin_Tarantino_iras","timestamp":"2020. november. 18. 11:55","title":"Tarantino az írás felé fordul, jövőre már olvashatjuk az első könyvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Nincs már idő minden egyes Covid-pozitív beteg után ózonos tisztításra küldeni a mentőkocsikat, ezért új protokollt állítottak fel a mentőszolgálatnál. Az orvosigazgató levele szerint már csak \"komolyabb szervezéssel\" tudják a megfelelő szintű mentőegységet időben elindítani. ","shortLead":"Nincs már idő minden egyes Covid-pozitív beteg után ózonos tisztításra küldeni a mentőkocsikat, ezért új protokollt...","id":"20201117_Csokkentik_az_ozonos_tisztitast_a_mentosoknel__nincs_ra_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e229afe-2e8b-4017-ac8b-edda0a47b681","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_Csokkentik_az_ozonos_tisztitast_a_mentosoknel__nincs_ra_ido","timestamp":"2020. november. 17. 14:48","title":"Már csak komoly szervezéssel tudnak mentőautót küldeni a sürgős esetekhez is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f23562-c816-4934-86fb-602b274ab5a5","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20201117_Marabu_Feknyuz_Az_EU_donti_el_hogy_ki_lophat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54f23562-c816-4934-86fb-602b274ab5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164f11d5-f306-455a-8717-495adc0419af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_Marabu_Feknyuz_Az_EU_donti_el_hogy_ki_lophat","timestamp":"2020. november. 17. 16:20","title":"Marabu Féknyúz: Az EU dönti el, hogy ki lophat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5822e132-ff2b-43e1-87a7-f6e6208df912","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A biztonsági őr vette észre őket lopás közben.","shortLead":"A biztonsági őr vette észre őket lopás közben.","id":"20201117_Akcio_kozben_kaptak_el_a_katalizator_tolvajokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5822e132-ff2b-43e1-87a7-f6e6208df912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f39f75e-0762-4ed8-bd94-0440e96152a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_Akcio_kozben_kaptak_el_a_katalizator_tolvajokat","timestamp":"2020. november. 17. 13:49","title":"Akció közben kapták el a mélygarázsban dolgozó katalizátortolvajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe88d64-6f09-4dfb-9d0b-d0a09004be3c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A közgazdaságtan egyik fő feladata figyelni, hogy egy állam vezetői milyen gazdasági döntéseket hoznak – de mi van akkor, ha az sem világos, mi az állam, ki képviseli, egyáltalán egy működő egységről beszélhetünk-e? A bukott államokat a politológusok és a jogászok is szívesen elemzik, de a közgazdászok közül is többen foglalkoznak ezzel. Most pedig, amikor a járvány miatt sok országban kérdéses, hogy az állam el tudja-e látni egészségügyi szolgáltatási feladatait, egyre többen jönnek elő a bukott állam fogalmával.","shortLead":"A közgazdaságtan egyik fő feladata figyelni, hogy egy állam vezetői milyen gazdasági döntéseket hoznak – de mi van...","id":"20201118_egy_masik_kozgazdasag_bukott_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fe88d64-6f09-4dfb-9d0b-d0a09004be3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61632d05-ffd2-420d-a300-fe405babce1d","keywords":null,"link":"/360/20201118_egy_masik_kozgazdasag_bukott_allam","timestamp":"2020. november. 18. 11:00","title":"Mikor és mitől bukik meg egy állam? Kikészítheti egy vírus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]