[{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kormány december 15-én vizsgálja felül a járványhelyzet miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket, ezután döntenek az enyhítésről.","shortLead":"A német kormány december 15-én vizsgálja felül a járványhelyzet miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket, ezután...","id":"20201124_Karacsony_korlatozas_lazitas_Nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d5e323-bf31-424e-b793-0eaaf9c50f7a","keywords":null,"link":"/vilag/20201124_Karacsony_korlatozas_lazitas_Nemetorszag","timestamp":"2020. november. 24. 19:52","title":"A karácsony előtt lazíthatnak a korlátozásokon Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbeb32f-61a3-4373-b72d-048699f6d60b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább december 20-ig érvényben maradnak a szigorú intézkedések, a munkahelyeken bevezették a kötelező maszkviselést. A veszélyeztetetteknek ingyen maszkot és antigén tesztet osztanak.","shortLead":"Legalább december 20-ig érvényben maradnak a szigorú intézkedések, a munkahelyeken bevezették a kötelező maszkviselést...","id":"20201126_koronavirus_nemetorszag_merkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bbeb32f-61a3-4373-b72d-048699f6d60b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a667656e-ecf2-4c62-bb3c-b3a63a9bdfc1","keywords":null,"link":"/vilag/20201126_koronavirus_nemetorszag_merkel","timestamp":"2020. november. 26. 05:36","title":"Meghosszabbítják és szigorítják a korlátozásokat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55b1bed-c2b6-4809-81f5-341ab91a8bac","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rekordot jelentő több mint 1,7 millió példányt adtak el Barack Obama korábbi amerikai elnök memoárjából a megjelenését követő első héten Észak-Amerikában: az A Promised Land ezzel minden idők egyik legnagyobb első heti eladását produkáló nem fikciós könyve lett.\r

\r

","shortLead":"Rekordot jelentő több mint 1,7 millió példányt adtak el Barack Obama korábbi amerikai elnök memoárjából a megjelenését...","id":"20201126_Obama_memoarjat_viszik_mint_a_cukrot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55b1bed-c2b6-4809-81f5-341ab91a8bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf8152d-1722-4f19-bfbf-5331484761b3","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Obama_memoarjat_viszik_mint_a_cukrot","timestamp":"2020. november. 26. 09:22","title":"Barack Obama memoárját viszik, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f847be9b-db63-4a93-8a3f-0d15cd3590ff","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az átállást levezénylőket is átverve teljes egészében megszerezte a NER az Indexet. Jöhet a jobbkanyar.","shortLead":"Az átállást levezénylőket is átverve teljes egészében megszerezte a NER az Indexet. Jöhet a jobbkanyar.","id":"20201125_Pont_kerult_az_ire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f847be9b-db63-4a93-8a3f-0d15cd3590ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397423d4-7c4a-4474-97d7-62932ee59576","keywords":null,"link":"/360/20201125_Pont_kerult_az_ire","timestamp":"2020. november. 25. 15:00","title":"Az épp kirúgott főszerkesztő-helyettes passzolhat leginkább az Index új tulajának terveihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdett terjedni a neten, hogy az ivermektint tartalmazó gyógyszer jó a koronavírus ellen, a Nébih erre válaszul adott ki egy figyelmeztetést. Azt írták, a szer akár mérgezést is okozhat. ","shortLead":"Elkezdett terjedni a neten, hogy az ivermektint tartalmazó gyógyszer jó a koronavírus ellen, a Nébih erre válaszul...","id":"20201125_nebih_koronavirus_ivermektin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25795164-8338-4afd-a0bd-02ac218a0c47","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_nebih_koronavirus_ivermektin","timestamp":"2020. november. 25. 17:54","title":"Figyelmeztet a Nébih: Ne vegyen be senki állatgyógyszert a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 7537 beteget ápolnak, közülük 640-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Kórházban 7537 beteget ápolnak, közülük 640-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201126_koronavirus_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600bd9ac-ad65-44de-b55d-876f22ca2b6a","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_koronavirus_adatok","timestamp":"2020. november. 26. 09:33","title":"Koronavírus: 6360 új fertőzött, 115 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány előtti helyzethez képest egyetlen szavazót sem vesztett a Fidesz, a Jobbik és a Momentum fej-fej mellett küzd a harmadik helyért – derült ki a Závecz Research novemberi pártpreferenciáiból. Kiderült az is, egy-egy ellen harc mozgósítja a választókat, a közös ellenzéki lista miatt viszont lehetnek lemorzsolódók.","shortLead":"A járvány előtti helyzethez képest egyetlen szavazót sem vesztett a Fidesz, a Jobbik és a Momentum fej-fej mellett küzd...","id":"20201125_fidesz_dk_jobbik_lmp_momentum_parbeszed_mszp_ketfarku_zavecz_partpreferenciak_2020_november","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b1c103-8101-4b1b-9889-6436342cbee7","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_fidesz_dk_jobbik_lmp_momentum_parbeszed_mszp_ketfarku_zavecz_partpreferenciak_2020_november","timestamp":"2020. november. 25. 17:12","title":"Augusztusban rekordot döntött a Fidesz támogatottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 20 elektori szavazattal rendelkező állam kormányzója aláírta a választási eredményt hitelesítő dokumentumot.","shortLead":"A 20 elektori szavazattal rendelkező állam kormányzója aláírta a választási eredményt hitelesítő dokumentumot.","id":"20201124_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas_pennsylvania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a92bedf-0a66-418b-980d-f3a45bb2e04d","keywords":null,"link":"/vilag/20201124_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas_pennsylvania","timestamp":"2020. november. 24. 18:57","title":"Hivatalos: Joe Biden nyert Pennsylvaniában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]