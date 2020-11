Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 2500-an részesülhetnek a jutalomból.\r

","shortLead":"Több mint 2500-an részesülhetnek a jutalomból.\r

","id":"20201112_100_ezer_forint_fovarosi_idosotthon_hajlektalanszallo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ca3225-d8f7-4d6b-ad7e-b2e51997a497","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_100_ezer_forint_fovarosi_idosotthon_hajlektalanszallo","timestamp":"2020. november. 12. 18:10","title":"100 ezer forintot kapnak a fővárosi idősotthonok és hajléktalanszállók dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Újabb rendeletet adott ki szerda este a kormány, ezúttal a távmunkásokra vonatkozóan. A munkavédelmi törvényhez van köze.","shortLead":"Újabb rendeletet adott ki szerda este a kormány, ezúttal a távmunkásokra vonatkozóan. A munkavédelmi törvényhez van...","id":"20201112_home_office_veszelyhelyzet_tavmunka_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9766f60b-56bf-479e-92b8-95fec6c7e49f","keywords":null,"link":"/kkv/20201112_home_office_veszelyhelyzet_tavmunka_kormany","timestamp":"2020. november. 12. 09:14","title":"Átírta a kormány a távmunkára vonatkozó szabályozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Éves szinten ugyan csökkent a magyar gazdaság teljesítménye július és szeptember között is, de az látszik a KSH most kiadott számain: gyors volt a kilábalás, mielőtt ideért a járvány második hulláma.","shortLead":"Éves szinten ugyan csökkent a magyar gazdaság teljesítménye július és szeptember között is, de az látszik a KSH most...","id":"20201113_KSH_gdp_recesszio_visszaeses_jarvany_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a6bb14-2d77-4504-9565-e0c532559b46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_KSH_gdp_recesszio_visszaeses_jarvany_valsag","timestamp":"2020. november. 13. 09:00","title":"KSH: 4,7 százalékkal esett vissza a magyar gazdaság a harmadik negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyit ittak, hogy a lány magatehetetlenné vált, aztán egy közeli épületbe hurcolták, ahol erőszakot követtek el vele szemben.","shortLead":"Annyit ittak, hogy a lány magatehetetlenné vált, aztán egy közeli épületbe hurcolták, ahol erőszakot követtek el vele...","id":"20201112_veszprem_megye_nemi_eroszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01c1d4e-07b0-421d-b885-90f13eaac7f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_veszprem_megye_nemi_eroszak","timestamp":"2020. november. 12. 10:54","title":"Magatehetetlen lányt erőszakolt meg három kamasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu egyik olvasója azt állítja, másfél órát álldogált az utcán a hidegben, mire mintát vettek tőle.\r

","shortLead":"A 444.hu egyik olvasója azt állítja, másfél órát álldogált az utcán a hidegben, mire mintát vettek tőle.\r

","id":"20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_mintavetel_mentok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d65c35b-1381-46ed-a017-85b07886696a","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_mintavetel_mentok","timestamp":"2020. november. 12. 07:34","title":"Hosszú sorban, az utcán várakoznak a koronavírustesztre várók a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90cc62dc-3058-4583-8a95-54202ed0bb9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A középkategóriás szabadidő-autó sportos változata tisztább működésű lett, és néhány lóerőt veszített a teljesítményéből.","shortLead":"A középkategóriás szabadidő-autó sportos változata tisztább működésű lett, és néhány lóerőt veszített...","id":"20201113_csucsdizel_itt_a_341_loeros_uj_audi_sq5_tdi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90cc62dc-3058-4583-8a95-54202ed0bb9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31288e9d-d468-46cd-b0fc-ba19205ca4cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201113_csucsdizel_itt_a_341_loeros_uj_audi_sq5_tdi","timestamp":"2020. november. 13. 09:21","title":"Csúcsdízel: itt a 341 lóerős új Audi SQ5 TDI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"360","description":"A kormány kommunikációja Covid-ügyben is magabiztos és pozitív, a kórházakból azonban folyamatosan érkeznek az egyre kétségbeejtőbb hírek. A Magyar Orvosi Kamara e heti elnökségi ülésén arra keresték a választ, miként lehet a mostani, koronavírus-okozta helyzetet úgy kommunikálni, hogy tájékoztassák a valós helyzetről lakosságot, de ne keltsenek pánikot. Lénárd Ritával, a MOK alelnökével M. Kiss Csaba beszélgetett. ","shortLead":"A kormány kommunikációja Covid-ügyben is magabiztos és pozitív, a kórházakból azonban folyamatosan érkeznek az egyre...","id":"20201113_Orban_999_szazaleka_tul_optimista_a_helyzet_sokkal_rosszabb__interju_az_Orvosi_Kamara_alelnokevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16491c1-3201-44d4-8e1e-efff39a95fa1","keywords":null,"link":"/360/20201113_Orban_999_szazaleka_tul_optimista_a_helyzet_sokkal_rosszabb__interju_az_Orvosi_Kamara_alelnokevel","timestamp":"2020. november. 13. 11:00","title":"MOK-alelnök: Orbán 99,9 százaléka túl optimista, a helyzet sokkal rosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A regisztrált fertőzöttek száma átlépte az egymilliót az országban.","shortLead":"A regisztrált fertőzöttek száma átlépte az egymilliót az országban.","id":"20201111_Olaszorszag_regisztralt_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3a961e-36f3-43c8-9b88-49c907026ec2","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_Olaszorszag_regisztralt_fertozott","timestamp":"2020. november. 11. 19:05","title":"Legutóbb április elején haltak meg annyian koronavírus miatt Olaszországban, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]