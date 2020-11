Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper indoklás nélkül maradt távol a felvételről, pedig így nem is folytathatja a versenyt. Néhány lájkolásából sejthető, hogy telefonközelben van.



","shortLead":"A rapper indoklás nélkül maradt távol a felvételről, pedig így nem is folytathatja a versenyt. Néhány lájkolásából...","id":"20201102_Curtis_eltunt_nem_bent_be_a_Sztarban_sztar_felvetelere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079f3b27-4a5c-41d0-aae2-20025e2928bd","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Curtis_eltunt_nem_bent_be_a_Sztarban_sztar_felvetelere","timestamp":"2020. november. 02. 09:13","title":"Curtis nem jelent meg a Sztárban sztár felvételén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62102027-936f-4f29-a865-c2631abce8b5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Astropolis Kft. létrejöttével üzletvezetés és vagyonkezelés is lesz a Tisza Cipő Zrt. portfóliójában.","shortLead":"Az Astropolis Kft. létrejöttével üzletvezetés és vagyonkezelés is lesz a Tisza Cipő Zrt. portfóliójában.","id":"202044_astropolis_tulleptek_atisza_cipon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62102027-936f-4f29-a865-c2631abce8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0f5263-c356-4d5c-8210-7bfb1cd58d74","keywords":null,"link":"/360/202044_astropolis_tulleptek_atisza_cipon","timestamp":"2020. november. 01. 11:10","title":"Kisebb cégbirodalom épül az egykori martfűi Tisza cipőgyár romjain ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tovább bővül Illés Tamás cégbirodalma, már csak a GVH-tól kell engedély. ","shortLead":"Tovább bővül Illés Tamás cégbirodalma, már csak a GVH-tól kell engedély. ","id":"20201101_Egyetlen_tulajdonose_lesz_a_legnagyobb_magyar_maganvasut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d61c01-0a02-4cab-940e-4d6b5dea175c","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Egyetlen_tulajdonose_lesz_a_legnagyobb_magyar_maganvasut","timestamp":"2020. november. 01. 19:45","title":"Egyetlen tulajdonosé lesz a legnagyobb magyar magánvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e4e5ed-6b91-417d-b15c-af17f78a7988","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A párizsi kormány tisztességtelennek nevezte a kampányt a karantén miatt bezárni kényszerülő boltokkal szemben.","shortLead":"A párizsi kormány tisztességtelennek nevezte a kampányt a karantén miatt bezárni kényszerülő boltokkal szemben.","id":"20201031_Az_Amazon_visszavonta_a_fekete_pentekre_hangolo_reklamjait_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46e4e5ed-6b91-417d-b15c-af17f78a7988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955233c3-b3bd-42b7-a994-f00eb70909a3","keywords":null,"link":"/kkv/20201031_Az_Amazon_visszavonta_a_fekete_pentekre_hangolo_reklamjait_Franciaorszagban","timestamp":"2020. október. 31. 15:55","title":"Az Amazon visszavonta a fekete péntekre hangoló reklámjait Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa1e0ad-c59d-4a20-8728-0214bbf529e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Genf mellett más helyeken is problémát okoz az egészségügyi kapacitás leterheltsége. Az intézkedések a vendéglátást és a kereskedelmet érintik. ","shortLead":"Genf mellett más helyeken is problémát okoz az egészségügyi kapacitás leterheltsége. Az intézkedések a vendéglátást és...","id":"20201101_Szukseghelyzet_egy_svajci_kantonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaa1e0ad-c59d-4a20-8728-0214bbf529e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4146c5-ce85-44a0-9310-ef40d1cd25cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_Szukseghelyzet_egy_svajci_kantonban","timestamp":"2020. november. 01. 21:42","title":"Szükséghelyzet egy svájci kantonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négy napon át nem visznek ki ingyenes koronavírusteszteket a svéd főváros lakosainak.\r

","shortLead":"Négy napon át nem visznek ki ingyenes koronavírusteszteket a svéd főváros lakosainak.\r

","id":"20201102_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_stockholm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0becc5-a5c0-415a-b963-713851a0db8e","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_stockholm","timestamp":"2020. november. 02. 06:17","title":"Túlterhelődött az otthoni tesztelés rendszere Stockholmban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft mindent elkövet annak érdekében, hogy növelje Chromium-alapú böngészőjének piaci részesedését. Legutóbb a tálcára rögzített Edge mellé kezdett hirdetést tenni, de valami nem stimmel ezzel.","shortLead":"A Microsoft mindent elkövet annak érdekében, hogy növelje Chromium-alapú böngészőjének piaci részesedését. Legutóbb...","id":"20201102_microsoft_edge_reklam_ertesites_a_tarcan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a2dbe6-596b-42ce-bd1a-2b604b5adae1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_microsoft_edge_reklam_ertesites_a_tarcan","timestamp":"2020. november. 02. 10:03","title":"Windowsbéli reklámmal nyomatja a Microsoft az Edge böngészőt, de van itt egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy újabb kampányrendezvényén Európát szidta Donald Trump a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások miatt.","shortLead":"Egy újabb kampányrendezvényén Európát szidta Donald Trump a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások miatt.","id":"20201102_donald_trump_europa_hatarok_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c2beb9-9c4a-474e-867d-2cb8b18c7efe","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_donald_trump_europa_hatarok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 02. 07:20","title":"Donald Trump: Mi az ördögöt csinálnak Európában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]