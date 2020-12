Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ecce69f-1255-4d14-baa9-30d137bae35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Cerebras fejlesztése nagyobb, mint egy iPad, és állítólag 200-szor gyorsabb a világ 82. legerősebb szuperszámítógépénél.","shortLead":"Az amerikai Cerebras fejlesztése nagyobb, mint egy iPad, és állítólag 200-szor gyorsabb a világ 82. legerősebb...","id":"20201130_cerebras_processzor_cs1_chip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ecce69f-1255-4d14-baa9-30d137bae35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543c11cc-9954-40d1-91f7-d9ae2d4d704a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_cerebras_processzor_cs1_chip","timestamp":"2020. november. 30. 11:03","title":"Elkészült a világ legnagyobb processzora, 400 000 mag dolgozik benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6894f158-3278-438e-845b-e46689dc6677","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Itt az új almás mobil, ami meglepően kis méretben kínál relatíve nagy kijelzőt és felsőkategóriás felhasználói élményt. Kipróbáltuk az iPhone 12-széria legkisebb és egyben legolcsóbb modelljét.","shortLead":"Itt az új almás mobil, ami meglepően kis méretben kínál relatíve nagy kijelzőt és felsőkategóriás felhasználói élményt...","id":"20201130_iphone_12_mini_teszt_velemeny_kicsi_kompakt_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6894f158-3278-438e-845b-e46689dc6677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134c4cf7-37c6-4d48-bad2-9cff475e96c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_iphone_12_mini_teszt_velemeny_kicsi_kompakt_telefon","timestamp":"2020. november. 30. 19:33","title":"Kicsi iPhone sosem volt még ennyire jó: teszten az iPhone 12 mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed70559-fad3-46a3-b0a2-09c3fea8fc09","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izraelt sejtik a merénylet mögött.","shortLead":"Izraelt sejtik a merénylet mögött.","id":"20201129_Atomtudos_megolese_veres_bosszuval_fenyegetoznek_Iranban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bed70559-fad3-46a3-b0a2-09c3fea8fc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac29ed4-822a-4437-9f7b-a3375b116cde","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_Atomtudos_megolese_veres_bosszuval_fenyegetoznek_Iranban","timestamp":"2020. november. 29. 21:20","title":"Véres bosszúval fenyegetőznek Iránban az atomtudós elleni merénylet után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9cfc09-3390-4206-a8e1-801e62d4f7cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már a 14 hónapos babák is sikeresen használnak logikai következtetéseket, hogy a társas világról tanuljanak, olyan helyzetekben is, amikor a közvetlenül rendelkezésükre álló adatok hiányosak – derült ki abból a Nature Communications című szaklapban megjelent tanulmányból.","shortLead":"Már a 14 hónapos babák is sikeresen használnak logikai következtetéseket, hogy a társas világról tanuljanak, olyan...","id":"20201130_babak_logikai_kovetkeztetes_masok_preferenciai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b9cfc09-3390-4206-a8e1-801e62d4f7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb3ec78-5b42-472a-bb45-9751e27880c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_babak_logikai_kovetkeztetes_masok_preferenciai","timestamp":"2020. november. 30. 12:03","title":"Meglepő felfedezés a 14 hónapos babákról: képesek logikai úton kikövetkeztetni mások preferenciáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b16749-2448-47db-84de-ec14e9490457","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az N1TV Havas megmondja című sorozat legújabb epizódjában reklámozta saját kötetét Havas Henrik úgy, hogy közben keményen beleszállt Presser Gáborba.



","shortLead":"Az N1TV Havas megmondja című sorozat legújabb epizódjában reklámozta saját kötetét Havas Henrik úgy, hogy közben...","id":"20201130_Havas_Henrik_kemenyen_beleallt_Presser_Gaborba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07b16749-2448-47db-84de-ec14e9490457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35515b6-50b2-4448-bc3c-66a4edbb0ae3","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Havas_Henrik_kemenyen_beleallt_Presser_Gaborba","timestamp":"2020. november. 30. 09:11","title":"Havas Henrik elég durván beszólt Presser Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0419a812-5bb2-4574-a18e-ac349e5f8819","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A párizsi demonstráción megsebesült egy szíriai újságíró is.","shortLead":"A párizsi demonstráción megsebesült egy szíriai újságíró is.","id":"20201130_Kozel_100_rendor_sebesult_meg_a_het_vegi_tunteteseken_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0419a812-5bb2-4574-a18e-ac349e5f8819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8f0700-2fd4-492a-89b5-b132dd366ecb","keywords":null,"link":"/vilag/20201130_Kozel_100_rendor_sebesult_meg_a_het_vegi_tunteteseken_Franciaorszagban","timestamp":"2020. november. 30. 05:55","title":"Közel 100 rendőr sebesült meg a hétvégi tüntetéseken Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05907b6f-5e2d-4d18-a957-1694bc9dd63c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kivilágított létrás autót advent vasárnapjain tekinthetik meg az érdeklődők.","shortLead":"A kivilágított létrás autót advent vasárnapjain tekinthetik meg az érdeklődők.","id":"20201130_latvanyos_karacsonyi_diszbe_oltozott_egy_pomazi_tuzoltoauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05907b6f-5e2d-4d18-a957-1694bc9dd63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1f8895-297a-4364-96e9-401c886d290a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_latvanyos_karacsonyi_diszbe_oltozott_egy_pomazi_tuzoltoauto","timestamp":"2020. november. 30. 07:59","title":"Látványos karácsonyi díszbe öltözött egy pomázi tűzoltóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A milliárdos elévülhetetlen érdemeket szerzett a város és polgárainak fejlődésében. ","shortLead":"A milliárdos elévülhetetlen érdemeket szerzett a város és polgárainak fejlődésében. ","id":"20201130_meszaros_lorinc_eszek_diszpolgar_nk_osijek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25202c62-a0cd-4a01-b8be-fe9c3e2e9111","keywords":null,"link":"/kkv/20201130_meszaros_lorinc_eszek_diszpolgar_nk_osijek","timestamp":"2020. november. 30. 20:28","title":"Díszpolgári címmel köszönte meg Mészáros Lőrincnek Eszék, hogy jobb lett a foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]