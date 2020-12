Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57c1f862-b070-43b4-a2a8-d92d42997be7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összeállt Mariah Carey, Jennifer Hudson és Ariana Grande egy karácsonyi dalra.","shortLead":"Összeállt Mariah Carey, Jennifer Hudson és Ariana Grande egy karácsonyi dalra.","id":"20201207_Harom_kiralyno_menti_meg_a_karacsonyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57c1f862-b070-43b4-a2a8-d92d42997be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c49089-0096-4054-ba7a-3ba9445289cd","keywords":null,"link":"/kultura/20201207_Harom_kiralyno_menti_meg_a_karacsonyt","timestamp":"2020. december. 07. 09:38","title":"Három királynő menti meg a karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid időre süthet csak ki a nap hétfőn.","shortLead":"Rövid időre süthet csak ki a nap hétfőn.","id":"20201207_idojaras_omsz_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85eb8cf8-28ab-4d9b-8423-ecd9fa5a703a","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_idojaras_omsz_elorejelzes","timestamp":"2020. december. 07. 06:39","title":"Sok esővel, 10 fokhoz közelítő hőmérséklettel kezdődik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d3b2c3-0698-4954-8c19-c99bcddabdde","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ezekben a napokban derül ki, elégségesek-e a karácsonyi ünnep „megmentésére” hozott korlátozó intézkedések. 