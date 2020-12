Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újra telefonon tárgyalt Boris Johnson és Ursula von der Leyen. Abban egyetértenek, hogy továbbra is jelentősek közöttük a nézetkülönbségek.","shortLead":"Újra telefonon tárgyalt Boris Johnson és Ursula von der Leyen. Abban egyetértenek, hogy továbbra is jelentősek közöttük...","id":"20201207_brexit_megallapodas_boris_johnson_ursula_von_der_leyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21f0f6b-c7fa-4866-be5b-1b1176158500","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_brexit_megallapodas_boris_johnson_ursula_von_der_leyen","timestamp":"2020. december. 07. 20:48","title":"Még mindig nincsenek meg a Brexit-megállapodás feltételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e78fcbe-2709-4f3b-940f-a5afda221fe2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX 12 500 méteres magasságba küldte volna fel a Starship nevű űrhajóját, ám a Raptor hajtómű hibát jelzett, így az utolsó pillanatban lefújták a tesztet.","shortLead":"A SpaceX 12 500 méteres magasságba küldte volna fel a Starship nevű űrhajóját, ám a Raptor hajtómű hibát jelzett...","id":"20201209_spacex_starship_urhajo_csillaghajo_raptor_hajtomu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e78fcbe-2709-4f3b-940f-a5afda221fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bafec2-e852-4652-96a7-382d30ac8cb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_spacex_starship_urhajo_csillaghajo_raptor_hajtomu","timestamp":"2020. december. 09. 11:33","title":"Videó: egyetlen másodperccel indítás előtt állította le a SpaceX a Starship tesztrepülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az 50 százalékos bértámogatás mellett az adó- és járulékkedvezmények is megmaradnak az ágazatban. A kormány kiterjeszti az eddigi lépéseket az utazásszervezéssel foglalkozó cégekre is.","shortLead":"Az 50 százalékos bértámogatás mellett az adó- és járulékkedvezmények is megmaradnak az ágazatban. A kormány kiterjeszti...","id":"20201208_varga_mihaly_koronavirus_intezkedesek_meghosszabbitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5b051d-f0d7-494e-b90f-0165134e78d0","keywords":null,"link":"/kkv/20201208_varga_mihaly_koronavirus_intezkedesek_meghosszabbitasa","timestamp":"2020. december. 08. 15:40","title":"Varga Mihály: Január végéig marad a turizmus és vendéglátás bértámogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Noha a kormány 20 százalékos béremelésről beszélt, a gyakorlatban ez csak 16,5 százalékot jelent az ápolóknak - írja a Népszava. A bérolló ezzel még nagyobbra nyílik az orvosok és a szakápolók között.","shortLead":"Noha a kormány 20 százalékos béremelésről beszélt, a gyakorlatban ez csak 16,5 százalékot jelent az ápolóknak - írja...","id":"20201208_egeszsegugy_beremeles_berfeszultseg_apolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2250a2b0-f5ce-4670-a63b-41bf89740c90","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_egeszsegugy_beremeles_berfeszultseg_apolok","timestamp":"2020. december. 08. 10:33","title":"Feszültséget okozott a béremelés az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hajszál híján elérte az egyharmados, engedélyezett tulajdoni hányadot a Hungarikum Biztosítási Alkusz a CIG Pannóniában.","shortLead":"Hajszál híján elérte az egyharmados, engedélyezett tulajdoni hányadot a Hungarikum Biztosítási Alkusz a CIG Pannóniában.","id":"20201209_Meszaros_Lorinc_alkuszcege_meg_egy_kicsit_bekebelezett_a_CIG_Pannoniabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb28420-86e2-480d-aa9e-b422753f64b6","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_Meszaros_Lorinc_alkuszcege_meg_egy_kicsit_bekebelezett_a_CIG_Pannoniabol","timestamp":"2020. december. 09. 11:11","title":"Mészáros Lőrinc alkuszcége még egy szeletet bekebelezett a CIG Pannóniából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1022570-1960-4696-a03b-07ba65f046b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztők szerint simán el lehet vele járni töltés nélkül.","shortLead":"A fejlesztők szerint simán el lehet vele járni töltés nélkül.","id":"20201207_Ezt_a_villanyautot_elvileg_mar_nem_is_kell_tolteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1022570-1960-4696-a03b-07ba65f046b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cece37-0b14-48f3-9d10-ae2508fca7cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_Ezt_a_villanyautot_elvileg_mar_nem_is_kell_tolteni","timestamp":"2020. december. 07. 15:02","title":"Ezt az elektromos járművet elvileg már nem is kell tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d55b92-d474-4686-bfb3-4306fa1bfc12","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már tényleg mindent meg lehet venni az interneten, egyebek közt szemetet is, ha valakinek éppenséggel más hulladékára lenne szüksége.","shortLead":"Már tényleg mindent meg lehet venni az interneten, egyebek közt szemetet is, ha valakinek éppenséggel más hulladékára...","id":"202049_szemet_ugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8d55b92-d474-4686-bfb3-4306fa1bfc12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea18851-f3a5-482b-b552-75789541bd4b","keywords":null,"link":"/360/202049_szemet_ugy","timestamp":"2020. december. 07. 13:00","title":"Hulladéktőzsdécskével mentenék ki a szemétből az olaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e8299b-d684-45f2-844a-3035a438e58f","c_author":"Legrand","category":"brandcontent","description":"Az okosotthon ma már nem elérhetetlen álom vagy a sci-fi forgatókönyvírók fantáziájában létező dolog, hanem olyasmi, amivel gazdaságosabbá, fenntarthatóbbá, pénztárca-, és klímabarátabbá tehetjük a lakásunkat. Ehhez persze átgondolt tervezésre is szükség van, hogy valóban segítse az életünket az “felokosított” otthon. Lássuk, mire érdemes figyelni!\r

","shortLead":"Az okosotthon ma már nem elérhetetlen álom vagy a sci-fi forgatókönyvírók fantáziájában létező dolog, hanem olyasmi...","id":"20201112_legrand_tippek_okosotthon_karolyilaszlo_netatmo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2e8299b-d684-45f2-844a-3035a438e58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13530a4-08d5-4260-93c0-80155674e38e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201112_legrand_tippek_okosotthon_karolyilaszlo_netatmo","timestamp":"2020. december. 08. 20:30","title":"Már nem elérhetetlen álom, de alaposan át kell gondolni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]