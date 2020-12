Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b8ec8b4-73d7-4cd9-aed1-c217352d8061","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az oltások hasznosak – mondta az infektológus főorvos, aki szerint a járványhelyzet javulni fog. Azt javasolta, hogy karácsonykor lehetőleg ne ünnepeljen együtt több család, tudatosítsuk, hogy ez csak átmeneti időszak.



","shortLead":"Az oltások hasznosak – mondta az infektológus főorvos, aki szerint a járványhelyzet javulni fog. Azt javasolta...","id":"20201209_szlavik_janos_koronavirusoltas_karacsonyi_idoszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b8ec8b4-73d7-4cd9-aed1-c217352d8061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a04a2c-d6a5-4caa-9cec-b8e6cd549046","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_szlavik_janos_koronavirusoltas_karacsonyi_idoszak","timestamp":"2020. december. 09. 10:14","title":"Szlávik János: Aki teheti, kérje a koronavírus elleni oltást!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463130cc-5c3c-4067-94db-f8d9598a02c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős lépés: a világ egyik legnagyobb autógyártója a Toyota is a teljesen elektromos hajtású autók felé fordul.\r

","shortLead":"Jelentős lépés: a világ egyik legnagyobb autógyártója a Toyota is a teljesen elektromos hajtású autók felé fordul.\r

","id":"20201209_Egyelore_nev_nelkuli_a_Toyota_teljesen_elektromos_ujdonsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=463130cc-5c3c-4067-94db-f8d9598a02c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ffa9ba-a89d-4eae-973e-754aadaa0e36","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_Egyelore_nev_nelkuli_a_Toyota_teljesen_elektromos_ujdonsaga","timestamp":"2020. december. 09. 16:24","title":"Egyelőre név nélküli a Toyota teljesen elektromos újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Egyesült Arab Emírségek egészségügyi minisztériuma adott hírt arról, hogy mennyire hatékony a kínai koronavírus-vakcina. A mellékhatásokról szűkszavúan nyilatkoztak, csak annyit közöltek, hogy nem merültek fel komoly problémák.","shortLead":"A Egyesült Arab Emírségek egészségügyi minisztériuma adott hírt arról, hogy mennyire hatékony a kínai...","id":"20201209_sinopharm_koronavirus_vakcina_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666dc1c4-01ff-4e9c-97b2-c3612d3a78fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_sinopharm_koronavirus_vakcina_kina","timestamp":"2020. december. 09. 12:39","title":"Először közöltek infót arról, hogy mennyire hatékony a kínai vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a960c4e-7b9e-4e05-a7ca-d6f77d4bbc32","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Hattyúk tavának egyik előadása előtt a fekete táncosnőt felszólították, hogy sminkelje fehérre magát. A Berlini Állami Balett azt ígéri, hogy változtat a működésén.","shortLead":"A Hattyúk tavának egyik előadása előtt a fekete táncosnőt felszólították, hogy sminkelje fehérre magát. A Berlini...","id":"20201209_Rasszizmussal_vadolta_meg_Europa_egyik_legnagyobb_tarsulatat_az_egyik_tancosuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a960c4e-7b9e-4e05-a7ca-d6f77d4bbc32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540af040-455f-4002-81df-5a1a02bd27bb","keywords":null,"link":"/kultura/20201209_Rasszizmussal_vadolta_meg_Europa_egyik_legnagyobb_tarsulatat_az_egyik_tancosuk","timestamp":"2020. december. 09. 08:43","title":"Rasszizmussal vádolta meg Európa egyik legnagyobb társulatát az egyik táncosuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33160d36-2d4c-4c46-b4b0-46671a6cdcbd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Double Fantasy című albumon a ma negyven éve meggyilkolt zenész aláírásán kívül rendőrségi jelzések is láthatók, mert szerepelt a bizonyítékok között.","shortLead":"A Double Fantasy című albumon a ma negyven éve meggyilkolt zenész aláírásán kívül rendőrségi jelzések is láthatók, mert...","id":"20201209_john_lennon_gyilkosanak_dedikalt_lemeze_aukcio_licit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33160d36-2d4c-4c46-b4b0-46671a6cdcbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc75333-af85-4adb-9635-50a38bd415c2","keywords":null,"link":"/kultura/20201209_john_lennon_gyilkosanak_dedikalt_lemeze_aukcio_licit","timestamp":"2020. december. 09. 17:42","title":"Elindult a licit arra a lemezre, amit későbbi gyilkosának dedikált John Lennon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa1ec59-69e4-4fa0-bc22-c193e949c638","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia nevéhez ma a grafikus chipek gyártása köthető, de ha így haladnak, újabb területen válnak úttörővé.","shortLead":"Az Nvidia nevéhez ma a grafikus chipek gyártása köthető, de ha így haladnak, újabb területen válnak úttörővé.","id":"20201208_nvidia_mesterseges_intelligencia_festmeny_portre_portrekep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaa1ec59-69e4-4fa0-bc22-c193e949c638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df6523a-ebef-404a-926e-8985ab9aa915","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_nvidia_mesterseges_intelligencia_festmeny_portre_portrekep","timestamp":"2020. december. 08. 13:03","title":"Az Nvidia mesterséges intelligenciája futószalagon gyártja a híres festők portréképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bbc466-4459-4288-9430-3f194aab2255","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A török csapat játékosai levonultak a pályáról, miután a negyedik számú játékvezető szerintük rasszista kijelentéseket tett.\r

","shortLead":"A török csapat játékosai levonultak a pályáról, miután a negyedik számú játékvezető szerintük rasszista kijelentéseket...","id":"20201208_Bajnokok_Ligaja_PSG_Basaksehir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02bbc466-4459-4288-9430-3f194aab2255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7790ffa3-41d8-427f-963f-b355d36a3785","keywords":null,"link":"/sport/20201208_Bajnokok_Ligaja_PSG_Basaksehir","timestamp":"2020. december. 08. 21:56","title":"Bajnokok Ligája: Félbeszakadt a PSG-Basaksehir mérkőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz év alatt 780 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, de közülük 200 ezren nem Magyarországon dolgoznak. A hazai keresők harmadának havi átlagos bevétele nem éri el a minimálbért.","shortLead":"Tíz év alatt 780 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, de közülük 200 ezren nem Magyarországon dolgoznak. A hazai...","id":"20201209_200_ezer_magyar_az_EUbol_szepiti_a_hazai_munkaeropiacot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c909e356-b4a6-4d81-8aa2-a3ecfe6e2023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_200_ezer_magyar_az_EUbol_szepiti_a_hazai_munkaeropiacot","timestamp":"2020. december. 09. 16:05","title":"200 ezer magyar az EU-ból szépíti a hazai munkaerőpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]