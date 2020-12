Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60d89361-6368-44f8-8735-b33fe0842595","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"„3,8 kilométer úszás és 180 kilométer kerékpározás után 42 kilométernyi futás rengeteg, de ha úgy veszem, hogy nyolc 5,2 kilométeres kör vár rám, az mindjárt más.”","shortLead":"„3,8 kilométer úszás és 180 kilométer kerékpározás után 42 kilométernyi futás rengeteg, de ha úgy veszem, hogy nyolc...","id":"invitech_20201204_Uszas_kerekparozas_futas__az_uzleti_sikerekben_is_kulcsszerep_juthat_nekik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60d89361-6368-44f8-8735-b33fe0842595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1672d7d2-85c4-49b3-9374-4436713ab69a","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20201204_Uszas_kerekparozas_futas__az_uzleti_sikerekben_is_kulcsszerep_juthat_nekik","timestamp":"2020. december. 09. 11:30","title":"Úszás, kerékpározás, futás – az üzleti sikerekben is kulcsszerep juthat nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset a szobi vonalon történt.\r

","shortLead":"A baleset a szobi vonalon történt.\r

","id":"20201208_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Kaposztasmegyernel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69eed666-66ad-4ec0-80d0-66005f7850c5","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Kaposztasmegyernel","timestamp":"2020. december. 08. 20:46","title":"Halálra gázolt a vonat egy embert Káposztásmegyernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a6b844-7258-4304-8d49-b85444ec9eea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aquincumi híd tanulmánytervére írtak ki pályázatot. ","shortLead":"Az Aquincumi híd tanulmánytervére írtak ki pályázatot. ","id":"20201208_uj_Dunahid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42a6b844-7258-4304-8d49-b85444ec9eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8315519a-20fd-4484-88be-74e512f6408f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_uj_Dunahid","timestamp":"2020. december. 08. 11:32","title":"Újabb Duna-hidat kaphat Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kína és Nepál határán fekvő Mount Everest magassága régóta képezi vita tárgyát. A két ország most megegyezett a pontos mérési módszertanban – így viszont magasabb érték jött ki, mint korábban.","shortLead":"A Kína és Nepál határán fekvő Mount Everest magassága régóta képezi vita tárgyát. A két ország most megegyezett...","id":"20201208_mount_everest_magassaga_8848_86_meter_kina_nepal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1205101-6fe7-44e8-b49c-987b495b5cd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_mount_everest_magassaga_8848_86_meter_kina_nepal","timestamp":"2020. december. 08. 11:39","title":"86 centivel magasabb a Mount Everest, mint eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a3fb51-fe0a-4181-b257-9dc73fdf0b54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 20 millió telefonjára telepített trójai falovat az itthon is olcsón beszerezhető telefonjairól ismert Gionee márka gyártója, hogy pénzt szerezzen a kéretlen hirdetésekből. Nagyon komoly büntetést kapott ezért.","shortLead":"Több mint 20 millió telefonjára telepített trójai falovat az itthon is olcsón beszerezhető telefonjairól ismert Gionee...","id":"20201209_gionee_telefonok_kemprogram_trojai_falo_borton_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64a3fb51-fe0a-4181-b257-9dc73fdf0b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8acc8cfa-7abc-4f64-b4d6-f0ab0acb0c17","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_gionee_telefonok_kemprogram_trojai_falo_borton_buntetes","timestamp":"2020. december. 09. 09:03","title":"20 millió androidos telefonról derült ki, hogy gyárilag kémprogram került rá – börtön lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea30a85-8170-4367-bc4f-734b1781f848","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Tökéletes állapotban\" érkezett meg a japán Hajabusza-2 űrszonda által gyűjtött aszteroida-kőzetmintákat tartalmazó kapszula a Földre.","shortLead":"\"Tökéletes állapotban\" érkezett meg a japán Hajabusza-2 űrszonda által gyűjtött aszteroida-kőzetmintákat tartalmazó...","id":"20201207_ryugu_aszteroida_hajabusza_2_urszonda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ea30a85-8170-4367-bc4f-734b1781f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddc99e9-ddf3-45a1-8e77-2e1ba124b859","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_ryugu_aszteroida_hajabusza_2_urszonda","timestamp":"2020. december. 07. 16:03","title":"4,6 milliárd éves mintákkal tért vissza a Földre a japán űrkapszula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be7d72f-ef27-4b90-85cb-5bc8c9d1d889","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A hivatalos hírek szerint nincs pánik Csengtuban, de azért lezártak egy pár helyet.","shortLead":"A hivatalos hírek szerint nincs pánik Csengtuban, de azért lezártak egy pár helyet.","id":"20201208_Kilenc_honap_utan_talaltak_Covidfertozottet_Szecsuanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8be7d72f-ef27-4b90-85cb-5bc8c9d1d889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87ef02c-03f4-4419-92c4-d4a4817e0163","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Kilenc_honap_utan_talaltak_Covidfertozottet_Szecsuanban","timestamp":"2020. december. 08. 13:23","title":"Kilenc hónap után találtak koronavírus-fertőzöttet Szecsuanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24eeb8bd-c1ca-4d0c-b77d-e8eba62dde73","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként történelmet írt, azonban hosszú utat járt be, amíg eljutott a Fehér Házig. Ezt az életpályát mutatja be az idehaza a HVG Könyvek gondozásában megjelenő Egy ígéret földje. A könyv érdekességekkel, politikai háttértörténetekkel és persze személyes megjegyzésekkel, izgalmas történetmeséléssel teli tartalmából több részletet közlünk. Ezeket megjelenés előtt, exkluzív módon csak itt, a HVG360-on olvashatják.","shortLead":"Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként történelmet írt, azonban hosszú utat járt be, amíg...","id":"20201207_Vadaszat_Bin_Ladenre__Barack_Obama_eletrajzi_konyve_a_hvg360on","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24eeb8bd-c1ca-4d0c-b77d-e8eba62dde73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf7765b-da53-44d7-af6c-548ebf59905e","keywords":null,"link":"/360/20201207_Vadaszat_Bin_Ladenre__Barack_Obama_eletrajzi_konyve_a_hvg360on","timestamp":"2020. december. 07. 19:00","title":"Vadászat Bin Ládenre - Barack Obama életrajzi könyve a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]