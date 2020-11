Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5e31643-b01a-461c-b5c5-c2a4780fa948","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"“Odáig jutottunk, hogy teljesen összemosódik a fejekben a véleménykülönbség, a konstruktív kritika, az értelmes, termékeny vita és a köpködés, a zaklatás, a másik ember szándékos sértegetése és megalázása” – írja a pszichológus az ártó kommentelésről Ki vagy te, az elvárások szorításában? című, nemrég megjelent könyvében. ","shortLead":"“Odáig jutottunk, hogy teljesen összemosódik a fejekben a véleménykülönbség, a konstruktív kritika, az értelmes...","id":"20201118_Almasi_Kitti_Elvarjak_hogy_alljuk_az_uteseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5e31643-b01a-461c-b5c5-c2a4780fa948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3172cc8-6620-467c-8bfb-805f15d97ca4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201118_Almasi_Kitti_Elvarjak_hogy_alljuk_az_uteseket","timestamp":"2020. november. 18. 12:30","title":"Almási Kitti: Elvárják, hogy álljuk az ütéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d149e121-7d0d-4cff-b156-9f2f98ad2dc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Visszfogott ünneplésre kérte honfitársait az olasz kormányfő csütörtökön, amikor egy nap alatt több mint 36 ezer új koronavírusos-beteget találtak, és 653-an haltak meg a betegségben.","shortLead":"Visszfogott ünneplésre kérte honfitársait az olasz kormányfő csütörtökön, amikor egy nap alatt több mint 36 ezer új...","id":"20201119_koronavirus_olaszorszag_karacsonyi_intelmek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d149e121-7d0d-4cff-b156-9f2f98ad2dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd1dcb7-8d0c-4aa7-9ec4-44b20cbc1d79","keywords":null,"link":"/vilag/20201119_koronavirus_olaszorszag_karacsonyi_intelmek","timestamp":"2020. november. 19. 21:38","title":"Olasz kormányfő: Karácsonykor nincs puszilkodás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újra lecsapott az NMHH keze.","shortLead":"Újra lecsapott az NMHH keze.","id":"20201118_nmhh_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c28fb0a-0e00-4fcf-abea-081431aaa172","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_nmhh_birsag","timestamp":"2020. november. 18. 19:28","title":"Bírságolt a Médiahatóság: túl korai véres film, reklám vallási műsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d682b31-b8d8-4ab3-a88e-18a554aa71c9","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"A Rubicon mellett a Jelenkor, a Tiszatáj és az Új Forrás is részesül a keretösszegből.","shortLead":"A Rubicon mellett a Jelenkor, a Tiszatáj és az Új Forrás is részesül a keretösszegből.","id":"20201118_folyoirat_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d682b31-b8d8-4ab3-a88e-18a554aa71c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a65233-0864-4e83-80fe-24f74f7fc28d","keywords":null,"link":"/kultura/20201118_folyoirat_tamogatas","timestamp":"2020. november. 18. 13:10","title":"Százmilliókat kapnak a folyóiratok az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A főleg megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató Szegedi Fonalfeldolgozó Zrt.-t adja az állam az egyházmegyének. Az egymilliárd forintos árbevételű vállalatot 15 éven át csak miniszteri engedéllyel adhatja el a Szeged-Csanádi egyházmegye.","shortLead":"A főleg megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató Szegedi Fonalfeldolgozó Zrt.-t adja az állam az egyházmegyének...","id":"20201119_Milliardos_ceget_kap_a_SzegedCsanadi_Egyhazmegye_az_allamtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9d8094-a40f-4e3b-b71d-8a7d2ac4d1af","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_Milliardos_ceget_kap_a_SzegedCsanadi_Egyhazmegye_az_allamtol","timestamp":"2020. november. 19. 08:50","title":"Milliárdos céget kap a Szeged-Csanádi Egyházmegye az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2e7a1d-dd37-4fee-b827-8ea5c1afa445","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A támogatással az elvált szülők is élhetnek, nekik meg kell osztaniuk egymást között azt. ","shortLead":"A támogatással az elvált szülők is élhetnek, nekik meg kell osztaniuk egymást között azt. ","id":"20201118_novak_otthonfelujitas_tb_szegenyek_nem_kapnak_penzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff2e7a1d-dd37-4fee-b827-8ea5c1afa445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6922cd-6bdb-4667-ba22-4f8aa80d3027","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_novak_otthonfelujitas_tb_szegenyek_nem_kapnak_penzt","timestamp":"2020. november. 18. 13:20","title":"Novák: Csak annak jár támogatás lakásfelújításra, akinek folyamatos tb-jogviszonya van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden igazolványt és kedvezményre jogosító igazolást el kell fogadni a veszélyhelyzet vége utáni 60. napig a vonatokon és a buszokon – közölte a MÁV. Vannak igazolványok, amelyeknek az érvényessége még tavasszal járt volna le, de még mindig lehet utazni velük.","shortLead":"Minden igazolványt és kedvezményre jogosító igazolást el kell fogadni a veszélyhelyzet vége utáni 60. napig a vonatokon...","id":"20201118_MAV_igazolvanyok_veszelyhelyzet_ervenyesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682e9fbd-f00d-4f0a-b095-ec1660807898","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_MAV_igazolvanyok_veszelyhelyzet_ervenyesseg","timestamp":"2020. november. 18. 16:15","title":"MÁV: Érvényesek maradnak a lejáró igazolványok a veszélyhelyzet alatt, és utána még két hónapig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee32ed2-839a-464d-8075-d7b34043c227","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkapta a koronavírust az énekes.","shortLead":"Elkapta a koronavírust az énekes.","id":"20201118_balazs_feco_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bee32ed2-839a-464d-8075-d7b34043c227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd49c795-52d2-412c-bbd6-f9f1c7ae0395","keywords":null,"link":"/elet/20201118_balazs_feco_korhaz","timestamp":"2020. november. 18. 18:30","title":"Balázs Fecó válságos állapotban került kórházba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]