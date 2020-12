Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A nőt a saját ismerősei verték át, akik a kiszemelt célponttól is megpróbáltak pénzt szerezni. ","shortLead":"A nőt a saját ismerősei verték át, akik a kiszemelt célponttól is megpróbáltak pénzt szerezni. ","id":"20201210_Vademeles_bergyilkossag_ugyvedno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ed6fa8-a322-49a3-b1b6-06d81676170a","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_Vademeles_bergyilkossag_ugyvedno","timestamp":"2020. december. 10. 13:04","title":"Vádat emeltek a bérgyilkosságot szervező ügyvédnő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a016f9a0-aade-4266-8535-2c056a16a0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az égvilágon semmit nem tud a Szájer-ügyről az Információs Hivatal, így azt sem, lehetett-e bármelyik külföldi szolgálatnak köze ahhoz, hogy a brüsszeli buli utáni rendőri intézkedés híre kiszivárgott a belga sajtóban – legalábbis ezt állította a magyar hírszerzés vezetője, Bunford Zsolt dandártábornok a parlament nemzetbiztonsági ülésén.","shortLead":"Az égvilágon semmit nem tud a Szájer-ügyről az Információs Hivatal, így azt sem, lehetett-e bármelyik külföldi...","id":"20201209_A_magyar_hirszerzes_azt_allitja_semmit_nem_tud_a_Szajerugyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a016f9a0-aade-4266-8535-2c056a16a0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6944b57f-e0b7-4e80-8f33-d47bd2e61c05","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_A_magyar_hirszerzes_azt_allitja_semmit_nem_tud_a_Szajerugyrol","timestamp":"2020. december. 09. 12:01","title":"A magyar hírszerzés azt állítja, semmit nem tud a Szájer-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9913e826-f921-40a3-b415-54404061f025","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bécsi Filharmonikusok 2021-ben is köszöntik az újévet, igaz, közönség nélkül.","shortLead":"A Bécsi Filharmonikusok 2021-ben is köszöntik az újévet, igaz, közönség nélkül.","id":"20201210_On_is_tapsolhat_a_becsi_ujevi_koncerten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9913e826-f921-40a3-b415-54404061f025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fb6469-2db1-45ea-b496-c6095e773aab","keywords":null,"link":"/kultura/20201210_On_is_tapsolhat_a_becsi_ujevi_koncerten","timestamp":"2020. december. 10. 12:17","title":"Ön is tapsolhat a bécsi újévi koncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor rutinos harcos az Európai Unióban, ám mérlege nem feltétlenül pozitív. Legutóbbi lépését az ellenzék egyértelmű vereségként láttatja, szakértők azonban arra is felhívják a figyelmet: menteni tudott ahhoz a javaslathoz képest, amelyet annyira igyekezett megakadályozni. ","shortLead":"Orbán Viktor rutinos harcos az Európai Unióban, ám mérlege nem feltétlenül pozitív. Legutóbbi lépését az ellenzék...","id":"20201210_eu_csucs_orban_viktor_fidesz_epp_mff_harc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e3e081-deb5-468c-be0a-39634596b0ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_eu_csucs_orban_viktor_fidesz_epp_mff_harc","timestamp":"2020. december. 10. 06:30","title":"Orbán győzni megy Brüsszelbe, de van oka elbizakodottságra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257ec7f-dd76-4711-93fa-0a4ebd12f175","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"vilag","description":"Kedden jelentette be a világ legnagyobb pornószolgáltatója, hogy megszünteti a videók letöltési opcióját, valamint erősen korlátozza, hogy ki tölthet fel az oldalra. A Pornhub döntésének hátterében nagy botrány áll: az oldal moderátorai több kiskorúról készült felvételt is átengedtek a szűrőkön, a The New York Times cikke szerint ezek pedig tönkretették a felvételeken szereplők életét. ","shortLead":"Kedden jelentette be a világ legnagyobb pornószolgáltatója, hogy megszünteti a videók letöltési opcióját, valamint...","id":"20201209_Nagy_a_botrany_a_Pornhub_korul_megszunik_a_letoltes_opcioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6257ec7f-dd76-4711-93fa-0a4ebd12f175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f445f2-2606-4f12-8f5c-38c0bfa19ca4","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_Nagy_a_botrany_a_Pornhub_korul_megszunik_a_letoltes_opcioja","timestamp":"2020. december. 09. 14:50","title":"Kapkodva keresi a megoldást a Pornhub, miután kiderült, hogy kiskorúakról készített videókat engedtek át a moderátorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d30ecf-0ff3-4d64-abab-daaf602474ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szó sem esett a koronavírus elleni oltások választhatóságával kapcsolatos keddi ellentmondásról az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Müller Cecília megszokott helyén most az NNK egyik osztályvezetője állt.","shortLead":"Egy szó sem esett a koronavírus elleni oltások választhatóságával kapcsolatos keddi ellentmondásról az operatív törzs...","id":"20201209_operativ_torzs_tajekoztatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16d30ecf-0ff3-4d64-abab-daaf602474ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c189f9-0108-416e-9d31-79555d3b5909","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_operativ_torzs_tajekoztatoja","timestamp":"2020. december. 09. 12:16","title":"Az operatív törzs ma szót sem ejtett az oltás választhatóságával kapcsolatos ellentmondásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee33a03-9323-49e6-be06-45b402c9f353","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. Az ötödik videóban Berényi Nóra Blanka Márai Sándor December című művét olvassa fel. ","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201210_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_5_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ee33a03-9323-49e6-be06-45b402c9f353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961755ea-5663-45ad-80c8-9ecbea42c6b9","keywords":null,"link":"/kultura/20201210_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_5_resz","timestamp":"2020. december. 10. 18:05","title":"„Néha azt hiszem, a szeretetre várok” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"Arató László, Dezső András, Gergely Márton, Joó Hajnalka, Szabó Yvette","category":"360","description":"A legrosszabbkor jött a Politico ítélete, mely szerint Orbán Viktor a kontinens negyedik legfontosabb szereplője – mondja egy diplomata, ez ugyanis elszántabbá tette az ellenfeleit. Kizárt, hogy ennek tudható be Szájer József bukása is, de ez is hatással lesz Orbán harcaira.","shortLead":"A legrosszabbkor jött a Politico ítélete, mely szerint Orbán Viktor a kontinens negyedik legfontosabb szereplője –...","id":"202050__a_szajerugy_utorezgesei__lebenult_apparatus__erot_gyujto_europa__alsagos_allapot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb716167-d02c-43b9-8412-8936358666a9","keywords":null,"link":"/360/202050__a_szajerugy_utorezgesei__lebenult_apparatus__erot_gyujto_europa__alsagos_allapot","timestamp":"2020. december. 10. 07:00","title":"A Szájer-botrány tanulsága: a Fidesz immunrendszere leépült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]