[{"available":true,"c_guid":"4660330c-d7ef-471b-ac3f-e6d9cc131141","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A turizmusban, vendéglátásban, szabadidő ágazatban dolgozók munkáját segítik, és már a szálláshely-szolgáltatók és utazásszervezők is bekerültek a körbe.","shortLead":"A turizmusban, vendéglátásban, szabadidő ágazatban dolgozók munkáját segítik, és már a szálláshely-szolgáltatók és...","id":"20201212_Figyelmeztet_a_kormany_ejfelig_igenyelheto_adomentesseg_a_vallalkozasok_szamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4660330c-d7ef-471b-ac3f-e6d9cc131141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c842718d-6c2b-4eb5-ba24-e9dd5e3f7e06","keywords":null,"link":"/kkv/20201212_Figyelmeztet_a_kormany_ejfelig_igenyelheto_adomentesseg_a_vallalkozasok_szamara","timestamp":"2020. december. 12. 08:50","title":"Figyelmeztet a kormány: éjfélig igényelhető adómentesség a vállalkozások számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6558e6c-2fe2-4a18-8194-1ccff7c635b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vészhelyzet adta lehetőséggel élve több havi fizetést adtak egymásnak áprilisban.","shortLead":"A vészhelyzet adta lehetőséggel élve több havi fizetést adtak egymásnak áprilisban.","id":"20201211_dunafoldvar_egymast_jutalmazta_alpolgarmester_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6558e6c-2fe2-4a18-8194-1ccff7c635b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293f7763-9786-4720-bac8-79a284071778","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_dunafoldvar_egymast_jutalmazta_alpolgarmester_polgarmester","timestamp":"2020. december. 11. 10:34","title":"Egymást jutalmazta meg a dunaföldvári polgármester és az alpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cc39fe-a20a-4563-a7c0-a1a0c8d4851d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz SUV új változata benzines és dízelmotorral is elérhető. ","shortLead":"Az olasz SUV új változata benzines és dízelmotorral is elérhető. ","id":"20201211_izgalmas_divatterepjaro_itt_az_alfa_romeo_stelvio_veloce_ti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26cc39fe-a20a-4563-a7c0-a1a0c8d4851d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7f25c7-9025-45ef-8245-ac54e6c2327f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_izgalmas_divatterepjaro_itt_az_alfa_romeo_stelvio_veloce_ti","timestamp":"2020. december. 11. 07:59","title":"Izgalmas divatterepjáró: itt az Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2d39b5-a301-45e3-8bdd-898641bfc40e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Soha annyi esetet nem regisztráltak még a szigetországban, mint szerdán.","shortLead":"Soha annyi esetet nem regisztráltak még a szigetországban, mint szerdán.","id":"20201210_Japanba_mar_a_koronavirus_harmadik_hullama_erkezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b2d39b5-a301-45e3-8bdd-898641bfc40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7b9b71-ac76-4f49-888b-e9905a0cfe3f","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_Japanba_mar_a_koronavirus_harmadik_hullama_erkezik","timestamp":"2020. december. 10. 14:31","title":"Japánba már a koronavírus harmadik hulláma érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5856ef-0e51-4801-bfa4-e41cdae74a5e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A váci Attila- és a szegedi Teleki Pál-szobrot is fontosnak tartották úgy felavatni, hogy közben elhelyezték a politikai erőtérben.","shortLead":"A váci Attila- és a szegedi Teleki Pál-szobrot is fontosnak tartották úgy felavatni, hogy közben elhelyezték...","id":"202050_szobrok_es_kurzusok_teleki_paltol_attila_hun_kiralyig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b5856ef-0e51-4801-bfa4-e41cdae74a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ab93ed-f102-4743-9557-e37cc044375d","keywords":null,"link":"/360/202050_szobrok_es_kurzusok_teleki_paltol_attila_hun_kiralyig","timestamp":"2020. december. 11. 12:00","title":"Az ideológia a fontos, nem az esztétika - szaporodó kurzusszobrok a köztereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa korábban mutatja be a misét szenteste a járványkorlátozások miatt.","shortLead":"Ferenc pápa korábban mutatja be a misét szenteste a járványkorlátozások miatt.","id":"20201210_A_kijarasi_tilalom_a_karacsonyi_miset_is_atutemezi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1885f4bd-8e80-44d2-b7f8-29ee1c6f25f2","keywords":null,"link":"/elet/20201210_A_kijarasi_tilalom_a_karacsonyi_miset_is_atutemezi","timestamp":"2020. december. 10. 16:39","title":"A kijárási tilalom a karácsonyi misét is átütemezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de88db4e-7b19-424c-b832-53a0e630fd55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Feltehetően csattanó maszlagról van szó. ","shortLead":"Feltehetően csattanó maszlagról van szó. ","id":"20201210_zabpehely_csattano_maszlag_visszahivas_auchan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de88db4e-7b19-424c-b832-53a0e630fd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee8c300-7a75-44c4-b27c-d9e7efa05587","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_zabpehely_csattano_maszlag_visszahivas_auchan","timestamp":"2020. december. 10. 17:32","title":"Mérgező növény kerülhetett egy zabpehelybe, visszahívja az Auchan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aef02c-ebe3-4540-80b7-35ff74b19bc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok legnevesebb műegyeteméről indult robotgyártó vállalat többségi tulajdona most Dél-Koreába kerül.","shortLead":"Az Egyesült Államok legnevesebb műegyeteméről indult robotgyártó vállalat többségi tulajdona most Dél-Koreába kerül.","id":"20201211_hyundai_boston_dyanmics_felvasarlas_robotkutya_spot_atlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7aef02c-ebe3-4540-80b7-35ff74b19bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ff632b-5d3b-4dac-8ad8-3145c2d72533","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_hyundai_boston_dyanmics_felvasarlas_robotkutya_spot_atlas","timestamp":"2020. december. 11. 15:03","title":"A Hyundai 322 milliárdért megveszi a menő robotokat gyártó Boston Dynamics-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]