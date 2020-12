Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik villamos kisiklott. ","shortLead":"Az egyik villamos kisiklott. ","id":"20201228_villamos_baleset_kozvagohid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fbcd52-6b75-456e-81bb-b6138e251769","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_villamos_baleset_kozvagohid","timestamp":"2020. december. 28. 08:35","title":"Összeütközött két villamos a Közvágóhídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éppen 62 raklap parfümöt próbált eladni a társaival a csornai parkolóban, amikor elkapták őket a rendőrök.","shortLead":"Éppen 62 raklap parfümöt próbált eladni a társaival a csornai parkolóban, amikor elkapták őket a rendőrök.","id":"20201228_parfum_csalas_csorna_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bec44c9-24ac-4eb7-9eb4-64e1110d1685","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_parfum_csalas_csorna_letartoztatas","timestamp":"2020. december. 28. 10:14","title":"Kétszázmillió forintnyi parfümöt szállított rossz helyre a magyar kamionos, hogy ő maga adhassa el azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ebcdee-38e5-48a1-b613-34025c471750","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Éless-Szín alapítója 80 évesen, hosszan tartó betegség után hunyt el.","shortLead":"Az Éless-Szín alapítója 80 évesen, hosszan tartó betegség után hunyt el.","id":"20201228_meghalt_eless_bela","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4ebcdee-38e5-48a1-b613-34025c471750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0533a313-82fa-49f0-88a0-7772fb80eee2","keywords":null,"link":"/kultura/20201228_meghalt_eless_bela","timestamp":"2020. december. 28. 15:02","title":"Meghalt a Szomszédokból is ismert színész, Éless Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vakcinát immár az idősek számára is biztonságossá nyilvánították.","shortLead":"A vakcinát immár az idősek számára is biztonságossá nyilvánították.","id":"20201227_vlagyimir_putyin_koronavirus_jarvany_vakcina_szputnyik_v","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e2f524-673d-44ee-a16a-35907a72d16b","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_vlagyimir_putyin_koronavirus_jarvany_vakcina_szputnyik_v","timestamp":"2020. december. 27. 19:48","title":"Putyin eldöntötte, hogy beoltatja magát a Szputnyik V-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Közel 900 üresen álló praxis van Magyarországon, ezért a könnyítés.","shortLead":"Közel 900 üresen álló praxis van Magyarországon, ezért a könnyítés.","id":"20201228_haziorvos_praxis_szakvizsga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da51c1b-152a-49aa-9f69-898eea9d960e","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_haziorvos_praxis_szakvizsga","timestamp":"2020. december. 28. 06:10","title":"Jövő januártól háziorvostani szakvizsga nélkül is betölthető lesz a praxis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715e540a-38e1-47f6-8840-f332f5cdddf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"6 072 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 467-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"6 072 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 467-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201227_Koronavirus_698_uj_fertozott_meghalt_96_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=715e540a-38e1-47f6-8840-f332f5cdddf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b2fc89-4a7e-4613-b458-4b7dc2cfc264","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Koronavirus_698_uj_fertozott_meghalt_96_beteg","timestamp":"2020. december. 27. 09:10","title":"Koronavírus: 698 új fertőzött, meghalt 96 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811d8544-1257-4d2a-92d1-a82ebe6ff5c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltóanyag szállítása december végéig, majd a következő hónapokban heti rendszerességgel folytatódik.","shortLead":"Az oltóanyag szállítása december végéig, majd a következő hónapokban heti rendszerességgel folytatódik.","id":"20201227_Vasarnap_az_EU_osszes_tagorszagaban_megkezdodik_a_koronavirus_elleni_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=811d8544-1257-4d2a-92d1-a82ebe6ff5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7aebda1-5476-4425-9856-d3174011f76a","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_Vasarnap_az_EU_osszes_tagorszagaban_megkezdodik_a_koronavirus_elleni_oltas","timestamp":"2020. december. 27. 09:00","title":"Vasárnap az EU összes tagországában megkezdődik a koronavírus elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az öttalálatos szelvények feladói viszont több mint félmilliót nyertek.","shortLead":"Az öttalálatos szelvények feladói viszont több mint félmilliót nyertek.","id":"20201227_hatos_lotto_sorsolas_nyeremeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1831f7-7c31-4096-8b7e-a493d99bccad","keywords":null,"link":"/elet/20201227_hatos_lotto_sorsolas_nyeremeny","timestamp":"2020. december. 27. 16:42","title":"Ma senki sem lett lottómilliomos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]