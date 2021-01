Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a13156f8-932e-4c1c-8f85-da43ca95d825","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ligetvári Patrik nem kapta meg a visszatéréshez szükséges igazolást koronavírus-fertőzése után.\r

","shortLead":"Ligetvári Patrik nem kapta meg a visszatéréshez szükséges igazolást koronavírus-fertőzése után.\r

","id":"20210105_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_vilagbajnoksag_egyiptom_ligetvari_patrik_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a13156f8-932e-4c1c-8f85-da43ca95d825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22cf2ff6-bcaa-46b0-8181-e497818c6d36","keywords":null,"link":"/sport/20210105_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_vilagbajnoksag_egyiptom_ligetvari_patrik_koronavirus","timestamp":"2021. január. 05. 15:50","title":"Lemarad a kézilabda-vébéről a válogatott egyik kulcsembere a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adce2bb0-6f48-4108-bcc2-d16758437f68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újgenerációs konzolok elég nagyok, így nem férnek be mindenhova. A svéd bútoróriás ezen igyekszik segíteni egy kreatív megoldással.","shortLead":"Az újgenerációs konzolok elég nagyok, így nem férnek be mindenhova. A svéd bútoróriás ezen igyekszik segíteni...","id":"20210105_konzol_ps5_xbox_series_x_ikea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adce2bb0-6f48-4108-bcc2-d16758437f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9014e5d6-5397-48fb-853b-6acf66d6b480","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_konzol_ps5_xbox_series_x_ikea","timestamp":"2021. január. 05. 12:03","title":"Kartonkonzolokkal segíti a PS5 és az új Xbox vásárlóit az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198a990e-d5ff-46cc-bbfc-67db6007d269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt egy napban mindössze 6521 tesztet végeztek el és 870 újabb fertőzöttet találtak.","shortLead":"Az elmúlt egy napban mindössze 6521 tesztet végeztek el és 870 újabb fertőzöttet találtak.","id":"20210105_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=198a990e-d5ff-46cc-bbfc-67db6007d269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04850729-c9a5-4c94-92b8-fd56257967ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. január. 05. 09:04","title":"103 újabb áldozata van a koronavírusnak, átlépte a tízezret a számuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5d29ae-e7d2-44e6-a353-4994db03d2b8","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Nehéz éven vagyunk túl a járvány miatt, egyre többen vannak, akik 2021-ben sem remélnek javulást az anyagi helyzetükben. Mindez a kormányra üt vissza, amely még a járvány megszűnését sem tudja majd győzelemként eladni – mondja a Závecz Research ügyvezető igazgatója. Az ellenzék a közös listával megközelíti a Fideszt, ám a kormánypárt támogatóinak csökkenése Závecz Tibor szerint még nem drámai, így 2006 óta nem látott nyílt verseny lesz a 2022-es választásokon. Évindító nagyinterjúnk.","shortLead":"Nehéz éven vagyunk túl a járvány miatt, egyre többen vannak, akik 2021-ben sem remélnek javulást az anyagi...","id":"20210104_Zavecz_koronavirus_orban_ellenzek_gyurcsany_valasztas_vakcina_jarvany_kozhangulat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5d29ae-e7d2-44e6-a353-4994db03d2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d16106-3aeb-4dd3-832d-7a89b487d137","keywords":null,"link":"/360/20210104_Zavecz_koronavirus_orban_ellenzek_gyurcsany_valasztas_vakcina_jarvany_kozhangulat","timestamp":"2021. január. 04. 06:30","title":"Závecz Tibor: Már 2021 is arról fog szólni, ki nyeri a 2022-es választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálos áldozatokból már 1,84 millió van.","shortLead":"Halálos áldozatokból már 1,84 millió van.","id":"20210104_koronavirus_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa33a51-f43a-4e61-a9e7-a0a65373ca9f","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_koronavirus_fertozott","timestamp":"2021. január. 04. 08:48","title":"Koronavírus a világban: átlépte a 85 milliót a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7502a6-e828-4a8e-a84e-4c3a1076d0e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politico is arról írt: teljesen félreérti a magyar kormánymédia Krekó Péternek az oltási hajlandóságról adott nyilatkozatát, szó sincs arról, hogy az ellenzéket buzdítaná oltásellenességre, épp hogy azt nézte meg, milyen bajjal járhat, ha a kormány aláássa az oltásba vetett bizalmat.","shortLead":"A Politico is arról írt: teljesen félreérti a magyar kormánymédia Krekó Péternek az oltási hajlandóságról adott...","id":"20210105_Kreko_Peter_per_ujsagok_media_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b7502a6-e828-4a8e-a84e-4c3a1076d0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cca45d8-daee-46db-9bba-4f5f25dc7cd0","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_Kreko_Peter_per_ujsagok_media_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 05. 12:35","title":"Krekó Péter bepereli az újságokat, amelyek szerint az oltásokba vetett bizalom aláásására buzdított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244df711-8f49-4501-b010-b4bb648e86ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első tisztán elektromos meghajtású Mercedes EQB modell egy kompakt szabadidő-autó lesz. ","shortLead":"Az első tisztán elektromos meghajtású Mercedes EQB modell egy kompakt szabadidő-autó lesz. ","id":"20210105_2020_utolso_negyedeben_indulhat_a_kecskemeti_elektromos_Mercedes_gyartasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=244df711-8f49-4501-b010-b4bb648e86ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f920d9a-fe1e-4a01-bbfe-857d0f190d96","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_2020_utolso_negyedeben_indulhat_a_kecskemeti_elektromos_Mercedes_gyartasa","timestamp":"2021. január. 05. 15:42","title":"Kecskeméten még idén indul az elektromos Mercedes gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4317d1-d098-4658-bf91-13224c3597aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Január elsejéig mindössze 516 embert oltottak be, a kormány bejelentette, hogy felpörgetik a folyamatot.","shortLead":"Január elsejéig mindössze 516 embert oltottak be, a kormány bejelentette, hogy felpörgetik a folyamatot.","id":"20210104_franciaorszag_oltasi_kampany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e4317d1-d098-4658-bf91-13224c3597aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c13b12-4297-4613-9782-c9e9cd067dfb","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_franciaorszag_oltasi_kampany_koronavirus","timestamp":"2021. január. 04. 22:00","title":"Franciaországban felgyorsították az oltási kampányt, a korlátozásokat nem enyhítik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]