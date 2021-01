Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db67ecea-00c3-4dd9-9f4a-cb41a7da2b2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig a 150 főnél nagyobb intézményekben oltották a lakókat és a dolgozókat. Magyarországra összesen 130 ezer adag koronavírus elleni oltás érkezett, amiből 106 ezret adtak már be – derült ki az operatív törzs pénteki tájékoztatóján. ","shortLead":"Eddig a 150 főnél nagyobb intézményekben oltották a lakókat és a dolgozókat. Magyarországra összesen 130 ezer adag...","id":"20210115_koronavirus_jarvanyhelyzet_operativ_torzs_tajekoztatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db67ecea-00c3-4dd9-9f4a-cb41a7da2b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a703594-0d8c-4e5c-898b-3ae536d28986","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_koronavirus_jarvanyhelyzet_operativ_torzs_tajekoztatoja","timestamp":"2021. január. 15. 11:55","title":"Operatív törzs: A hétvégén megkezdik az oltást a 100 főnél nagyobb idősotthonokban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c1a834-abb6-4508-9946-9989bca61a17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gépészmérnököt 85 éves korában érte a halál.","shortLead":"A gépészmérnököt 85 éves korában érte a halál.","id":"20210114_elhunyt_Moricz_Imre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48c1a834-abb6-4508-9946-9989bca61a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b573d9ad-e5bd-4d16-8592-8fc91e190789","keywords":null,"link":"/kultura/20210114_elhunyt_Moricz_Imre","timestamp":"2021. január. 14. 12:08","title":"Elhunyt Móricz Imre, Móricz Zsigmond fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc84f53-3fd4-4147-8377-7b00182b1939","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem olcsó a Linksys legújabb mesh routere, ami a tavaly engedélyezett új szabványt, a Wi-Fi 6E-t használja. Cserébe viszont gyors és stabil kapcsolatot ígér a gyártó.","shortLead":"Nem olcsó a Linksys legújabb mesh routere, ami a tavaly engedélyezett új szabványt, a Wi-Fi 6E-t használja. Cserébe...","id":"20210115_linksys_axe8400_mesh_router_wifi_6e","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fc84f53-3fd4-4147-8377-7b00182b1939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbab757f-0fa9-4d2a-a0ba-354472ee871f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_linksys_axe8400_mesh_router_wifi_6e","timestamp":"2021. január. 15. 08:03","title":"Wifi otthonra: 65 készüléket is képes kezelni a Linksys új routere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab0cffe-7b53-42b5-be17-cdba6be93d00","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Tudja, hogy hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? És azon gondolkodott már, hogy a magyar felnőtt lakosság mekkora része dohányzik? Valóban a nikotin a legnagyobb ellenség? Mit tehetünk az ártalomcsökkentés érdekében? Töltse ki kvízünket, ahol minden kérdésre választ kap!","shortLead":"Tudja, hogy hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? És azon gondolkodott már, hogy a magyar felnőtt lakosság...","id":"fustmentes_20201210_Fustmentes_kviz_a_dohanyzasrol_es_az_artalomcsokkentesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ab0cffe-7b53-42b5-be17-cdba6be93d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3eb59f-4b9d-49e6-9d82-552260f91f3a","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20201210_Fustmentes_kviz_a_dohanyzasrol_es_az_artalomcsokkentesrol","timestamp":"2021. január. 14. 12:30","title":"Füstmentes kvíz: 10+1 kérdés a dohányzásról és az ártalomcsökkentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"},{"available":true,"c_guid":"4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új javaslat szerint a svájci cégeknek 2021-től a klímavédelmet is figyelembe kellene venniük a pénzügyi beszámolójuknál.","shortLead":"Egy új javaslat szerint a svájci cégeknek 2021-től a klímavédelmet is figyelembe kellene venniük a pénzügyi...","id":"20210114_Svajcban_torveny_fogja_kotelezni_a_cegeket_a_klimavedelemre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf93bb0-5ac6-48ae-83a3-6868d9b5b69f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210114_Svajcban_torveny_fogja_kotelezni_a_cegeket_a_klimavedelemre","timestamp":"2021. január. 14. 14:59","title":"Svájcban törvény kötelezheti a cégeket a klímavédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2c194c-8e42-414b-9ade-80dcf7c3cbb8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az indonéziai barlang falára 45 500 éve festette fel valaki egy vaddisznó képét.\r

","shortLead":"Az indonéziai barlang falára 45 500 éve festette fel valaki egy vaddisznó képét.\r

","id":"20210114_baralng_festmeny_allatabrazolas_vaddiszno_szulavezi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee2c194c-8e42-414b-9ade-80dcf7c3cbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47f0203-f2ba-4b3a-a899-0e22c95ca657","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_baralng_festmeny_allatabrazolas_vaddiszno_szulavezi","timestamp":"2021. január. 14. 13:03","title":"Nem találtak még ennél ősibb, állatot ábrázoló barlangrajzot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bff6bf3-8158-4514-a7a5-2b80648b70ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök délután összesen öt új készüléket mutatott be a Samsung. Azóta mindegyik mellé videós bemutatót is közzétett a gyártó.","shortLead":"Csütörtök délután összesen öt új készüléket mutatott be a Samsung. Azóta mindegyik mellé videós bemutatót is közzétett...","id":"20210114_samsung_galaxy_s21_ultra_galaxy_buds_pro_fulhallgato_smarttags_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bff6bf3-8158-4514-a7a5-2b80648b70ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4080a4-d1ea-4154-92f2-3e1851efe382","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_samsung_galaxy_s21_ultra_galaxy_buds_pro_fulhallgato_smarttags_video","timestamp":"2021. január. 14. 19:33","title":"Csúcstelefonok, okos füles és egy mindent megtaláló kütyü – videón a Samsung új készülékei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67f90a90-7585-4652-9b76-83389d56ccd0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban a napi esetszám 16 ezer körül mozog, ha jelentősen romlik a helyzet, akkor a kormány teljes lezárást fog elrendelni.","shortLead":"Az országban a napi esetszám 16 ezer körül mozog, ha jelentősen romlik a helyzet, akkor a kormány teljes lezárást fog...","id":"20210114_franciaorszag_kijarasi_tilalom_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67f90a90-7585-4652-9b76-83389d56ccd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041186ca-46e3-408f-b266-cfe84f0489e2","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_franciaorszag_kijarasi_tilalom_koronavirus","timestamp":"2021. január. 14. 20:57","title":"Franciaországban már este 6-tól kijárási tilalom lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]