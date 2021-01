Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80bd3d5b-b1be-431b-a673-a488076fa761","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A veszélyeztetett oroszlánfóka így háborítatlanul juthat el az óceánhoz élelemért. ","shortLead":"A veszélyeztetett oroszlánfóka így háborítatlanul juthat el az óceánhoz élelemért. ","id":"20210121_UjZelandon_egy_honapra_lezartak_egy_egesz_utcat_hogy_egy_mamafoka_szabadon_jarhassonkelhessen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80bd3d5b-b1be-431b-a673-a488076fa761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caac2fdf-a421-49fc-a37d-eb65070ac448","keywords":null,"link":"/zhvg/20210121_UjZelandon_egy_honapra_lezartak_egy_egesz_utcat_hogy_egy_mamafoka_szabadon_jarhassonkelhessen","timestamp":"2021. január. 21. 14:27","title":"Mamafóka kedvéért zártak le hetekre egy egész utcát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7bc4b5a-8b3e-4503-881a-6f8dc380e50a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Moflin nevű robot a mesterséges intelligencia segítségével képes kifejezni az érzelmeit, és azt is felismeri, ki van a közelében.","shortLead":"A Moflin nevű robot a mesterséges intelligencia segítségével képes kifejezni az érzelmeit, és azt is felismeri, ki van...","id":"20210120_moflin_ces_2021_robot_haziallat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7bc4b5a-8b3e-4503-881a-6f8dc380e50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501913bb-88a9-44ac-8d7d-ca9e8d5f61b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_moflin_ces_2021_robot_haziallat","timestamp":"2021. január. 20. 11:03","title":"Bújik, izgatott és aludni is tud: íme Moflin, a legaranyosabb robotállat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc39a67-6209-460d-992d-939e23b08908","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem diákjai szerint olyan nulla kredittel zárni a félévüket, mintha kitépkednék a lapokat a leckekönyvükből, és megígérnék nekik, hogy majd februárban visszaragasztják azokat. ","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem diákjai szerint olyan nulla kredittel zárni a félévüket, mintha kitépkednék...","id":"20210120_SZFEhallgatok_Erezheto_a_bosszuvagy_az_egyetem_blokadjaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cc39a67-6209-460d-992d-939e23b08908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0aba177-ca85-4afe-a40c-c0acd072f669","keywords":null,"link":"/kultura/20210120_SZFEhallgatok_Erezheto_a_bosszuvagy_az_egyetem_blokadjaert","timestamp":"2021. január. 20. 13:26","title":"SZFE-hallgatók: Érezhető a bosszúvágy az egyetem blokádjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc59e35-ae38-4d88-a2f4-5e731d31297e","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20210121_Marabu_Feknyuz_Szeretem_aki_szofogado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fc59e35-ae38-4d88-a2f4-5e731d31297e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4928182-8391-44a0-9013-adc45ce346e4","keywords":null,"link":"/kultura/20210121_Marabu_Feknyuz_Szeretem_aki_szofogado","timestamp":"2021. január. 21. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Szeretem, aki szófogadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely elmondta, a mostani számok alapján nincs esély lazításra. Február közepére ígérik az oltási igazolványt.","shortLead":"A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely elmondta, a mostani számok alapján nincs esély lazításra. Február közepére...","id":"20210121_kormanyinfo20210121","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291f3e95-888f-401e-96d8-6d72115f13dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_kormanyinfo20210121","timestamp":"2021. január. 21. 10:54","title":"Gulyás: Ha valaki nem bízik meg a vakcinában, választhat másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem engedélyezett az EU-ban bambuszt adni műanyag alkotóelemekhez, ezekből sokszor határértéken felüli mennyiségű melamin és a formaldehid oldódik ki.","shortLead":"Nem engedélyezett az EU-ban bambuszt adni műanyag alkotóelemekhez, ezekből sokszor határértéken felüli mennyiségű...","id":"20210120_muanyag_bambusz_poharak_evoeszkozok_tilos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cef73d-3349-48c6-ac2d-2f2621604f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_muanyag_bambusz_poharak_evoeszkozok_tilos","timestamp":"2021. január. 20. 09:55","title":"Nébih: Illegális a bambusz pohár, hamarosan súlyos bírság vár arra, aki ilyet forgalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A leköszönő elnök és felesége, Melania Trump helikopterrel az Andrews légitámaszpontra repültek. ","shortLead":"A leköszönő elnök és felesége, Melania Trump helikopterrel az Andrews légitámaszpontra repültek. ","id":"20210120_Elhagyta_a_Feher_Hazat_Donald_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b191f3-7520-415d-9eea-63d009e404c0","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_Elhagyta_a_Feher_Hazat_Donald_Trump","timestamp":"2021. január. 20. 14:27","title":"Elhagyta a Fehér Házat Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308128d9-0bb2-493c-bcc3-9688b6dd916f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Díjat nyertek az amerikai–mexikói határnál felállított rózsaszín mérleghinták.","shortLead":"Díjat nyertek az amerikai–mexikói határnál felállított rózsaszín mérleghinták.","id":"20210120_Ilyen_amikor_az_emberseg_a_falakat_is_attori","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=308128d9-0bb2-493c-bcc3-9688b6dd916f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633a83cb-04ee-49e9-a597-cf4646d3ab99","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Ilyen_amikor_az_emberseg_a_falakat_is_attori","timestamp":"2021. január. 20. 10:03","title":"Ilyen, amikor az emberség a falakat is áttöri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]