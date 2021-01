Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33d8aacc-cc96-4235-83fb-e5e2307b78d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Külön nyomozócsoport foglalkozik az üggyel, a rendőrség a lakosság segítségére is számít.","shortLead":"Külön nyomozócsoport foglalkozik az üggyel, a rendőrség a lakosság segítségére is számít.","id":"20210125_Godolloi_hev_eroszak_fantomkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33d8aacc-cc96-4235-83fb-e5e2307b78d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bff7842-de46-4c3b-8ac4-ad63c887f2ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Godolloi_hev_eroszak_fantomkep","timestamp":"2021. január. 25. 16:37","title":"Fantomképet közöltek a gödöllői HÉV-en erőszakoskodó férfiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hófúvás miatt nem kell annyira aggódni, jó eséllyel tapadós hó esik majd.","shortLead":"Hófúvás miatt nem kell annyira aggódni, jó eséllyel tapadós hó esik majd.","id":"20210125_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa67f1e9-2e97-465d-99ac-27d521305192","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_idojaras","timestamp":"2021. január. 25. 05:47","title":"Van, ahol 20 centis hó is eshet hétfőn, viharos szélre is figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ccf9b9-ff19-4910-be88-38d5eb9ce281","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Harminc év után kivezeti a modellt a francia autógyártó.","shortLead":"Harminc év után kivezeti a modellt a francia autógyártó.","id":"20210125_Veget_er_a_Renault_Twingo_palyafutasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02ccf9b9-ff19-4910-be88-38d5eb9ce281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1add26-9eca-4956-b4ed-a5261e89d98e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_Veget_er_a_Renault_Twingo_palyafutasa","timestamp":"2021. január. 25. 16:12","title":"Véget ér a Renault Twingo pályafutása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először. A jelek szerint viszont a kilábalásban is élen jár az ázsiai régió, ahol egyelőre sikerült elkerülni a vírus terjedésének második hullámát, a gazdasági aktivitás pedig már megközelíti a tavalyi szinteket. Boér Leventét, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatóját a feltörekvő részvénypiacokról kérdeztük. ","shortLead":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először...","id":"20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e9c175-78ce-43a9-98b1-4529c7f8e428","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","timestamp":"2021. január. 26. 12:30","title":"Krízis és kilábalás: Kína mindenben élen jár?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre több gyerekvállalást tervező nő kérdi azt, hogy várjon-e az oltásig, a Szülész-Nőgyászati Prevenciós Társaság elnöke pedig azt javasolja, hogy aki teheti, az várjon egy kicsit.","shortLead":"Egyre több gyerekvállalást tervező nő kérdi azt, hogy várjon-e az oltásig, a Szülész-Nőgyászati Prevenciós Társaság...","id":"20210126_koronavirus_terhesseg_orvos_rtl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24dc23cf-22e4-47d9-ab59-753dad4ae529","keywords":null,"link":"/elet/20210126_koronavirus_terhesseg_orvos_rtl","timestamp":"2021. január. 26. 19:32","title":"Érdemes lehet kivárni a teherbe eséssel a koronavírus-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A svéd bútoráruházlánc azt szeretné, hogy minél tovább használják a termékeiket.","shortLead":"A svéd bútoráruházlánc azt szeretné, hogy minél tovább használják a termékeiket.","id":"20210125_Raerosit_az_alkatreszarusitasra_identol_az_IKEA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b56deca-9f8a-4a37-b095-ecdaaed7cf09","keywords":null,"link":"/kkv/20210125_Raerosit_az_alkatreszarusitasra_identol_az_IKEA","timestamp":"2021. január. 25. 17:10","title":"Alkatrészek árusításába kezd az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7edf65-6c9c-4eb0-855a-ed4cca07db01","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Janet Yellenre herkulesi munka vár: ki kell rántania az amerikai gazdaságot a második világháború óta legmélyebb gazdasági válságból. Egyúttal pedig az egész világnak irányt kell mutatnia, hiszen Biden elnök – Trumppal ellentétben – felvállalta a globális problémák megoldását is.","shortLead":"Janet Yellenre herkulesi munka vár: ki kell rántania az amerikai gazdaságot a második világháború óta legmélyebb...","id":"20210126_Valsagban_edzodott_penzugyminisztere_lesz_az_Egyesult_Allamoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f7edf65-6c9c-4eb0-855a-ed4cca07db01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0751c260-70e3-45e1-ab7b-6d9b64aeeb59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_Valsagban_edzodott_penzugyminisztere_lesz_az_Egyesult_Allamoknak","timestamp":"2021. január. 26. 12:52","title":"Válságban edződött pénzügyminisztere lesz az Egyesült Államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az atomenergia a mix negyedét adja. ","shortLead":"Az atomenergia a mix negyedét adja. ","id":"20210125_Fordulopont_2020ban_mar_tobb_energiat_nyertunk_megujulokbol_az_EUban_mint_fosszilis_energiahordozokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da0e79a-a165-45f4-a8c5-b6eb9e38ba9a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210125_Fordulopont_2020ban_mar_tobb_energiat_nyertunk_megujulokbol_az_EUban_mint_fosszilis_energiahordozokbol","timestamp":"2021. január. 25. 18:10","title":"Fordulópont: 2020-ban már több energiát nyertünk megújulókból az EU-ban, mint fosszilis energiahordozókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]