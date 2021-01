Sokat kellett várni arra, hogy az amerikai és a dél-koreai piacon kívül máshol is engedélyezzék a Samsung okosóráinak két fontos egészségügyi funkcióját, most azonban erre is sor került. Míg az európai felhasználók az engedélyre vártak, a dél-koreai cég egy újabb funkciót kis elkezdett kidolgozni.

A 2019 augusztusában bemutatott Samsung Galaxy Watch Active2, valamint a tavaly nyár végén leleplezett Galaxy Watch 3 nagy dobása, hogy az eszközben már benne van az EKG-funkció. A vásárlók azonban nem mindenhol örülhettek, a technológia ugyanis csak az amerikai és a dél-koreai piacon kapott használati engedélyt, Európában nem.

Ezzel kapcsolatban közölt most jó híreket a Samsung: az eszközök megkapták a jóváhagyást az Európai Gazdasági Térség országaiban is. Mindez azt jelenti, hogy hamarosan a magyar felhasználók számára is elérhetővé válik az EKG-technológia használata. További jó hír, hogy a vérnyomásmérő is megkapta az egészségügyi szervek engedélyét, így ezt is igénybe veheti majd az okosóra tulajdonosa.

A cég közlése szerint a Samsung Health Monitor alkalmazás frissítését február 4-én teszik majd közzé, onnantól kezdve pedig folyamatos lesz a bevezetése, vagyis érdemes lesz figyelni, mikor válik elérhetővé a két funkció.

Mindeközben az a hír járja, hogy újabb nagy dologra készül a Samsung. Az ET News beszámolója szerint az EKG-készítés és a vérnyomás figyelése után egy igazán nagy ugrás következhet, ugyanis a gyártó újabb jellemzőt vonna be a nem invazív (azaz behatolásmentes) állapotfigyelésbe:

a vércukorszint mérését.

Állítólag már a következő Samsung Galaxy Watch, akár a Samsung Galaxy Watch 4, akár a Samsung Galaxy Watch Active3 képes lesz egyszerű méréssel meghatározni ezt az értéket, így a cukorbetegeknek nem kell naponta többször is megszúrni az ujjukat.

A Samsung a Massachusettsi Technológiai Intézettel (MIT) közösen dolgozott a vércukorszint mérésén, és közösen publikáltak egy cikket a Science Advance című tudományos folyóirat 2020 januári számában. Kísérleteikhez Raman-spektroszkópiát használtak, ami a lézerfény szétszórásával méri az anyag kémiai összetételét, ebben az esetben azt, hogy mennyi glükóz van a vérben. A Raman-spektroszkópia nagy pontosságú validált technika – a Samsung szerint a nem invazív technológiák közül a legnagyobb becslési pontosságot nyújtja. A technológia nemcsak a cukorbetegeknek lehet hasznos, hanem például azoknak is, akik időszakos böjtölést folytatnak. A vércukorszint mérésével kiegészített Samsung-okosórák már a második félévben piacra kerülhetnek.

A Quantum Operations órájával már mérhető a vércukorszint © Quantum Operations

Az ET News jelentése szerint a Samsung nem lesz egyedül, ugyanis az Apple is ezt a technológiát vezeti be az Apple Watch 7-ben. Sőt, hasonló szabadalmaztatott spektroszkópiai módszert mutattak be egy prototípus okosórán a nemrégiben tartott nemzetközi technológiai konferencián, a CES 2021-en is. A Quantum Operations nevű japán startup intelligens karórája mindössze 20 másodperc alatt kimutatja a vércukorszintet.

