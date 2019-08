40 mm-es kisebb vagy 44 mm-es nagyobb, alumíniumból vagy acélból készült, telenfonról netet nyerő vagy önállóan is 4G-s – sokféle kombináció rakható össze Galaxy Watch Active 2-ből, melyet szerdán érkező új telefonja előtt két nappal leplezett le a Samsung.

A dél-koreai gyártó okosóráinak évek óta kedvelt eleme a számlap körül tekergethető lünetta. Forgatásával navigálhatunk a menüben, ez saját tapasztalataink szerint is kifejezetten kényelmes megoldás. A Samsung valószínűleg dizájnszempontok miatt döntött ennek elhagyása mellett, így az órájuk számlapja körül nincs funkciógyűrű, csak annak digitális mása érhető el a 360x360 pixel felbontású AMOLED kijelző szélén. Tehát úgy navigálhatunk gyorsan a menüben, ha "körbesimogatjuk" a számlapot. A digitális lünetta működtetése elsőre kevésbé tűnik pontosnak, mint ahogy a manuálison lehet navigálni, de valószínű, hogy némi gyakorlás után azért sokat javul a helyzet. Az óra maga is próbál ezen segíteni, a csavargatásról ugyanis rezgéssel ad visszajelzést. Ami hasznos segítség, de a rezgés talán picit túl erős.

© Samsung

A funkciók tárházában a szokásos okosórás funkciók mellett megtalálhatjuk a "call and message continuity" elnevezésű funkciót, amely segítségével aki összekapcsolja eszközeit egy Samsung-fiókban, az hívásokat és üzeneteket is tud indítani és fogadni is az órája segítségével akkor is, ha távol van a telefonja. Bizonyos értelemben/esetekben legalább ilyen hasznos, hogy az óra érzékeli, ha viselője elesik, majd mozdulatlanná válik, ilyenkor ha nem nyugtatjuk meg, akkor vészjelzést ad le előre meghatározható számokra. A Samsung a korábbinál több és érzékenyebb szenzort épített az órába, ami a jól megszokott pulzusérzékelés mellett – az egészségügyi hatóságok jóváhagyása után – a most felfutó EKG-funkciót is megkapja. Sőt, a gyártó szerint vérnyomásmérésre is alkalmas lesz. (Az Omron speciális vérnyomásmérő órájával szemben itt csak optikai mérésről beszélhetünk, melynek pontosságát tesztünkben vizsgáljuk majd meg.)

© Samsung

A 40 mm-es modell esetében 1,2 hüvelykes, a 44 millisnél 1,4 hüvelykes kijelzőn követhetők az események, melyek zökkenőmentes folyását Exynos 9110-es lapkakészlet, 768 MB RAM és 4 GB tárhely segíti. Illetve egy akkumulátor, amely a gyártó ígérete szerint a csak bluetooth-os modell esetében 2-3 napig biztosítja a működést, a mobilhálózatra önállóan kapcsolódó eSIM-es modellből pedig nagyjából 1,5 napos üzemidőt lehet kihozni.

A Samsung Galaxy Watch Active 2 okosóra Magyarországra szeptember 20-tól érkezik majd meg. A 40 mm-es alumínium verzió 94 990 forintos ajánlott fogyasztói áron lesz kapható. A 44-es ugyanilyen 104 990 Ft, a rozsdamentes acél változat 40 mm-es modellje 124 990 Ft, a 44 mm-es verzió pedig 134 990 Ft-ba kerül. Az EKG-készítő és vérnyomásmérő funkciókat a klinikai tesztek és hatósági jóváhagyások után aktiválják majd, egy egyszerű szoftverfrissítéssel.

