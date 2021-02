Nem született túl nagy meglepetés azon a listán, amelyen a világ legelismertebb vállalatait gyűjtötte csokorba egy – 3800, különböző iparágakban dolgozó vállalatvezető, igazgató és elemző véleménye által készített – felmérést követően a Fortune. Az értékelési szempontok között olyan jellemzők szerepeltek, mint a termékek minősége, az emberek irányítása, a pénzügyi helyzet megalapozottsága vagy például a társadalmi felelősségvállalás.

Az első helyre – mint az elmúlt 14 év mindegyikében – ezúttal is az Apple került. A dobogó második és harmadik fokát is technológiai cég foglalhatta el, az Amazon és a Microsoft.

© Fresh Research

Mindez persze logikusan következik egy olyan világban, amelyben mostanság vagyunk kénytelenek élni, ugyanis felértékelődnek azok a technológiavezérelt termékek (és velük párhuzamosan gyártójuk, fejlesztőjük), amelyek segítik a mindennapokat a koronavírusos időkben.

„Egy év után, amikor az emberek minden eddiginél erősebben támaszkodtak a technológiai óriásokra (hogy kapcsolatba léphessenek, szórakozhassanak, vásároljanak, sőt még egyenek is az elszigeteltség idején) illendő, hogy az Apple, az Amazon és a Microsoft foglalja el az első három helyet foglalja el azon a listán, amely a vállalati reputáció alapján készült” – magyarázza a Fortune.

A Walt Disney és a Starbucks került a negyedik és ötödik helyre, míg a Google anyavállalata, az Alphabet a hetedik helyet szerezte meg. A fentiek értelmében pedig az is logikus, hogy a streamelő óriás Netflix is visszatért a top 10-be. Új szereplők is érkeztek a top 50-be, például az Nvidia chipgyártó, az Abbott Laboratories orvosi beszállító és a PayPal. Kis érdekesség: a Facebook nem került be az első tíz közé.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.