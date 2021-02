Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"815f1f32-07b2-438a-9e93-8a3d14f23bfd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 310 ezer ember már megkapta a koronavírus elleni oltás első adagját.","shortLead":"Több mint 310 ezer ember már megkapta a koronavírus elleni oltás első adagját.","id":"20210212_Meghalt_99_beteg_1860_uj_fertozottet_regisztraltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=815f1f32-07b2-438a-9e93-8a3d14f23bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e49442-9e9b-4012-b505-47d1c3d69385","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Meghalt_99_beteg_1860_uj_fertozottet_regisztraltak","timestamp":"2021. február. 12. 07:46","title":"Meghalt 99 beteg, 1860 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee67731-7f95-454c-9fca-96443ddf6662","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A legmegbízhatóbb, látszólag minden gyanún felül álló káderekkel szemben még fokozottabb éberségre van szükség – vonta le az ősrégi bolsevik tanulságot a kádári apparátus az után, hogy 1970 végén a cenzúra hálóján átcsúszott egy munkásmozgalmi veterán, Sík Endre „politikailag hibás” memoárja. Ez az a kor, amikor a fogmosó tévémaci sem köphetett akármikor.","shortLead":"A legmegbízhatóbb, látszólag minden gyanún felül álló káderekkel szemben még fokozottabb éberségre van szükség – vonta...","id":"202106__sik_endre__bezuzott_vihar__elvtarsias_belatas__bizanci_koreografia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ee67731-7f95-454c-9fca-96443ddf6662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f13c9a-f186-4645-bf65-24f2a335a3f6","keywords":null,"link":"/360/202106__sik_endre__bezuzott_vihar__elvtarsias_belatas__bizanci_koreografia","timestamp":"2021. február. 13. 11:00","title":"Amikor a kommunista élcsapat tagja írta le a sztálini terror valóságát, Kádárék a lektort büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aljakszandr Lukasenka komoly veszélyt lát az olyan okoseszközökben, mint például az iPhone-ok.","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka komoly veszélyt lát az olyan okoseszközökben, mint például az iPhone-ok.","id":"20210212_feheroroszorszag_aljakszandr_lukasenka_nyomogombos_telefon_lehallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a511d62-42c2-4a15-94e6-18bf4e318fee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_feheroroszorszag_aljakszandr_lukasenka_nyomogombos_telefon_lehallgatas","timestamp":"2021. február. 12. 15:03","title":"A fehérorosz elnök szerint az okos emberek a nyomógombos telefonokat keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csalók állítólagos szakértőket szólaltatnak meg és tudományosnak látszó tanulmányokra hivatkoznak, hogy hihető legyen, a szereik jók a vírus ellen. A rendőrség több ilyen weblapot is azonosított.","shortLead":"A csalók állítólagos szakértőket szólaltatnak meg és tudományosnak látszó tanulmányokra hivatkoznak, hogy hihető...","id":"20210213_A_koronaviruscsodaszeres_csalok_meg_studiobeszelgeteseket_is_szerveznek_az_atveres_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64c9246-b8fe-4563-bace-9f2e3ebb23cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_A_koronaviruscsodaszeres_csalok_meg_studiobeszelgeteseket_is_szerveznek_az_atveres_miatt","timestamp":"2021. február. 13. 12:11","title":"A „koronavírus-csodaszeres” csalók még stúdióbeszélgetéseket is szerveznek az átverés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sinkovics Gábornak adott igazat a bíróság abban a személyiségi jogi perben, amit a Mediaworks indított ellene. A kiadó 800 ezer forintra perelte a Nemzeti Sport egykori újságíróját, aki 2018-as kirúgása után élesen kritizálta volt munkaadóját. \r

","shortLead":"Sinkovics Gábornak adott igazat a bíróság abban a személyiségi jogi perben, amit a Mediaworks indított ellene. A kiadó...","id":"20210211_nemzeti_sport_mediaworks_ujsagiro_szemelyisegi_jogi_per_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1804dc70-6abf-4f50-86fd-e02ea222be7b","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_nemzeti_sport_mediaworks_ujsagiro_szemelyisegi_jogi_per_itelet","timestamp":"2021. február. 11. 16:50","title":"Pert nyert a Mediaworks ellen a Nemzeti Sportot és főszerkesztőjét kigúnyoló újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9a5cfc-cc22-49e1-bbbc-7b03c244ba16","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A mentőautók nehezen tudtak eljutni az autóba szorult emberekhez. 65-en kórházba kerültek.","shortLead":"A mentőautók nehezen tudtak eljutni az autóba szorult emberekhez. 65-en kórházba kerültek.","id":"20210212_130_auto_karambolozott_Texasban_tobben_meghaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b9a5cfc-cc22-49e1-bbbc-7b03c244ba16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5eb657-d6b1-4b09-bec6-74cfcf6073ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_130_auto_karambolozott_Texasban_tobben_meghaltak","timestamp":"2021. február. 12. 05:56","title":"Több mint 130 autó karambolozott Texasban, hatan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akkor kell csak fizetni, ha valaki utólag állapíttatná meg, hogy átesett a fertőzésen.","shortLead":"Akkor kell csak fizetni, ha valaki utólag állapíttatná meg, hogy átesett a fertőzésen.","id":"20210212__koronavirus_elleni_vedettseg_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881c4a16-3e4d-4aa4-a739-009806638554","keywords":null,"link":"/itthon/20210212__koronavirus_elleni_vedettseg_igazolvany","timestamp":"2021. február. 12. 21:23","title":"Jövő héttől lehet igényelni a koronavírus elleni védettséget igazoló okmányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Alabamában élő Jeff West azt állította, hogy felesége halála idején aludt, ám a telefonjára telepített alkalmazás adataiból kiderült, több lépést is megtett a gyilkosság időpontjában.","shortLead":"Az Alabamában élő Jeff West azt állította, hogy felesége halála idején aludt, ám a telefonjára telepített alkalmazás...","id":"20210211_lepesszamlalo_telefon_alkalmazas_gyilkossag_jeff_west","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f382d1-efb2-4671-8467-a8bf17133d1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_lepesszamlalo_telefon_alkalmazas_gyilkossag_jeff_west","timestamp":"2021. február. 11. 16:13","title":"A lépésszámláló cáfolta meg a feleségét meggyilkoló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]