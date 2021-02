Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf789a14-2c9c-411f-a937-d741315c7e0d","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkban öt író felváltva öt kulcsszó szerepeltetésével ír arról, miként élte meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolyának most ebből az öt szóból kellett ihletet merítenie: cáfolat, durci, elnémítás, oroszellenesség, szinglikosár.","shortLead":"Sorozatunkban öt író felváltva öt kulcsszó szerepeltetésével ír arról, miként élte meg az elmúlt hetet. Karafiáth...","id":"20210214_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf789a14-2c9c-411f-a937-d741315c7e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab32b491-2a6a-4423-975e-ace73b866f1a","keywords":null,"link":"/360/20210214_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2021. február. 14. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya beletörődésről és a semmivel ellentétes előjelű semmiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e509de-7635-417d-813d-b7ef20a8623b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A program korábban Magyarországon is sikeres volt, az elérhető bérletekre tízszeres volt a túljelentkezés.","shortLead":"A program korábban Magyarországon is sikeres volt, az elérhető bérletekre tízszeres volt a túljelentkezés.","id":"20210215_Interrail_vonatberlet_Europai_Unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57e509de-7635-417d-813d-b7ef20a8623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e13141c-4c57-490b-be28-14e9afd0a7b8","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_Interrail_vonatberlet_Europai_Unio","timestamp":"2021. február. 15. 15:08","title":"Hatvanezer fiatal kaphat ingyenes vonatbérletet az Európai Uniótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6202fd42-a6a1-42ac-9f4b-0f94811c1d88","c_author":"Hadházy Ákos","category":"360","description":"Nem a krumpliért megvásárolható embereket kell felelőssé tenni, hanem neki kell látni a munkának: aktivistákat kell toborozni több ezer magyar településen, akik kampányolnak majd és a választásokat ellenőrzik. Ez az egyesült ellenzék legfontosabb feladata most, írja Hadházy Ákos. Vélemény. ","shortLead":"Nem a krumpliért megvásárolható embereket kell felelőssé tenni, hanem neki kell látni a munkának: aktivistákat kell...","id":"20210215_Hadhazy_Akos_Krumpli_es_piskota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6202fd42-a6a1-42ac-9f4b-0f94811c1d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bdb922-6f19-4824-b876-29f85aef2d20","keywords":null,"link":"/360/20210215_Hadhazy_Akos_Krumpli_es_piskota","timestamp":"2021. február. 15. 13:00","title":"Hadházy Ákos: Krumpli és piskóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f672923-d518-4f5e-b01a-3165eb51d326","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A zaklatás eltussolásával vádolt Kiss-B. Atilla lesz az osztályvezető.","shortLead":"A zaklatás eltussolásával vádolt Kiss-B. Atilla lesz az osztályvezető.","id":"20210214_Operett_musicalszinesz_SZFE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f672923-d518-4f5e-b01a-3165eb51d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f84a33bc-c402-4b99-a033-14d848819788","keywords":null,"link":"/kultura/20210214_Operett_musicalszinesz_SZFE","timestamp":"2021. február. 14. 17:21","title":"Operett- és musicalszínész osztály indul az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce830150-8277-4ffa-9b0f-7d14467d98b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter még sokkal többről beszélt, mint amennyiről Gulyás Gergely pár héttel később, de a kormány ezt nem kommunikálja annyira hangosan, mint az Unió késlekedését.","shortLead":"Szijjártó Péter még sokkal többről beszélt, mint amennyiről Gulyás Gergely pár héttel később, de a kormány ezt nem...","id":"20210213_szputnyik_v_vakcina_keses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce830150-8277-4ffa-9b0f-7d14467d98b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e2beb4-06f7-4d80-b112-191d393dfa5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_szputnyik_v_vakcina_keses","timestamp":"2021. február. 13. 20:40","title":"A kormányzati nyilatkozatok alapján az oroszok is csak az ígért vakcinák harmadát szállítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7448a918-31cc-4b6a-9625-2b8549e4b311","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a párt elnöke, Fekete-Győr András jelentette be a Facebookon. Mindez azért érdekes, mert a zuglói körzetben Tóth Csaba szocialista politikus az országgyűlési képviselő, akivel szemben a Momentumnak jelentős kifogásai voltak. ","shortLead":"Ezt a párt elnöke, Fekete-Győr András jelentette be a Facebookon. Mindez azért érdekes, mert a zuglói körzetben Tóth...","id":"20210215_hadhazy_akos_momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7448a918-31cc-4b6a-9625-2b8549e4b311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7748ea6-da57-43e7-8ce0-9660f027f341","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_hadhazy_akos_momentum","timestamp":"2021. február. 15. 12:59","title":"Hadházy Ákost Zuglóban indítja a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3afb8c6-d295-428c-97cc-961d95fa7e34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 64 éves férfit New Yorkban ütötte el egy autó. A sofőr nem állt meg segíteni.","shortLead":"A 64 éves férfit New Yorkban ütötte el egy autó. A sofőr nem állt meg segíteni.","id":"20210215_nicki_minaj_edesapja_gazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3afb8c6-d295-428c-97cc-961d95fa7e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0e022f-5d81-4ee4-8610-b81fa58469e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_nicki_minaj_edesapja_gazolas","timestamp":"2021. február. 15. 06:40","title":"Halálra gázolták Nicki Minaj édesapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da151c0a-c79f-405a-8abb-b37fcecd09ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt annyira felpörgött az online kereskedelem, hogy csakúgy kapkodnak a korszerű raktározásban jártas szakemberek után, és a logisztikai központok is úgy nőnek Magyarországon, mint a gomba.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt annyira felpörgött az online kereskedelem, hogy csakúgy kapkodnak a korszerű raktározásban...","id":"20210214_Legalabb_akkora_hianycikk_mar_a_raktaros_mint_tavasszal_a_vecepapir_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da151c0a-c79f-405a-8abb-b37fcecd09ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1741d1bc-40e3-4e62-80aa-18962270127c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Legalabb_akkora_hianycikk_mar_a_raktaros_mint_tavasszal_a_vecepapir_volt","timestamp":"2021. február. 14. 13:40","title":"Legalább akkora hiánycikk már a raktáros, mint tavasszal a vécépapír volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]