Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cbc5cbe-993f-4c59-8a44-22d7d42a5a4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Történetének második legnagyobb havi bevételét könyvelhette el a tajvani MediaTek 2021 első hónapjában. És ez nem kis szó, ugyanis már 24 éve a piacon van.","shortLead":"Történetének második legnagyobb havi bevételét könyvelhette el a tajvani MediaTek 2021 első hónapjában. És ez nem kis...","id":"20210220_mediatek_rekordbevetel_2021_januar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cbc5cbe-993f-4c59-8a44-22d7d42a5a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7129871e-bb26-4ad1-b208-3ca80bfd2bea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_mediatek_rekordbevetel_2021_januar","timestamp":"2021. február. 20. 18:03","title":"Akire nem hat a járvány: bivalyerős évkezdés a MediaTeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brit lap az ENSZ szegény országoknak szóló vakcinabeszerzési programjának nagyvonalú támogatását sürgeti, hogy a járvány elleni harcban a morális győzelem ne az oroszoké és a kínaiaké legyen.","shortLead":"A brit lap az ENSZ szegény országoknak szóló vakcinabeszerzési programjának nagyvonalú támogatását sürgeti...","id":"20210221_the_times_lapszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a66cfe6-e4c8-4b94-a097-cb45556fad00","keywords":null,"link":"/360/20210221_the_times_lapszemle","timestamp":"2021. február. 21. 09:15","title":"A vakcinaönzés veszélyeire figyelmezteti a Nyugatot a The Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"ATV","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szigetvári önkormányzat költségvetési csalás miatt feljelentette a kivitelezőt, mert szerintük nem teljesítette megfelelőn a városi látványfürdő építési munkáit. ","shortLead":"A szigetvári önkormányzat költségvetési csalás miatt feljelentette a kivitelezőt, mert szerintük nem teljesítette...","id":"20210221_Mar_majdnem_kesz__mondtak_a_szigetvari_latvanyfurdorol_pedig_a_harmadanal_se_tartanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e010487-f74f-4e97-a69c-673e8648d092","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210221_Mar_majdnem_kesz__mondtak_a_szigetvari_latvanyfurdorol_pedig_a_harmadanal_se_tartanak","timestamp":"2021. február. 21. 09:05","title":"Már majdnem kész - mondták a szigetvári látványfürdőről, pedig a harmadánál se tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff7c258-e904-411d-9fc9-01bb1ac1f033","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztria az átfogó koronavírus tesztelésben látja az áthidaló megoldást, ezért még gyorsabb, még hatékonyabb és még szélesebb körű tesztelésbe kezdenek.","shortLead":"Ausztria az átfogó koronavírus tesztelésben látja az áthidaló megoldást, ezért még gyorsabb, még hatékonyabb és még...","id":"20210221_Az_osztrakok_szerint_a_tomeges_teszteles_a_legjobb_fegyver_a_mutaciok_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ff7c258-e904-411d-9fc9-01bb1ac1f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ac2011-3d8c-459a-949f-99c68ff78d9f","keywords":null,"link":"/vilag/20210221_Az_osztrakok_szerint_a_tomeges_teszteles_a_legjobb_fegyver_a_mutaciok_ellen","timestamp":"2021. február. 21. 15:03","title":"Az osztrákok szerint a tömeges tesztelés a legjobb fegyver a mutációk ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d0e26f-47a5-4411-86c4-fb5de03a33d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem várható télies idő február utolsó hetében. ","shortLead":"Nem várható télies idő február utolsó hetében. ","id":"20210221_Tavasz_idojaras_OMSZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74d0e26f-47a5-4411-86c4-fb5de03a33d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7640e6-475a-4574-9a37-0e95f1bf707f","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Tavasz_idojaras_OMSZ","timestamp":"2021. február. 21. 16:04","title":"Jön a tavasz, 18 fok is lehet a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2f90d2-f1a6-4c20-a58b-39b9e41481c5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 200 millió adag koronavírus elleni oltást adtak be szerte a világon, ennek 45 százalékát a G7 csoportban tömörülő legfejlettebb ipari országokban.","shortLead":"Több mint 200 millió adag koronavírus elleni oltást adtak be szerte a világon, ennek 45 százalékát a G7 csoportban...","id":"20210220_Az_USAban_adtak_be_eddig_a_legtobb_koronavirs_elleni_vakcinat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa2f90d2-f1a6-4c20-a58b-39b9e41481c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1969f1ee-0e46-4a7a-9416-7fb2d5c0585a","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Az_USAban_adtak_be_eddig_a_legtobb_koronavirs_elleni_vakcinat","timestamp":"2021. február. 20. 15:50","title":"Az USA-ban adták be eddig a legtöbb koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Labirintkorlátos átjáróban történt a tragédia.","shortLead":"Labirintkorlátos átjáróban történt a tragédia.","id":"20210221_halalos_gazolas_vonat_del_balaton_atkelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4b5c4d-cda1-49bb-a49c-9e81a0a66ef0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_halalos_gazolas_vonat_del_balaton_atkelo","timestamp":"2021. február. 21. 10:15","title":"Halálos gázolás miatt késnek a vonatok a dél-balatoni vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e45e285-2bbc-43e3-8eac-bf002f4df989","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A börgöndi repülőtéren lesz az Óbudai Egyetem egyik technológiai kutatóközpontja is a tervek szerint.","shortLead":"A börgöndi repülőtéren lesz az Óbudai Egyetem egyik technológiai kutatóközpontja is a tervek szerint.","id":"20210221_borgond_repuloter_felujitas_palkovics_laszlo_cser_palkovics_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e45e285-2bbc-43e3-8eac-bf002f4df989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d891383e-58d0-4ee9-b9b8-ce57c2b89e8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_borgond_repuloter_felujitas_palkovics_laszlo_cser_palkovics_andras","timestamp":"2021. február. 21. 06:15","title":"Megújul az ország egyik legrégebbi repülőtere, 15 milliárdot adhat rá a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]