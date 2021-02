Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az építőipari vállalkozások várakozásai kissé kedvezőbbek lettek februárban.","shortLead":"Az építőipari vállalkozások várakozásai kissé kedvezőbbek lettek februárban.","id":"20210222_Munkanelkuliseg_GKI_konjunkturaindex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b883138-4f3f-40a7-bc99-eefad693a096","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_Munkanelkuliseg_GKI_konjunkturaindex","timestamp":"2021. február. 22. 08:32","title":"A munkanélküliségtől félnek leginkább a magyarok a GKI konjunktúraindexe szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom elnöke lesz a párt miniszterelnök-jelöltje. Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt személye október 23-ig fog kiderülni. ","shortLead":"Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom elnöke lesz a párt miniszterelnök-jelöltje. Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt...","id":"20210221_lesz_a_Momentum_miniszterelnokjeloltje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912474e6-7cea-4ad6-8761-1b3c39cee5e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_lesz_a_Momentum_miniszterelnokjeloltje","timestamp":"2021. február. 21. 14:15","title":"Fekete-Győr András a Momentum miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f72f20e-25a5-49ea-96b2-4cd49ae45ad4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 570 lóerős sportkocsinak talán nem ez a sors járt volna. ","shortLead":"Az 570 lóerős sportkocsinak talán nem ez a sors járt volna. ","id":"20210221_Perre_ment_a_ferfi_akinek_bezuztak_a_Ferrarijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f72f20e-25a5-49ea-96b2-4cd49ae45ad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a86a1ed-2c38-4cd7-8353-bfe950762b06","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_Perre_ment_a_ferfi_akinek_bezuztak_a_Ferrarijat","timestamp":"2021. február. 21. 09:17","title":"Perre ment a férfi, akinek bezúzták a biztosítás nélküli Ferrariját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"850 ezer rubeles (3,4 millió forintos) büntetésre ítélte szombaton Alekszej Navalnijt egy moszkvai bíróság: a vád szerint a legismertebb orosz ellenzéki megsértette egy második világháborús veterán becsületét. Ugyancsak szombaton az illetékes bíróság elutasította Navalnij fellebezését, így a politikusnak több mint két évre börtönbe kell vonulnia. \r

","shortLead":"850 ezer rubeles (3,4 millió forintos) büntetésre ítélte szombaton Alekszej Navalnijt egy moszkvai bíróság: a vád...","id":"20210220_Egy_masodik_vilaghaborus_veteran_megsertese_miatt_is_eliteltek_Alekszej_Navalnijt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551fa89a-e349-4833-8f88-2a172ac24bb8","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Egy_masodik_vilaghaborus_veteran_megsertese_miatt_is_eliteltek_Alekszej_Navalnijt","timestamp":"2021. február. 20. 18:41","title":"Egy második világháborús veterán megsértése miatt is elítélték Alekszej Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"ATV","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szigetvári önkormányzat költségvetési csalás miatt feljelentette a kivitelezőt, mert szerintük nem teljesítette megfelelőn a városi látványfürdő építési munkáit. ","shortLead":"A szigetvári önkormányzat költségvetési csalás miatt feljelentette a kivitelezőt, mert szerintük nem teljesítette...","id":"20210221_Mar_majdnem_kesz__mondtak_a_szigetvari_latvanyfurdorol_pedig_a_harmadanal_se_tartanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e010487-f74f-4e97-a69c-673e8648d092","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210221_Mar_majdnem_kesz__mondtak_a_szigetvari_latvanyfurdorol_pedig_a_harmadanal_se_tartanak","timestamp":"2021. február. 21. 09:05","title":"Már majdnem kész - mondták a szigetvári látványfürdőről, pedig a harmadánál se tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437a70fd-025f-4fae-ba7b-bbd02abe84d8","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Immanuel Kantra is lehet hivatkozni vagy a Fülöp-szigeteki dengue-járványra is. Egy angol egyetemen külön csoport kutatja az oltás iránti bizalom – illetve bizalmatlanság – hátterét. Ez a bizalmi kérdés a WHO szerint nagyobb egészségügyi kockázat, mint az AIDS.","shortLead":"Immanuel Kantra is lehet hivatkozni vagy a Fülöp-szigeteki dengue-járványra is. Egy angol egyetemen külön csoport...","id":"20210220_Vaccine_Confidence_Heidi_Larson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=437a70fd-025f-4fae-ba7b-bbd02abe84d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121572d1-a831-482e-9bcd-16d643ac434f","keywords":null,"link":"/360/20210220_Vaccine_Confidence_Heidi_Larson","timestamp":"2021. február. 20. 16:00","title":"Bizonytalan oltásügyben? Tudósok vizsgálják, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak hosszú ideig tart, de felesleges is – állítja egyre több kutatás a fitneszedzők által sulykolt bűvös napi tízezer lépés szükségességéről. ","shortLead":"Nemcsak hosszú ideig tart, de felesleges is – állítja egyre több kutatás a fitneszedzők által sulykolt bűvös napi...","id":"202107_szukseg_van_tizezer_lepesre_a_fele_igaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9e3c6b-830f-4212-b85f-31ce95a503e2","keywords":null,"link":"/360/202107_szukseg_van_tizezer_lepesre_a_fele_igaz","timestamp":"2021. február. 21. 16:10","title":"Tényleg szükség van napi 10 ezer lépésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"Napi.hu","category":"gazdasag","description":"Engedéllyel kisboltok is árulhatnak már gyógyszert a 2000 fő alatti településeken, legalábbis a veszélyhelyzet alatt. ","shortLead":"Engedéllyel kisboltok is árulhatnak már gyógyszert a 2000 fő alatti településeken, legalábbis a veszélyhelyzet alatt. ","id":"20210221_Boltokban_is_vehetunk_mar_gyogyszert_a_veszelyhelyzet_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a300c2-eeaa-45fd-b607-dd80b81f5963","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_Boltokban_is_vehetunk_mar_gyogyszert_a_veszelyhelyzet_alatt","timestamp":"2021. február. 21. 09:15","title":"Gyógyszert is árulhatnak a legkisebb települések boltjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]