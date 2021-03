Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f0e8cbf-372c-4507-98a5-761a6dbc084b","c_author":"hvg.hu","category":"eurologus","description":"Felmérnék, hogy a lakosság szerint az EU működésében, szerkezetében, tevékenységében milyen változásokra van szükség, mivel elégedetlenek a polgárok, és mi az, amiben tovább lehet és kell erősíteni az integrációt. ","shortLead":"Felmérnék, hogy a lakosság szerint az EU működésében, szerkezetében, tevékenységében milyen változásokra van szükség...","id":"20210310_Utjara_indult_az_Europa_jovojerol_szolo_konferencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f0e8cbf-372c-4507-98a5-761a6dbc084b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4029d75b-df49-4717-bc92-832a924df929","keywords":null,"link":"/eurologus/20210310_Utjara_indult_az_Europa_jovojerol_szolo_konferencia","timestamp":"2021. március. 10. 16:56","title":"Vita indult arról, hogyan reformálják meg az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen szeméremsértés, személyes adattal való visszaélés és garázdaság miatt is büntetőeljárás indult.","shortLead":"A férfi ellen szeméremsértés, személyes adattal való visszaélés és garázdaság miatt is büntetőeljárás indult.","id":"20210310_Nyilvanos_vece_titkos_felvetel_Tatabanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b24f2e1-eafb-47d1-a4b3-eee7722a65a3","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Nyilvanos_vece_titkos_felvetel_Tatabanya","timestamp":"2021. március. 10. 17:19","title":"Nyilvános vécébe lopózva készített titkos felvételeket nőkről egy tatai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU által kötött vakcinaszerződésekről van szó. ","shortLead":"Az EU által kötött vakcinaszerződésekről van szó. ","id":"20210311_Villamgyorsan_cafolt_az_Europai_Bizottsag_Gulyas_Gergelyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e18595-9f22-470e-a8a9-b6cdd091d17d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Villamgyorsan_cafolt_az_Europai_Bizottsag_Gulyas_Gergelyt","timestamp":"2021. március. 11. 13:59","title":"Villámgyorsan reagált az Európai Bizottság Gulyás Gergely szavaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának vezetője szerint van olyan idősebb ember, akinek sokkal nagyobb az esélye a túlélésre, hogy ha megkapja a szűkös erőforrásokat, szemben egy olyan fiatallal, akinek már esetleg krónikus betegsége van.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának vezetője szerint van olyan idősebb ember, akinek sokkal nagyobb az esélye...","id":"20210311_koronavirus_korhaz_beteg_etikai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbed2496-b459-4486-8737-60e58f0dc109","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_koronavirus_korhaz_beteg_etikai","timestamp":"2021. március. 11. 21:59","title":"Orvosi kamara: Vannak olyan kórházak, ahol egy orvoscsapat méri fel a koronavírusos betegek életkilátásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Levélben fordultak a Pénzügyminisztériumhoz, hogy hosszabbítsa meg a gazdálkodó szervezetek beszámolási kötelezettségének határidejét.","shortLead":"Levélben fordultak a Pénzügyminisztériumhoz, hogy hosszabbítsa meg a gazdálkodó szervezetek beszámolási...","id":"20210310_A_beszamolok_elhalasztasat_kerik_a_konyvelok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a0ca0a-ba2f-4a98-a956-254283c1d6e2","keywords":null,"link":"/kkv/20210310_A_beszamolok_elhalasztasat_kerik_a_konyvelok","timestamp":"2021. március. 10. 17:07","title":"A beszámolók elhalasztását kérik a könyvelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Thomas Bach második, egyben utolsó ciklusát kezdi a szervezet élén.","shortLead":"Thomas Bach második, egyben utolsó ciklusát kezdi a szervezet élén.","id":"20210310_thomas_bach_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_elnok_tokioi_olimpia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f263e44-a8dc-49ed-9cec-ee231bf250f3","keywords":null,"link":"/sport/20210310_thomas_bach_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_elnok_tokioi_olimpia","timestamp":"2021. március. 10. 17:43","title":"Újraválasztották a NOB elnökét, aki szerint biztosan lesz idén olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f467dbe5-e4b1-42b4-9073-28411ee3ecf7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzletláncéra hasonlító oldalon állítólagos nyereményekről értesítették az olvasókat.\r

","shortLead":"Az üzletláncéra hasonlító oldalon állítólagos nyereményekről értesítették az olvasókat.\r

","id":"20210310_Adathalaszok_Facebook_oldal_Penny_Market","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f467dbe5-e4b1-42b4-9073-28411ee3ecf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f1dac0-5750-41a2-9469-0f48e704d766","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Adathalaszok_Facebook_oldal_Penny_Market","timestamp":"2021. március. 10. 16:25","title":"Adathalászok csináltak kamu Facebook-oldalt a Penny Marketnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Nagybevásárlásait a bankkal fizettette ki, egy fonyódi étteremben ivott-evett családjával, azt is az OTP állta. Hét éven át élte a nagyvilági életet a bank volt régiós vezetője, akit végül egy belső vizsgálat buktatott le. Azóta sem ismert be semmit, de 18 vádlott-társa közül öt végül terhelő vallomást tett rá egy alku keretében. ","shortLead":"Nagybevásárlásait a bankkal fizettette ki, egy fonyódi étteremben ivott-evett családjával, azt is az OTP állta. Hét...","id":"20210312_A_bankar_aki_260_millioval_huzta_le_az_OTPt_a_kollegai_szeme_lattara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40ecac1-6c99-4e5b-8006-3c00d2722ead","keywords":null,"link":"/360/20210312_A_bankar_aki_260_millioval_huzta_le_az_OTPt_a_kollegai_szeme_lattara","timestamp":"2021. március. 12. 06:30","title":"Ifjú sztárbankárként indult, majd 260 millióval húzta le az OTP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]