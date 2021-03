Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d38c382-f1b7-4fed-960a-7b5144596761","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járványhelyzet után az elsők között szeretnének újranyitni.","shortLead":"A járványhelyzet után az elsők között szeretnének újranyitni.","id":"20210318_szolariumok_csod_segitseg_gulyas_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d38c382-f1b7-4fed-960a-7b5144596761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744984a3-2eab-40c7-9013-834a703c84fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_szolariumok_csod_segitseg_gulyas_gergely","timestamp":"2021. március. 18. 19:19","title":"Ha nem is hallott még róluk, de létezik szolárium egyesület és Gulyás Gergelyhez fordultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5688f3e-4ccb-42b6-ba52-eaebf42e3d9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Az életnél nincs semmi fontosabb. Akármekkora a hegyed, mászd mosolyogva, örülj annak, hogy élhetsz, és ne félig üresnek, hanem félig telinek lásd a pohárban a vizet” – vallotta az AWS frontembere.","shortLead":"„Az életnél nincs semmi fontosabb. Akármekkora a hegyed, mászd mosolyogva, örülj annak, hogy élhetsz, és ne félig...","id":"20210318_AWS_Siklosi_Ors_zenekar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5688f3e-4ccb-42b6-ba52-eaebf42e3d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d879659b-809b-4dcf-9850-b0dbe16e7581","keywords":null,"link":"/kultura/20210318_AWS_Siklosi_Ors_zenekar","timestamp":"2021. március. 18. 09:51","title":"Az AWS tagjai megosztották az énekesük halála előtti gondolatait, ők is ez alapján tervezik a jövőjüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3280198f-3b84-4f44-bbb5-81ec9f32e925","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ami itt folyik a nemzet nevében már egy évtizede, az valójában a kisebbség önkényuralma. Ha tényleg többségben lennének, nem kellett volna elhallgattatniuk a Klubrádiót, írja szerzőnk.","shortLead":"Ami itt folyik a nemzet nevében már egy évtizede, az valójában a kisebbség önkényuralma. Ha tényleg többségben...","id":"20210317_Tota_W_Udvoz_legy_Bolgar_ur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3280198f-3b84-4f44-bbb5-81ec9f32e925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6c1e0f-a4d3-49f8-9ca2-70cb8ef062c7","keywords":null,"link":"/360/20210317_Tota_W_Udvoz_legy_Bolgar_ur","timestamp":"2021. március. 17. 15:00","title":"Tóta W.: Üdvöz légy, Bolgár úr!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0198f458-d6fb-483a-bf92-4d21c62263cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon gyorsan terjed a brit variáns, 300 ezer felett van az aktív fertőzöttek száma. Bezárnak az üzletek, a kulturális intézmények és a szállodák.","shortLead":"Nagyon gyorsan terjed a brit variáns, 300 ezer felett van az aktív fertőzöttek száma. Bezárnak az üzletek, a kulturális...","id":"20210317_lengyelorszag_szigoritas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0198f458-d6fb-483a-bf92-4d21c62263cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14566217-102f-414c-984f-64472320a771","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_lengyelorszag_szigoritas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 17. 16:52","title":"Kiterjesztik a járványügyi szigorításokat Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerződésben vállalt határidő előtt érkezett meg az újabb kínai vakcinaszállítmány.","shortLead":"A szerződésben vállalt határidő előtt érkezett meg az újabb kínai vakcinaszállítmány.","id":"20210317_kinai_vakcina_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778a7761-b1ce-44eb-a447-eea79812a00d","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_kinai_vakcina_jarvany","timestamp":"2021. március. 17. 13:01","title":"Újabb százezer kínai vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9e3c6e-c63c-4c76-89eb-8a85b3022839","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most többek között a magyar piacra akarnak koncentrálni.","shortLead":"Most többek között a magyar piacra akarnak koncentrálni.","id":"20210317_kivonul_Tesco_Lengyelorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f9e3c6e-c63c-4c76-89eb-8a85b3022839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bf77cc-2102-4618-a16b-6a6e69fec02d","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_kivonul_Tesco_Lengyelorszag","timestamp":"2021. március. 17. 16:21","title":"Kivonul a Tesco Lengyelországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5d5998-4743-4ee5-8f09-82bd3870791e","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Március 23-án, jövő kedden indul az ország legnagyobb virtuális karrierfóruma. 