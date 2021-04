Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50d4efd3-8d18-4868-87af-f8bdca0a4d25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1971. április 6-án jelentették be az első magyar szupergrup megszületését.\r

\r

","shortLead":"1971. április 6-án jelentették be az első magyar szupergrup megszületését.\r

\r

","id":"20210406_Otven_eve_alakult_meg_az_LGT","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50d4efd3-8d18-4868-87af-f8bdca0a4d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fc3b05-dc39-492d-b3f6-0013b2de025e","keywords":null,"link":"/kultura/20210406_Otven_eve_alakult_meg_az_LGT","timestamp":"2021. április. 06. 09:17","title":"Ötven éve alakult meg az LGT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb8130-2b81-4ea6-b325-b8a4d30922f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenegy ukrán nőt tartóztattak le, mert meztelen fotókat készítettek egy erkélyen a dubaji kikötőben.","shortLead":"Tizenegy ukrán nőt tartóztattak le, mert meztelen fotókat készítettek egy erkélyen a dubaji kikötőben.","id":"20210406_Letartoztatas_lett_a_meztelen_pozolas_vege_Dubajban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56cb8130-2b81-4ea6-b325-b8a4d30922f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2255e79-21e4-4814-8da0-eb8e8d8b00cf","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Letartoztatas_lett_a_meztelen_pozolas_vege_Dubajban","timestamp":"2021. április. 06. 09:19","title":"Letartóztatás lett a meztelen pózolás vége Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f422bb9d-42f7-4830-84cf-6b226f343d56","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalábbis az exit pollok szerint vezet a kormánypárt. ","shortLead":"Legalábbis az exit pollok szerint vezet a kormánypárt. ","id":"20210404_Bulgaria_miniszterelnoke_a_korrupcios_vadak_ellenere_a_helyen_maradhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f422bb9d-42f7-4830-84cf-6b226f343d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c460197a-8db5-4ed4-907b-170a8bc13380","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Bulgaria_miniszterelnoke_a_korrupcios_vadak_ellenere_a_helyen_maradhat","timestamp":"2021. április. 04. 20:39","title":"Bulgária miniszterelnöke a korrupciós vádak ellenére a helyén maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Felpöröghet az ingatlanpiac, de az új és a használt lakások, sőt, a bérlakások ára is stagnálhat - erre számítanak az ingatlanokkal foglalkozó cégek és a lakásvásárlók a GKI és a Masterplast felmérése szerint.","shortLead":"Felpöröghet az ingatlanpiac, de az új és a használt lakások, sőt, a bérlakások ára is stagnálhat - erre számítanak...","id":"20210406_lakas_ingatlan_alberlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4349d424-39b9-4314-8253-9c2f91ce9ac6","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_lakas_ingatlan_alberlet","timestamp":"2021. április. 06. 06:05","title":"Hiába csökken az áfa, nem lesznek olcsóbbak a lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Van ország, amelyik nyit, van, amelyik szigorít a korlátozásokon. Jöhet a negyedik hullám? Putyin örök. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Van ország, amelyik nyit, van, amelyik szigorít a korlátozásokon. Jöhet a negyedik hullám? Putyin örök. Ez a hvg360...","id":"20210406_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11df1e0-f1bf-4567-9fc7-8c99af15c71e","keywords":null,"link":"/360/20210406_Radar360","timestamp":"2021. április. 06. 08:00","title":"Radar360: Csiki-csuki Európában a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dfb3ad-86d7-4082-95c9-263193c9fe06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A National Geographic Európa a magasból című sorozatában ezúttal Magyarországot fogja bemutatni. Mutatunk fotókat belőle.","shortLead":"A National Geographic Európa a magasból című sorozatában ezúttal Magyarországot fogja bemutatni. Mutatunk fotókat...","id":"20210406_Lelegzetelallito_felvetelek_keszultek_Magyarorszagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67dfb3ad-86d7-4082-95c9-263193c9fe06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b480f806-9811-4f93-9814-a551c5505d88","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Lelegzetelallito_felvetelek_keszultek_Magyarorszagrol","timestamp":"2021. április. 06. 09:58","title":"Lélegzetelállító felvételek készültek Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a88b8a-37e7-40bf-9d9c-c6173d31af71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos megfogalmazás szerint \"felmerült az ittasság gyanúja\".","shortLead":"A hivatalos megfogalmazás szerint \"felmerült az ittasság gyanúja\".","id":"20210406_tapolca_kisteherauto_amokfuto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9a88b8a-37e7-40bf-9d9c-c6173d31af71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e84282-b78b-4eed-9f36-ae1f60084fef","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_tapolca_kisteherauto_amokfuto","timestamp":"2021. április. 06. 06:24","title":"Helyszínelő rendőröknek és öt autónak hajtott neki Tapolcánál egy kisteherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efa17e1-bd33-420b-a080-2ba8225caa29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Koronavírus elleni oltás vagy a gyógyulást igazoló dokumentum kell ahhoz, hogy külföldiek Mekkába mehessenek zarándoklatra.","shortLead":"Koronavírus elleni oltás vagy a gyógyulást igazoló dokumentum kell ahhoz, hogy külföldiek Mekkába mehessenek...","id":"20210406_mekka_zarandok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5efa17e1-bd33-420b-a080-2ba8225caa29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458ea127-c7af-4c45-9955-0794113c67b5","keywords":null,"link":"/elet/20210406_mekka_zarandok_koronavirus","timestamp":"2021. április. 06. 13:12","title":"Csak a beoltott zarándokok mehetnek Mekkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]