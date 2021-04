Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány ellenére nézők előtt rendezik idén a Forma-1-es Monacói Nagydíja. Minden néző mellett üresen marad egy-egy hely. ","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére nézők előtt rendezik idén a Forma-1-es Monacói Nagydíja. Minden néző mellett üresen...","id":"20210410_Nezok_elott_rendezik_a_Forma1es_Monacoi_Nagydijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843c5056-204e-4950-9129-cd316f147a6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210410_Nezok_elott_rendezik_a_Forma1es_Monacoi_Nagydijat","timestamp":"2021. április. 10. 15:38","title":"Nézők előtt rendezik a Forma-1-es Monacói Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdáig egész jó lesz az idő, de utána hűvösebb napok jönnek.","shortLead":"Szerdáig egész jó lesz az idő, de utána hűvösebb napok jönnek.","id":"20210411_10_fokos_lehules_jon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a59d4b-c213-421e-b64a-11dd5f75cea0","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_10_fokos_lehules_jon","timestamp":"2021. április. 11. 15:52","title":"10 fokos lehűlés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pandémiás időszak legtöbb bevételt hozó mozija lett, maga mögé utasítva Christopher Nolan Tenet című filmjét.","shortLead":"A pandémiás időszak legtöbb bevételt hozó mozija lett, maga mögé utasítva Christopher Nolan Tenet című filmjét.","id":"20210410_A_Godzilla_vs_Kong_a_jarvanyidoszak_legsikeresebb_filmje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06616ebd-64c5-45dc-9689-635d73ff4373","keywords":null,"link":"/kultura/20210410_A_Godzilla_vs_Kong_a_jarvanyidoszak_legsikeresebb_filmje","timestamp":"2021. április. 10. 21:53","title":"A Godzilla vs. Kong a járványidőszak legsikeresebb filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tom Joneson kívül kizárólag magyar fellépők lesznek. ","shortLead":"Tom Joneson kívül kizárólag magyar fellépők lesznek. ","id":"20210412_Augusztus_VeszpremFest_Tom_Jones","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1f1ae5-cd11-4b66-9501-f0326fcf9d00","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Augusztus_VeszpremFest_Tom_Jones","timestamp":"2021. április. 12. 11:15","title":"Jamie Cullum csak jövőre, de Tom Jones már idén fellép a VeszprémFesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be134488-fe53-408f-967f-f7ea39757bd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten az utcán élők 73 százalékát tesztelték le legalább egyszer, az országos átlag viszont jóval ezalatt van.","shortLead":"Budapesten az utcán élők 73 százalékát tesztelték le legalább egyszer, az országos átlag viszont jóval ezalatt van.","id":"20210412_Koronavirus_jarvanyugy_intezkedes_hajlektalan_ellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be134488-fe53-408f-967f-f7ea39757bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8978808f-648f-4b9f-a5ae-09ce3c696efb","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Koronavirus_jarvanyugy_intezkedes_hajlektalan_ellatas","timestamp":"2021. április. 12. 08:16","title":"Nem vártak a kormányra, önálló járványügyi intézkedéseket hoztak a hajléktalanellátásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több üzlet is kinyithatott, miután változott a bolti korlátozások rendje; egyre nagyobb bajban vannak az orvostechnikai cégek; 450 milliárd forintos kínai hitelt venne fel a magyar állam egy kínai egyetem építésére. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Több üzlet is kinyithatott, miután változott a bolti korlátozások rendje; egyre nagyobb bajban vannak az orvostechnikai...","id":"20210411_Es_akkor_nyitas_kina_egeszsegugy_ozd_kertesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e09bd0d-b197-440c-8426-556b56c10435","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210411_Es_akkor_nyitas_kina_egeszsegugy_ozd_kertesz","timestamp":"2021. április. 11. 07:00","title":"És akkor 2,5 millió beoltott kellett ahhoz, hogy a kormány végre korlátozza a bolti tumultust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ingenuity hivatalosan április 11-én emelkedett volna a levegőbe, de egy probléma miatt ez most elmarad. A NASA három nap múlva próbálkozik majd a szerkezet magasba emelésével, amely az első irányított repülés lesz egy másik bolygón.","shortLead":"Az Ingenuity hivatalosan április 11-én emelkedett volna a levegőbe, de egy probléma miatt ez most elmarad. A NASA három...","id":"20210411_nasa_marsi_helikopter_dron_ingenuity_repules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983a851d-1544-4e90-87fe-7ef18e4ee1ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210411_nasa_marsi_helikopter_dron_ingenuity_repules","timestamp":"2021. április. 11. 10:32","title":"Műszaki hiba miatt elhalasztja a marsi drón reptetését a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee618e41-396a-4cd0-a17b-007f1aaedc13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ittas volt a hajó vezetője, ő is a vízbe esett és utasa is. ","shortLead":"Ittas volt a hajó vezetője, ő is a vízbe esett és utasa is. ","id":"20210411_Vizbe_esett_a_hajorol_es_meghalt_egy_ember_a_RackeveiDunan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee618e41-396a-4cd0-a17b-007f1aaedc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ad6473-45e9-4024-a68d-a86c87adaae1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_Vizbe_esett_a_hajorol_es_meghalt_egy_ember_a_RackeveiDunan","timestamp":"2021. április. 11. 10:15","title":"Vízbe esett a hajóról és meghalt egy ember a Ráckevei-Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]