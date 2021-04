Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2a6f45e9-aee1-40b6-a2fe-46484d3f5d36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az igazán nagy biztonságot sajnos csak Dél-Koreában kamatoztathatják az egyik új Galaxy telefon tulajdonosai, itt érhető majd el ugyanis a Samsung második kvantumtechnikával felszerelt okostelefonja, a Galaxy Quamtum2.","shortLead":"Az igazán nagy biztonságot sajnos csak Dél-Koreában kamatoztathatják az egyik új Galaxy telefon tulajdonosai, itt...","id":"20210420_samsung_galaxy_quantum2_kvantum_kriptografiai_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f45e9-aee1-40b6-a2fe-46484d3f5d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a645c5-d6ee-462c-9c11-e9dea73efc0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_samsung_galaxy_quantum2_kvantum_kriptografiai_technologia","timestamp":"2021. április. 20. 19:03","title":"Pénteken jelenik meg a Samsung legbiztonságosabb telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218eb21a-3c8b-4170-9b88-de51c4ecdd55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár értesüléseink szerint 4 milliós beoltottság esetén a kormányzat teljes kulturális nyitást tervez, mozikkal, színházakkal, ennek egyelőre nem sok jelét látják az ágazati szereplők. ","shortLead":"Bár értesüléseink szerint 4 milliós beoltottság esetén a kormányzat teljes kulturális nyitást tervez, mozikkal...","id":"20210420_4_millio_beoltott_kulturalis_nyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=218eb21a-3c8b-4170-9b88-de51c4ecdd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6c2a00-9750-4572-9c05-1a14b93f461e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_4_millio_beoltott_kulturalis_nyitas","timestamp":"2021. április. 20. 16:30","title":"Négymillió beoltottnál jöhet a teljes kulturális nyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9244a2b2-9b47-4250-8b3e-f9280cad8007","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsinak nem csak a motorját piszkálták meg, a külsejét is módosították.","shortLead":"Az olasz sportkocsinak nem csak a motorját piszkálták meg, a külsejét is módosították.","id":"20210422_kozel_900_loeros_lett_a_ferrari_f8_tributo_mansory","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9244a2b2-9b47-4250-8b3e-f9280cad8007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f129ad-66d6-4b87-b0ed-997925ee4e83","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_kozel_900_loeros_lett_a_ferrari_f8_tributo_mansory","timestamp":"2021. április. 22. 06:41","title":"Közel 900 lóerős lett a Ferrari F8 Tributo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az LG Rollable nevű készülék valószínűleg már soha nem fog elkészülni, még utoljára megkapott egy tanúsítványt.","shortLead":"Bár az LG Rollable nevű készülék valószínűleg már soha nem fog elkészülni, még utoljára megkapott egy tanúsítványt.","id":"20210420_lg_feltekerheto_kijelzos_telefon_lg_rollable_nfc_tanusitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3500eb-e4b0-4166-851c-6eb556b0878d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_lg_feltekerheto_kijelzos_telefon_lg_rollable_nfc_tanusitvany","timestamp":"2021. április. 20. 11:33","title":"Megkapta az engedélyt az utóbbi idők legérdekesebb telefonja – csak már nincs, aki legyártsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f864ff1a-5b92-4de4-b204-55ee69572a80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Forma–1-es világbajnok a közösségi oldalakon reagált, miután mindhárom vádpontban bűnösnek találta az esküdtszék Derek Chauvint a George Floyd halála ügyében zajló perben. ","shortLead":"A Forma–1-es világbajnok a közösségi oldalakon reagált, miután mindhárom vádpontban bűnösnek találta az esküdtszék...","id":"20210421_Lewis_Hamilton_George_halala_nem_volt_hiabavalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f864ff1a-5b92-4de4-b204-55ee69572a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a319f2a9-2de3-4e97-8247-281adfff3343","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Lewis_Hamilton_George_halala_nem_volt_hiabavalo","timestamp":"2021. április. 21. 08:44","title":"Lewis Hamilton: George halála nem volt hiábavaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nagyjából hatezer milliárd forintot kér a magyar kormány az EU Helyreállítási Alapjából, a válságkezelésre szánt pénzek nagy részét az építőiparban költenék el, de az energetikával és digitális szolgáltatásokkal foglalkozó cégek is készülhetnek a pályázatokra, sőt, egy jelentős vasúti- és HÉV-kocsi-beszerzést is ebből a keretből finanszíroznának. De az orvosok fizetésemelésére is innen jutna pénz. Már ha jók a számok.","shortLead":"Nagyjából hatezer milliárd forintot kér a magyar kormány az EU Helyreállítási Alapjából, a válságkezelésre szánt pénzek...","id":"20210421_helyreallitasi_terv_eu_valsagkezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd684bb-1b70-475f-934c-ee38990455fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_helyreallitasi_terv_eu_valsagkezeles","timestamp":"2021. április. 21. 16:00","title":"Megnéztük, mire megy el az a hatezer milliárd, amit a kormány az EU-tól kért a járvány utáni helyreállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a06652b-8161-4b91-9de6-8e422ac15474","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen öt tisztán elektromos meghajtású modellje lesz a márkának.","shortLead":"Összesen öt tisztán elektromos meghajtású modellje lesz a márkának.","id":"20210421_Erdekes_kategoriaban_jon_a_kovetkezo_elektromos_Mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a06652b-8161-4b91-9de6-8e422ac15474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af0d3f9-bb99-4613-9c9d-2cc1f00a8f45","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_Erdekes_kategoriaban_jon_a_kovetkezo_elektromos_Mercedes","timestamp":"2021. április. 21. 11:22","title":"Elektromos családi furgonnal jön ki a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d6bffe-2638-4868-9ccb-ec9c37bcb6ec","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Öt másodpercig éreztem rosszul magam, mikor megláttam Andrásról az egzotikus helyeken készült fotókat a Facebookon, aztán rájöttem, hogy ez sehova nem vezet – mondja Antal, aki egy olyan startupot finanszíroz, ami a Karib-térségben próbálja eladni applikációját. 