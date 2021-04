Az Instagramot ugyan elsősorban a képek publikálására találták ki, üzenetet is lehet küldeni rajta. Ezt pedig sokan meg is teszik, ám nem minden felhasználó tartja be a platform szabályait. Emellett olyanok is akadnak, akik éppen ezen a felületen zaklatják társaikat.

E jelenségekről a Facebook tulajdonában álló Instagram is tud, a cég pedig hosszabb ideje, válogatott módszerekkel igyekszik leállítani azt. Egy mostanában érkező új funkció is ennek szellemében épül be az Instagram rendszerébe, a fejlesztők ráadásul igen nagy reményeket fűznek hozzá.

A cég tájékoztatása szerint a rendszer automatikusan kiszűri majd a sértő szavakat és kifejezéseket, az obszcén jelentésű emojikat is beleértve.

Ez azt jelenti, hogy a felhasználók elméletben nem is találkoznak majd gyűlölködő kommentekkel, ha megnyitják az Instagram üzenetküldő részét. A szövegek azért teljesen nem fognak eltűnni: a fennakadt szövegeket, megkereséseket minden esetben egy külön mappába rendszerezi az Instagram, de ennek tartalmát a fiók tulajdonosa bármikor ürítheti. A felhasználók ezen kívül jelenthetik is a sértő üzenet íróját.

Az Instagram azt állítja, hogy a funkciót ismert diszkrimináció- és zaklatásellenes szervezetekkel együtt találták ki, és velük is állítottak össze azoknak a szavaknak, illetve kifejezéseknek a listáját, melyeket jó eséllyel a zaklató is leírna. Ez azért a hangsúlyos, mert a rendszer ezzel már ismerheti, miket kell kiszűrnie. De a felhasználók maguk is szerkeszthetik, milyen szavakat nem szeretnének meglátni az üzeneteik közt.

A fejlesztés egyedüli hátránya, hogy azt első körben a hírességek számára teszik elérhetővé, vagyis kimondottan olyan fióktulajdonosoknak, ahol a nagykövetőtábor miatt nagyobb esély van rá, hogy valakit zaklatnának. Azt ugyanakkor nem közölte a cég, hogy pontosan mely országokban lehet elsőként számítani a funkcióra.

