[{"available":true,"c_guid":"98f4dcef-f3e1-4904-8cac-3c68f82aee83","c_author":"Balla István – Czeglédi Fanni – Csatlós Hanna – Kovács Bálint – Németh Róbert","category":"kultura","description":"Idén 120 éves a magyar film, ennek apropóján filmeseket, írókat, kritikusokat, szakújságírókat kértünk fel arra, hogy segítsenek összeállítani a valaha készült legfontosabb magyar filmek 30-as listáját. Megáll az idő, Saul fia, Szindbád – sorozatunk befejező részében a toplista első tíz helyezettjét mutatjuk be.\r

","shortLead":"Idén 120 éves a magyar film, ennek apropóján filmeseket, írókat, kritikusokat, szakújságírókat kértünk fel arra...","id":"20210430_Minden_idok_10_legfontosabb_magyar_filmje__HVG_TOP30_3__A_Szerelemtol_a_Bizalomig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98f4dcef-f3e1-4904-8cac-3c68f82aee83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac891d8-2770-4f9a-8a0b-89cc631989f6","keywords":null,"link":"/kultura/20210430_Minden_idok_10_legfontosabb_magyar_filmje__HVG_TOP30_3__A_Szerelemtol_a_Bizalomig","timestamp":"2021. április. 30. 19:00","title":"Ez minden idők 10 legfontosabb magyar filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1286e3f3-ce38-45d4-8bb2-c67f45f9533f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Péntek délelőtt sok felhasználó számára elérhetetlenné vált a Facebook asztali böngészős felülete.","shortLead":"Péntek délelőtt sok felhasználó számára elérhetetlenné vált a Facebook asztali böngészős felülete.","id":"20210430_facebook_leallas_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1286e3f3-ce38-45d4-8bb2-c67f45f9533f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d88d8da-2d58-4972-8579-e7cabbf59542","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_facebook_leallas_hiba","timestamp":"2021. április. 30. 09:19","title":"Többeknek nem megy a Facebook [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki oltást akar kapni, az hozzánk is jöhet – üzeni Baranyi Krisztina polgármester.","shortLead":"Aki oltást akar kapni, az hozzánk is jöhet – üzeni Baranyi Krisztina polgármester.","id":"20210430_ferencvaros_baranyi_krisztina_sinopharm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5020a2-3cda-4222-8f0b-a8fab37d4d0c","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_ferencvaros_baranyi_krisztina_sinopharm","timestamp":"2021. április. 30. 14:47","title":"1000 adag van, de csak 11-en kérték a Sinopharm-vakcinát Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d73f5b-e544-4b3f-a0a6-ddae6aa17d34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó új szabadidőautójának első példányai a nyáron érkeznek meg a kereskedésekbe. ","shortLead":"A japán gyártó új szabadidőautójának első példányai a nyáron érkeznek meg a kereskedésekbe. ","id":"20210429_bearaztak_a_teljesen_uj_nissan_qashqait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6d73f5b-e544-4b3f-a0a6-ddae6aa17d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe68a61a-2a65-4a2c-b54f-487223f0faa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_bearaztak_a_teljesen_uj_nissan_qashqait","timestamp":"2021. április. 29. 06:41","title":"Beárazták a teljesen új Nissan Qashqait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b112398-c7b9-4a42-8c0e-6378eb8315aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs realitása annak, hogy ne legyen negyedik hulláma a járványnak - mondta egy Facebookon közvetített beszélgetés során Jakab Ferenc virológus. Oroszi Beatrix epidemológus is így látja, szerinte \"szinte borítékolható\", hogy visszatér közénk a vírus, egyszerűen azért, mert hatmilliárd emberrel \"remek, fogékony embertömeget\" kapott. ","shortLead":"Nincs realitása annak, hogy ne legyen negyedik hulláma a járványnak - mondta egy Facebookon közvetített beszélgetés...","id":"20210429_A_magyar_jarvanyugyi_szakertok_szamitanak_negyedik_hullamra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b112398-c7b9-4a42-8c0e-6378eb8315aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bef83d-8519-4553-8737-3c56a1f3aa23","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_A_magyar_jarvanyugyi_szakertok_szamitanak_negyedik_hullamra","timestamp":"2021. április. 29. 20:41","title":"Oroszi Beatrix és Jakab Ferenc szerint a terasznyitás nem robbantja be a járványt országosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ac2765-6e62-4648-bc82-62745a6ff05a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mennek elegen oltásra, ezért a miniszterelnök még nem mondta meg, hogy a nyitás következő lépése 4,5 vagy 5 millió oltásnál következik-e be.","shortLead":"Nem mennek elegen oltásra, ezért a miniszterelnök még nem mondta meg, hogy a nyitás következő lépése 4,5 vagy 5 millió...","id":"20210430_Orban_kossuth_radio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9ac2765-6e62-4648-bc82-62745a6ff05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ef6fc3-8c75-4731-9b58-edbbd6d9055b","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Orban_kossuth_radio","timestamp":"2021. április. 30. 07:35","title":"Orbán: Szombattól jön az újabb nyitás, aki akar, ma kaphat Pfizert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2c85e0-ff85-4cd9-af2f-0903d0d87543","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2019-ben házasodtak össze.\r

","shortLead":"2019-ben házasodtak össze.\r

","id":"20210430_schmuck_andor_hanak_eszter_valas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc2c85e0-ff85-4cd9-af2f-0903d0d87543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310ec677-8fce-414a-a872-a0a939e1d9d4","keywords":null,"link":"/elet/20210430_schmuck_andor_hanak_eszter_valas","timestamp":"2021. április. 30. 06:16","title":"Válik Schmuck Andor és 26 évvel fiatalabb párja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az ÁSZ most kiadott jelentése szerint 2018–2019-ben még minden rendben volt az önkormányzatok költségvetésével. Bár sok pénz elment a 2019-es választásra időzített beruházásokra, ezekre elég fedezetet biztosítottak azok a bevételek, amelyek közül azóta a válság és a kormány elvonásai miatt sok kiesett. Ez pedig növelheti az eladósodás kockázatát. ","shortLead":"Az ÁSZ most kiadott jelentése szerint 2018–2019-ben még minden rendben volt az önkormányzatok költségvetésével. Bár sok...","id":"20210429_ASZ_onkormanyzat_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4001280-1446-434c-a664-1904d59e56d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210429_ASZ_onkormanyzat_koltsegvetes","timestamp":"2021. április. 29. 11:04","title":"Gazdálkodjanak gondosan – javasolta az Állami Számvevőszék elnöke az önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]