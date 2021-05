Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a kínai vakcina nem kifejezetten egyetlen, hanem sokféle fehérje ellen fejt ki immunválaszt.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a kínai vakcina nem kifejezetten egyetlen, hanem sokféle fehérje ellen fejt ki...","id":"20210505_merkely_sinopharm_antitest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa22945-ad3b-4012-be4b-d96d65e8d587","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_merkely_sinopharm_antitest","timestamp":"2021. május. 05. 07:58","title":"Merkely: Eddig minden vizsgált Sinopharmmal oltottnál találtak antitestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A hétfő este megjelent kormányhatározat 22 milliárd forintot vesz ki különböző tartalékokból.","shortLead":"A hétfő este megjelent kormányhatározat 22 milliárd forintot vesz ki különböző tartalékokból.","id":"20210504_egeszsegugy_vizugy_katonai_titkosszolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf015df-0625-4193-a476-f48b392f2bc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210504_egeszsegugy_vizugy_katonai_titkosszolgalat","timestamp":"2021. május. 04. 10:18","title":"Az egészségügy, a vízügy és a katonai titkosszolgálatok is kaptak pluszpénzt a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d3d7d98-b285-4bd7-9cc2-edac3582246b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A DYMA MM Kft. hárommillió forintos mínuszban zárta 2020-at.","shortLead":"A DYMA MM Kft. hárommillió forintos mínuszban zárta 2020-at.","id":"20210503_Majka_DYMA_MM_veszteseges_osztalek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d3d7d98-b285-4bd7-9cc2-edac3582246b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc90552-62ff-4280-87c8-bca64b22bb42","keywords":null,"link":"/kkv/20210503_Majka_DYMA_MM_veszteseges_osztalek","timestamp":"2021. május. 03. 16:01","title":"Majka cége veszteséges volt tavaly, de kifizettek 30 millió forint osztalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump alatt 110 ezerről 15 ezerre csökkent a kvóta, ezt emelte a regnáló elnök 62 500-ra.","shortLead":"Donald Trump alatt 110 ezerről 15 ezerre csökkent a kvóta, ezt emelte a regnáló elnök 62 500-ra.","id":"20210504_Joe_Biden_megemelte_a_befogadhato_menekultek_letszamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52962aaf-41fb-4733-aa4a-1afb317ca643","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_Joe_Biden_megemelte_a_befogadhato_menekultek_letszamat","timestamp":"2021. május. 04. 05:17","title":"Joe Biden megemelte a befogadható menekültek létszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07394cfc-4def-4cfe-87d0-df581fdc7bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google megelégelte a félrevezető alkalmazásneveket, így szigorítja a Play áruházra vonatkozó szabályokat.","shortLead":"A Google megelégelte a félrevezető alkalmazásneveket, így szigorítja a Play áruházra vonatkozó szabályokat.","id":"20210503_play_aruhaz_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07394cfc-4def-4cfe-87d0-df581fdc7bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792b2527-5a73-457d-94ff-75392ab8a7da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_play_aruhaz_android","timestamp":"2021. május. 03. 20:08","title":"Változás jön a Play áruházban, de ennek minden androidos örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72de84b-afa4-4b52-8337-85ea0a08c929","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Magyarországon nem őshonos faj, az óriásrétisas egy példányát fogták be a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai Budakalászon. Azt is kiderítették, hogyan keveredett hozzánk a madár.","shortLead":"Egy Magyarországon nem őshonos faj, az óriásrétisas egy példányát fogták be a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai...","id":"20210503_Oriasi_ragadozo_madarat_fogtak_be_a_Lupatonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72de84b-afa4-4b52-8337-85ea0a08c929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fa18dc-8e72-4b58-8ddb-c6321bad50d5","keywords":null,"link":"/elet/20210503_Oriasi_ragadozo_madarat_fogtak_be_a_Lupatonal","timestamp":"2021. május. 03. 11:32","title":"Óriási ragadozó madarat fogtak be a Lupa-tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Magyarellenes falragaszokat tettek ki Beregszászon.","shortLead":"Magyarellenes falragaszokat tettek ki Beregszászon.","id":"20210503_beregszsasz_magyarellenes_ukran_falragasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae276c5-00f6-4ac7-8451-ed6050a31839","keywords":null,"link":"/vilag/20210503_beregszsasz_magyarellenes_ukran_falragasz","timestamp":"2021. május. 03. 12:36","title":"„Késhegyre a magyarokkal!” – uszító falragaszok jelentek meg Beregszászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4f4e17-bbf7-41d0-ae9c-7c9cd0c290e8","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ami gazdaság, az újraindítódik, ami egészség, az járványvédekeződik. Az egészségüggyel kapcsolatos kiadások valóban jelentősen nőnek. A 2022-es költségvetésben a kormány 3,2 ezer milliárd forintos hiánnyal számol, és 5 százalék fölötti gazdasági növekedéssel.","shortLead":"Ami gazdaság, az újraindítódik, ami egészség, az járványvédekeződik. Az egészségüggyel kapcsolatos kiadások valóban...","id":"20210505_koltsegvetes_2022_allamhaztartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed4f4e17-bbf7-41d0-ae9c-7c9cd0c290e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e881adb0-ef80-41f2-9a74-9d3c6071f403","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_koltsegvetes_2022_allamhaztartas","timestamp":"2021. május. 05. 11:05","title":"A kormány 10 ezer milliárd forintnyi szómágiát varázsolt a 2022-es költségvetésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]