[{"available":true,"c_guid":"222c0285-9389-4e01-ae72-9c69b8e90dd5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Lesz egy kiskapu: imádkozni ingyen be lehet menni.","shortLead":"Lesz egy kiskapu: imádkozni ingyen be lehet menni.","id":"20210507_velence_szent_mark_szekesegyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=222c0285-9389-4e01-ae72-9c69b8e90dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48307049-f94a-4f45-ad8c-dc811b5494c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210507_velence_szent_mark_szekesegyhaz","timestamp":"2021. május. 07. 20:28","title":"Belépődíjas lesz a velencei Szent Márk-székesegyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672d4d80-6645-4031-9863-66474193bfea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megtalálták a legkorábbi emberi temetkezési helyet Afrikában: a 78 ezer éves sírba egy két és fél-hároméves gyermeket temettek – jelentették be a sírt feltáró kutatók.","shortLead":"Megtalálták a legkorábbi emberi temetkezési helyet Afrikában: a 78 ezer éves sírba egy két és fél-hároméves gyermeket...","id":"20210508_homo_sapiens_legregebi_sir_temetkezesi_hely_mtoto_gyerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=672d4d80-6645-4031-9863-66474193bfea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fed5b45-5293-41db-b9e2-a7afcc9e27f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210508_homo_sapiens_legregebi_sir_temetkezesi_hely_mtoto_gyerek","timestamp":"2021. május. 08. 10:03","title":"Találtak egy 78 000 éves sírt, benne egy 3 éves gyerek maradványaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92ff63c-95a7-4f14-b288-668b84e458d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott első számú kapusa 2025-ig írt alá.","shortLead":"A magyar válogatott első számú kapusa 2025-ig írt alá.","id":"20210507_Gulacsi_hosszabbitott_a_Leipziggel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92ff63c-95a7-4f14-b288-668b84e458d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b1455c-e16f-4d95-b127-2f90d91050d6","keywords":null,"link":"/sport/20210507_Gulacsi_hosszabbitott_a_Leipziggel","timestamp":"2021. május. 07. 13:44","title":"Gulácsi hosszabbított a Leipziggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5a3e21-5f7f-40fd-99d3-5b277cff9e53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 403 koronavírusos beteg szorul.","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 403 koronavírusos beteg szorul.","id":"20210509_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc5a3e21-5f7f-40fd-99d3-5b277cff9e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ded3cb6-27d0-46fb-8230-db6d8eec1107","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. május. 09. 09:40","title":"Koronavírus: először csökkent száz alá az elhunytak napi száma február vége óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff4da33-c3f8-4864-b8d0-d266fa64d2f3","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Tedrosz Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója jelentette be, hogy 18 év felettieknek engedélyezték a kínai oltóanyagot. 