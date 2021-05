Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"66469db3-54a7-402a-ae55-472c72157afd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A középszintű írásbeli három óráig tart, míg az emelt szintű 240 perces.","shortLead":"A középszintű írásbeli három óráig tart, míg az emelt szintű 240 perces.","id":"20210504_matematika_irasbeli_erettsegi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66469db3-54a7-402a-ae55-472c72157afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b9b5e9-6b97-4d03-b870-82d0f6d4e1c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_matematika_irasbeli_erettsegi","timestamp":"2021. május. 04. 08:13","title":"A matematika-írásbelikkel folytatódik az érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351ae4c6-0edc-4d99-9517-2d5f9ef6c6f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két rendőr megsérült vasárnap, amikor a Manchester United szurkolói a futballklub tulajdonosai elleni tüntetés során áttörtek egy kordonon és benyomultak az Old Traffordra. A történtek miatt el kellett halasztani a csapat Liverpool elleni bajnokiját.","shortLead":"Két rendőr megsérült vasárnap, amikor a Manchester United szurkolói a futballklub tulajdonosai elleni tüntetés során...","id":"20210503_manchester_united_old_trafford_szurkoloi_rendbontas_rendorok_stadionfoglalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=351ae4c6-0edc-4d99-9517-2d5f9ef6c6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d43f6a0-0147-4da3-8495-1c01fa6ef4aa","keywords":null,"link":"/sport/20210503_manchester_united_old_trafford_szurkoloi_rendbontas_rendorok_stadionfoglalas","timestamp":"2021. május. 03. 20:45","title":"Nyomozás indult amiatt, hogy elfoglalták a szurkolók a Manchester United stadionját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c49aac8-fbeb-42a3-8630-ad8fa4f2ef0d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint Magyarország lokomotívjaiként fogják húzni az egyetemek a gazdaságot.","shortLead":"A miniszterelnök szerint Magyarország lokomotívjaiként fogják húzni az egyetemek a gazdaságot.","id":"20210504_orban_kuratoriumok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c49aac8-fbeb-42a3-8630-ad8fa4f2ef0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372890f5-a614-4ee5-872c-f5ee1caaa8f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_orban_kuratoriumok","timestamp":"2021. május. 04. 19:50","title":"Orbán: A kuratóriumok valódi gazdái az egyetemeknek, amelyek leváltak az államról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca2fa0b-26b1-40f5-83ae-2fcc09063f8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most animációkkal tudhatjuk meg a választ a leggyakrabban felmerülő kérdésekre arról, mire is jó a védettségi igazolvány.","shortLead":"Most animációkkal tudhatjuk meg a választ a leggyakrabban felmerülő kérdésekre arról, mire is jó a védettségi...","id":"20210504_gyorfi_pal_mtu_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fca2fa0b-26b1-40f5-83ae-2fcc09063f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42e6434-8034-4045-93ec-b7a1bd40ca70","keywords":null,"link":"/elet/20210504_gyorfi_pal_mtu_video","timestamp":"2021. május. 04. 20:48","title":"Győrfi Pállal magyarázza el a korlátozásokat a Magyar Turisztikai Ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5410c522-4862-42b1-9968-271268ebc058","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sarah Jessica Parker nem akarta csak fehér szereplőkkel elmesélni a barátnők történetét a sorozat új évadában.","shortLead":"Sarah Jessica Parker nem akarta csak fehér szereplőkkel elmesélni a barátnők történetét a sorozat új évadában.","id":"20210504_Harom_uj_fekete_karakter_is_lesz_a_Szex_es_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5410c522-4862-42b1-9968-271268ebc058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111467e2-005b-4844-871d-53bd7afccaf7","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Harom_uj_fekete_karakter_is_lesz_a_Szex_es_New_Yorkban","timestamp":"2021. május. 04. 10:39","title":"Három új fekete karakter is lesz a Szex és New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9f0cf8-eaaa-4499-9a79-2cdd0110ca01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt elnököt hónapokkal korábban tiltották ki az Instagramról és a Facebookról. Az ügy részleteinek vizsgálatával pár óra múlva végez a Facebooktól teljesen különálló szerv.","shortLead":"A volt elnököt hónapokkal korábban tiltották ki az Instagramról és a Facebookról. Az ügy részleteinek vizsgálatával pár...","id":"20210503_facebook_oversight_board_legfelsobb_birosag_donald_trump_tiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b9f0cf8-eaaa-4499-9a79-2cdd0110ca01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0250005-b6cb-4d5e-a7b7-6c7ae6564e7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_facebook_oversight_board_legfelsobb_birosag_donald_trump_tiltas","timestamp":"2021. május. 03. 17:20","title":"Szerdán meghozza döntését a Facebook legfelsőbb bírósága, hogy feloldható-e Trump tiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac63938-9d96-451b-9ccb-cca412818504","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A vadászat politikamentes övezet – mondták Kádárék 50 évvel ezelőtt, majd a vadászati világkiállítással igyekeztek rendbe tenni az 1956-os forradalom leverése miatt lenullázott nemzetközi presztízsüket. Rászorulhat erre a hasonló rendezvényre készülő Orbán-kormány is.","shortLead":"A vadászat politikamentes övezet – mondták Kádárék 50 évvel ezelőtt, majd a vadászati világkiállítással igyekeztek...","id":"202117__vadaszati_vilagkiallitas_71__nagy_vadak__magyar_trofeak__mela_lesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ac63938-9d96-451b-9ccb-cca412818504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1cf7cb-98fb-4390-ba88-68c310e1360a","keywords":null,"link":"/360/202117__vadaszati_vilagkiallitas_71__nagy_vadak__magyar_trofeak__mela_lesben","timestamp":"2021. május. 04. 07:00","title":"Drága vircsaft és politikai fegyver volt és maradt itthon a vadászati világkiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc32a25-d50f-4d0a-bf15-200dcf928080","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Oscar-díjas filmben is megörökített módon játszotta ki a Winklevoss ikreket a Facebook alapításánál az ezt nem is tagadó Mark Zuckerberg, ám ők a szerepükért kapott tőkéből nagyon korán a bitcoinba fektettek, és ezzel megcsinálták a szerencséjüket.","shortLead":"Oscar-díjas filmben is megörökített módon játszotta ki a Winklevoss ikreket a Facebook alapításánál az ezt nem is...","id":"20210504_Olimpikon_ikrek_akik_elbuktak_a_Facebookot_de_a_bitcoinnal_visszatertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcc32a25-d50f-4d0a-bf15-200dcf928080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f06f24b-ede7-48b1-8ad8-9b9efad65d6b","keywords":null,"link":"/360/20210504_Olimpikon_ikrek_akik_elbuktak_a_Facebookot_de_a_bitcoinnal_visszatertek","timestamp":"2021. május. 04. 17:00","title":"Az olimpikon ikrek elbukták a Facebookot, de a bitcoinnal multimilliárdosok lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]